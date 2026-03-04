Többé nem költesz a boltira, ha ezt megkóstolod: ízletes, ropogós házi chips, amivel nem tudsz majd betelni

Szerencsére az egész világ kezd az egészségtudatosabb életmód felé fordulni, de azért be kell vallanunk: egyetlen vasárnapi filmdélután sem lehet ugyanaz egy kis ropogtatnivaló nélkül. Ezért most hoztunk egy szuper alternatívát, ráadásul ezzel a házi chips recepttel nem kell lemondanod a sós finomságokról sem. Úgy ropogtathatod, akár a kedvenc zacskós változatot, de közben megszabadulhatsz a rengeteg feldolgozott, egészségtelen összetevőtől. Elő a legnagyobb nasis bödönnel, mert ez tényleg eteti magát!

Házi chips recept: egészséges, ropogós és fillérekből elkészítheted!

A házi chips néhány egyszerű hozzávalóból elkészíthető.

Ízvilágát ízlésünk szerint alakíthatjuk.

Fogyaszthatjuk magában, de más fogások kiegészítéseként is szuperül megállja a helyét.

Ropogós házi chips recept

Házi chips hozzávalók (1 adaghoz): 2 közepes méretű burgonya

A legjobb, ha a sárga húsú fajták közül választasz.

2 tk olívaolaj

só (ízlés szerint)

Érdemes kevés mennyiséggel indulni, mert a vékonyra szelt szirmok hamar megszívják magukat.

egyéb fűszerek (ízlés szerint)

A ropogós házi chips elkészítése lépésről lépésre

A sütőt előmelegítjük 200–220 Celsius-fokra. A pontos hőfok nagyon fontos, hiszen ez az a tartomány, amelyben a chips kiszárad, de nem ég meg. A burgonyákat alaposan megmossuk, majd teljesen szárazra töröljük. (Hámozni nem kötelező, a héj rusztikusabb állagot ad a burgonyasziromnak.) A krumplit nagyon vékony szeletekre vágjuk, körülbelül 1–2 milliméter vastagságban. A szeleteket egy tálban vagy közvetlenül a sütőlapon összeforgatjuk az olívaolajjal. A krumpliszeleteket sütőpapírral bélelt tepsire rendezzük, kellő távolságra egymástól, hogy ne fedjék egymást. A tepsit a sütőbe toljuk, és a krumpliszeleteket 10 percen át sütjük. Ezután óvatosan kivesszük, a szirmokat csipesszel megforgatjuk, majd visszatesszük további 7–8 percre. Amint a szirmok aranyszínű árnyalatot kapnak és kellően szárazak, a tepsit kivehetjük a sütőből. A forró chipset még melegen sózzuk, ízesítjük.

Tipp: a sütés vége felé érdemes figyelni, mert a chips gyorsan barnul.

Fűszerezési tippek a mennyei házi chipshez

A só mellett szuper ízvilágot adhat a sült burgonyának a bors, a paprika, enyhe csípősséghez cayenne bors, de akár fokhagymapor is.