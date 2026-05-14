Bibliai angyalokkal hozták összefüggésbe az UFO-aktákat – egy nyolcágú objektumot láttak

Hatalmas vitát robbantott ki az interneten egy frissen nyilvánosságra hozott UFO-videó, amit még 2013-ban rögzített katonai infrakamerás felvételként. A közel kétperces videón egy különös, fénylő objektum látható, ami sokak szerint egy nyolcágú csillagra emlékeztet.

UFO vagy bibliai angyal?

Az UFO-k nem úgy néznek ki mint gondolnák?

A felvételt pénteken hozták nyilvánosságra a Trump-adminisztráció UFO-aktáinak első irat-csomagjával együtt. Az interneten gyorsan elterjedt az elmélet, miszerint a videón látható objektum nem földönkívüli űrhajó lehetett, hanem bibliai angyalszerű lény. A videón a furcsa alakzat szabálytalan, változó formájú karokkal mozog a sötétben, miközben hirtelen irányváltásokat hajt végre, eltűnik, majd újra felbukkan. Egy ponton a katonai érzékelő rá is közelít az objektumra, ami látszólag fénycsíkot húz maga után.

Josh Howerton texasi lelkipásztor az X platformon arról írt, hogy a látott forma emlékezteti őt Ezékiel könyvének látomásaira. A bibliai szöveg olyan mennyei lényeket és „kerék a kerékben” szerkezeteket ír le, amelyek Isten trónszekere mellett mozognak.

Howerton szerint elképzelhető átfedés van a bibliai kozmológia és bizonyos UFO-jelenségek között. Anna Paulina Luna amerikai kongresszusi képviselő szintén hasonló párhuzamot vont, amikor egy kerubot ábrázoló illusztrációt osztott meg a közösségi médiában. Az interneten többen a szeráfokkal is kapcsolatba hozták a videót. Ézsaiás könyvében ezek a mennyei lények hat szárnnyal rendelkező, félelmetes és ragyogó teremtményekként jelennek meg, akik Isten trónja körül lebegnek.

Mások azonban gyorsan rámutattak, hogy a videón látható objektum nyolcágú formája nem egyezik pontosan a bibliai leírásokkal. Többen túlzásnak nevezték az angyalelméleteket, és úgy vélték, hogy az emberek túlgondolják a felvételt. Daily Mail úgy tudja a Pentagonhoz kapcsolódó feljegyzések szerint a videó leírása kizárólag tájékoztató jellegű és nem bizonyítja az objektum eredetét vagy természetét.