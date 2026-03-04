Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Sós házi chips recept

Többé nem költesz a boltira, ha ezt megkóstolod: ízletes, ropogós házi chips, amivel nem tudsz majd betelni

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 13:00
Eleged van már az egészségtelen, aranyáron kínált nassolnivalókból? Akkor pont itt az ideje, hogy kipróbáld ezt a házi chips receptet! Pont úgy ropog, mint a bolti változat, viszont az egészséged és a pénztárcád is hálásabb lesz érte!
Ripszám Boglárka
Szerencsére az egész világ kezd az egészségtudatosabb életmód felé fordulni, de azért be kell vallanunk: egyetlen vasárnapi filmdélután sem lehet ugyanaz egy kis ropogtatnivaló nélkül. Ezért most hoztunk egy szuper alternatívát, ráadásul ezzel a házi chips recepttel nem kell lemondanod a sós finomságokról sem. Úgy ropogtathatod, akár a kedvenc zacskós változatot, de közben megszabadulhatsz a rengeteg feldolgozott, egészségtelen összetevőtől. Elő a legnagyobb nasis bödönnel, mert ez tényleg eteti magát!

Házi chips receptet kóstoló fiatal nő.
Házi chips recept: egészséges, ropogós és fillérekből elkészítheted!
Fotó: 123RF
  • A házi chips néhány egyszerű hozzávalóból elkészíthető.
  • Ízvilágát ízlésünk szerint alakíthatjuk.
  • Fogyaszthatjuk magában, de más fogások kiegészítéseként is szuperül megállja a helyét.

Ropogós házi chips recept

Házi chips hozzávalók (1 adaghoz):

  • 2 közepes méretű burgonya
    A legjobb, ha a sárga húsú fajták közül választasz.
  • 2 tk olívaolaj
  • só (ízlés szerint)
    Érdemes kevés mennyiséggel indulni, mert a vékonyra szelt szirmok hamar megszívják magukat.
  • egyéb fűszerek (ízlés szerint)

A ropogós házi chips elkészítése lépésről lépésre

  1. A sütőt előmelegítjük 200–220 Celsius-fokra. A pontos hőfok nagyon fontos, hiszen ez az a tartomány, amelyben a chips kiszárad, de nem ég meg.
  2. A burgonyákat alaposan megmossuk, majd teljesen szárazra töröljük. (Hámozni nem kötelező, a héj rusztikusabb állagot ad a burgonyasziromnak.)
  3. A krumplit nagyon vékony szeletekre vágjuk, körülbelül 1–2 milliméter vastagságban.
  4. A szeleteket egy tálban vagy közvetlenül a sütőlapon összeforgatjuk az olívaolajjal.
  5. A krumpliszeleteket sütőpapírral bélelt tepsire rendezzük, kellő távolságra egymástól, hogy ne fedjék egymást.
  6. A tepsit a sütőbe toljuk, és a krumpliszeleteket 10 percen át sütjük.
  7. Ezután óvatosan kivesszük, a szirmokat csipesszel megforgatjuk, majd visszatesszük további 7–8 percre.
  8. Amint a szirmok aranyszínű árnyalatot kapnak és kellően szárazak, a tepsit kivehetjük a sütőből.
  9. A forró chipset még melegen sózzuk, ízesítjük.
Sütőben sült házi chips recept.
Tipp: a sütés vége felé érdemes figyelni, mert a chips gyorsan barnul.
Fotó: 123RF

Fűszerezési tippek a mennyei házi chipshez

A só mellett szuper ízvilágot adhat a sült burgonyának a bors, a paprika, enyhe csípősséghez cayenne bors, de akár fokhagymapor is.

A frissen sült házi chips önmagában is isteni, de köretként, mártogatós mellé vagy krémleveshez ropogós kísérőként is megállja a helyét.

Bevásárlás előtt nézd meg a következő videót, amelyben a különböző krumplifajtákról és ízeikről hallhatsz bővebben:

