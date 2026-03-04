Többé nem költesz a boltira, ha ezt megkóstolod: ízletes, ropogós házi chips, amivel nem tudsz majd betelni

Szerencsére az egész világ kezd az egészségtudatosabb életmód felé fordulni, de azért be kell vallanunk: egyetlen vasárnapi filmdélután sem lehet ugyanaz egy kis ropogtatnivaló nélkül. Ezért most hoztunk egy szuper alternatívát, ráadásul ezzel a házi chips recepttel nem kell lemondanod a sós finomságokról sem. Úgy ropogtathatod, akár a kedvenc zacskós változatot, de közben megszabadulhatsz a rengeteg feldolgozott, egészségtelen összetevőtől. Elő a legnagyobb nasis bödönnel, mert ez tényleg eteti magát!
A só mellett szuper ízvilágot adhat a sült burgonyának a bors, a paprika, enyhe csípősséghez cayenne bors, de akár fokhagymapor is.
A frissen sült házi chips önmagában is isteni, de köretként, mártogatós mellé vagy krémleveshez ropogós kísérőként is megállja a helyét.
Bevásárlás előtt nézd meg a következő videót, amelyben a különböző krumplifajtákról és ízeikről hallhatsz bővebben:
