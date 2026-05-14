Palvin Barbi babavárása: Nem mindennapi út vezetett a családdá válásig

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 14. 21:15 / FRISSÍTÉS: 2026. május 14. 21:24
A gyönyörű modell és férje nemrég jelentették be, hogy érkezik a trónörökös! Palvin Barbara babát vár, boldogsága pedig nem ismer határokat.
Palvin Barbara az imént jelentette be közösségi oldalán, hogy első gyermekével várandós! A szupermodellről régóta találgatják, vajon áldott állapotban van-e, most azonban vége a találgatásnak: Barbi gyönyörű képeken mutatta meg gömbölyödő pocakját.

Palvin Barbara férjével közösen első gyermeküket várják (Fotó: AFP)

Palvin Barbara terhessége felrobbantotta az internetet

A Victoria’s Secret modell és színész férje, Dylan Sprouse együtt érkeztek Cannes-i Filmfesztiválra, ahol a modell már nem tudta, és nem is akarta takarni gömbölyödő babapocakját. A modellel kapcsolatban az utóbbi időben már felröppentek a pletykák, miszerint várandós lehet, az örömhír pedig végre hivatalos!

A 32 éves Palvin Barbara egy gyönyörű, kék estélyiben jelent meg minden idők egyik legikonikusabb eseményen, a róla készült fotókon pedig tökéletesen látszik, hogy gömbölyödő pocakján pihenteti a kezét.

Palvin Barbara várandóssága önmagában is hatalmas öröm, betegsége azonban csak még nagyobb okot ad boldogságra, ugyanis tavaly kiderült, hogy endometriózissal küzd, sőt, egy műtéten is átesett. A modell és férje azóta nyíltan vállalták a betegség okozta nehézségeket, ám Barbi most hatalmas reményt adott rajongóinak és sorstársainak.

Esküvőtől a babaszobáig

Palvin Barbi és Dylan Sprouse 2018-ban vállalták fel hivatalosan kapcsolatukat, 2023-ban pedig egy meghitt szertartás keretein belül ki is mondták egymásnak a boldogító igent, ráadásul Magyarországon. A sztárpár kapcsolatát rengeteg pletyka övezte az elmúlt években, köztük olyanok is, amelyek azt rebesgették, hogy a pár szerelme nem áll olyan stabil lábakon, mint azt gondoltuk.

Többen számoltak be hűtlenségről és nyitott kapcsolatról, ám Palvin Barbi és férje most végleg pontot tettek a rosszindulatú találgatások végére, ugyanis kis családjuk most már három főből áll!

Palvin Barbara és férje, Dylan Sprouse humorral próbálják feldolgozni a betörés okozta traumát
Dylan Sprouse, Barbara Palvin – Le Grand Diner du Louvre, à Paris France, le 3 mars 2026.
Dylan Sprouse és Palvin Barbara a The Duel című film vetítésén a Turai Kastélyban. 2024.09.14 Tura
Palvin Barbara és Dylan Sprouse első gyermeküket várják

 

