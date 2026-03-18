Szeretnél sokáig aktív életet élni? Az edző szerint így erősítsd otthon a farizmaidat – 5. rész

Természetesen az erős és feszes farizmok nagyon vonzóak, azonban egy erre az izomcsoportra fókuszáló otthoni edzésből sokkal többet profitálhatsz. Vajon miért gondolják a szakértők, hogy ez lehet a hosszú élet titka? Ha kíváncsi vagy, olvass tovább!

Mondj igent ezzel az otthoni edzéssel egy aktívabb életre!

Ezt az egyszerű edzést bármikor és bárhol könnyedén elvégezheted.

A gyakorlatok segítségével sokkal aktívabban élheted meg az időskort.

Az edzés által csökkentheted a mobilitásvesztés és az esés kockázatát.

Az erős fenék lehet a hosszú élet titka? Ezért erősítsd otthoni edzéssel a farizmodat!

Csak gondolj bele, hogy a fenekedre akkor is szükséged van, amikor a gyerekedet, az unokádat vagy éppen a bevásárlókosaradat emeled fel. Így teljesen nyilvánvaló, mennyire fontos a mindennapi élethez, ugyanis legyen szó rossz testtartásról, derékfájdalomról, gyenge csípőmobilitásról vagy a robbanékonyság hiányáról, a gyenge farizom ezekben mind ludas. Tehát fontos tisztázni, hogy ez nemcsak fittségi, hanem öregedési probléma is, hiszen az idő előrehaladtával lelassul a gyaloglás sebessége, romlik az egyensúly, nő a degeneratív ízületi gyulladás kockázata, sőt egyre nehezebbé válik a mindennapi feladatok önálló elvégzése. Ezért nézzük, milyen egyszerű otthoni edzést ajánl az edző!

Egy 2020-as kutatás szerint a farizmok ereje az egyik legpontosabb előrejelzője az eséskockázatnak és a mobilitásvesztésnek az idősebb felnőtteknél.

Ezek az egyszerű, otthon is elvégezhető gyakorlatok a legjobbak a farizmok edzésére

Ha egy könnyen élvégezhető otthoni edzést keresel, amivel sokkal aktívabb életre tehetsz szert, akkor a legjobb helyen jársz. Ugyanis Molnár Zsolt személyi edző, táplálkozási tanácsadó és márkanagykövet elárulta nekünk az 5 leghatékonyabb gyakorlatot, amelyek erősítik a farizmot. Az edzéshez pedig nem lesz másra szükséged, csupán egy pár vizes palackra vagy könnyű kézi súlyzóra.

A farizom edzésénél kulcsfontosságú a teljes mozgástartomány és a tudatos izomfeszítés, azaz nem a lendület, hanem a kontrollált kivitelezés adja a formát és az erőt

– magyarázta az edző, majd rátért a gyakorlatsorra.