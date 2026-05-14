„A pasim napbarnítottan jött haza” – Sokkot kapott az asszony, amikor kiderült, hol járt a férje

Vannak kapcsolatok, ahol a hullámvölgyek próbára teszik a feleket, de amivel ennek a brit édesanyának kellett szembenéznie, az minden képzeletet felülmúl. Az asszony évtizedekig élt abban a hitben, hogy a hűtlen férjének sorozatos megbízhatatlansága csupán egy különös jellemhiba, vagy a stressz számlájára írható hóbort. Amikor a férfi az első alkalommal köddé vált, a nő halálra rémült, és a legrosszabbtól tartott.
Az első alkalommal, amikor szó nélkül elhagyott, magamon kívül voltam az aggodalomtól. Felhívtam minden barátot, rokont és kórházat az országban
– mesélte a megtört feleség.
Akkor még nem tudta, hogy a „családi hagyomány” áldozata lett. Anyósa ugyanis hidegvérrel közölte vele: ne pánikoljon, a férje apja is pontosan ilyen volt, ő is imádott eltűnni.
A megdöbbentő igazság akkor derült ki, amikor a férfi végül előkerült. Nem egy árokparton találtak rá, és nem is emlékezetkiesése volt.
Végül a pasim napbarnítottan jött haza. Spanyolországban volt egy másik nővel egész nyáron
– vallotta be az asszony a Daily Star szakértőjének, Jane O'Gorman-nak.
A férfi azóta rendszert csinált a menekülésből. Ha jött egy kifizetetlen számla, ha egy rokon temetésére kellett volna menni, vagy ha elromlott a tető, ő egyszerűen vette a kalapját és felszívódott. Amíg a felesége otthon a szakemberekkel hadakozott és a gyerekeket nevelte, a családfő valahol egy koktéllal a kezében röhögött a markába.
Most, hogy a gyerekek kirepültek, a feleségnél betelt a pohár. Megelégelte a lelki terrort és azt a mérhetetlen megaláztatást, amit a környezete előtt kellett elszenvednie.
Fáradt vagyok a megaláztatáshoz és a pszichológiai játszmákhoz. Már fel sem hívom a mobilját, ha lelép. Tudom, hogy vissza fog jönni, mert mindig visszajön
– mondta fásultan.
Jane O'Gorman szerint a nőnek fel kell ismernie: valójában már most is egyedül él, hiszen a férfira semmiben sem számíthat. A kérdés már csak az: van-e elég ereje végleg rácsapni az ajtót a vándormadárra, mielőtt az újra Spanyolország felé venné az irányt egy aktuális szeretővel?
