Szeretnél sokáig aktív életet élni? Az edző szerint így erősítsd otthon a farizmaidat – 5. rész

Természetesen az erős és feszes farizmok nagyon vonzóak, azonban egy erre az izomcsoportra fókuszáló otthoni edzésből sokkal többet profitálhatsz. Vajon miért gondolják a szakértők, hogy ez lehet a hosszú élet titka? Ha kíváncsi vagy, olvass tovább!
Csak gondolj bele, hogy a fenekedre akkor is szükséged van, amikor a gyerekedet, az unokádat vagy éppen a bevásárlókosaradat emeled fel. Így teljesen nyilvánvaló, mennyire fontos a mindennapi élethez, ugyanis legyen szó rossz testtartásról, derékfájdalomról, gyenge csípőmobilitásról vagy a robbanékonyság hiányáról, a gyenge farizom ezekben mind ludas. Tehát fontos tisztázni, hogy ez nemcsak fittségi, hanem öregedési probléma is, hiszen az idő előrehaladtával lelassul a gyaloglás sebessége, romlik az egyensúly, nő a degeneratív ízületi gyulladás kockázata, sőt egyre nehezebbé válik a mindennapi feladatok önálló elvégzése. Ezért nézzük, milyen egyszerű otthoni edzést ajánl az edző!
Egy 2020-as kutatás szerint a farizmok ereje az egyik legpontosabb előrejelzője az eséskockázatnak és a mobilitásvesztésnek az idősebb felnőtteknél.
Ha egy könnyen élvégezhető otthoni edzést keresel, amivel sokkal aktívabb életre tehetsz szert, akkor a legjobb helyen jársz. Ugyanis Molnár Zsolt személyi edző, táplálkozási tanácsadó és márkanagykövet elárulta nekünk az 5 leghatékonyabb gyakorlatot, amelyek erősítik a farizmot. Az edzéshez pedig nem lesz másra szükséged, csupán egy pár vizes palackra vagy könnyű kézi súlyzóra.
A farizom edzésénél kulcsfontosságú a teljes mozgástartomány és a tudatos izomfeszítés, azaz nem a lendület, hanem a kontrollált kivitelezés adja a formát és az erőt
– magyarázta az edző, majd rátért a gyakorlatsorra.
1. Csípőemelés (glute bridge): 3×12–15 ismétlés
Molnár Zsolt szerint a csípőemelés „az egyik leghatékonyabb gyakorlat a farizom aktiválására és formálására”.
Feküdj hanyatt, hajlítsd be a térdeited, és tedd a talpaidat a talajra. Ezután emeld meg a csípődet addig, amíg a térd–csípő–váll egy vonalba nem kerül, itt feszítsd meg a farizmot, majd lassan engedd vissza magad.
2. Bolgár guggolás: 3×10–12/láb
Erősen dolgoztatja a farizmot és a combot, miközben javítja az egyensúlyt is
– érvelt a gyakorlat mellett a szakértő.
Az egyik lábadat tedd fel hátra egy székre vagy a kanapéra, a másikat pedig előre. Innen engedd le a csípődet egyenes törzzsel, majd told vissza magad kiindulóhelyzetbe.
3. Román felhúzás kézi súlyzóval (vagy vizes palackkal): 3×10–12 ismétlés
Molnár Zsolt szerint a román felhúzás talán az egyik legjobb gyakorlat a farizom és a combhajlító formálására és erősítésére.
Állj vállszéllességű terpeszbe, a súlyok vagy a vizes palackok legyenek a combjaid előtt, majd enyhén hajlított térddel, egyenes háttal döntsd előre a törzsedet, ezt követően pedig a csípődet előretolva emelkedj fel.
4. Kitörés helyben (előre vagy hátra): 3×10–12/láb
Egyszerre erősíti a farizmot és a combot, miközben javítja a stabilitást
– fűzte hozzá a szakértő.
Lépj előre vagy hátra, engedd le kontrolláltan a csípődet, majd told vissza magad a kiindulási helyzetbe.
5. Szamárrúgás (donkey kick): 3×12–15/láb
Molnár Zsolt azért ajánlja a szamárrúgást, mivel „kiváló izolációs gyakorlat a farizom felső részére”.
Helyezkedj négykézlábra, és az egyik lábadat told hátra, felfelé, közben pedig feszítsd meg a farizmodat, majd kontrolláltan engedd vissza a lábadat.
