Eláruljuk a tökéletes sült krumpli titkát, meg fogsz lepődni mi nem kell hozzá

A sült krumpli az egyik, ha nem a legnépszerűbb finomságunk. Magyarok millió imádják ezt az ételt, ami mi sem bizonyít jobban, mint hogy korábban a koronavírus járvány alatt a sült krumplit többször is, a legtöbbet rendelt ételnek választották az online szavazások során. Bár néhány évig úgy tűnt, hogy az édesburgonya népszerűségének előretörésével háttérbe szorul a sima sült burgonya, végül az air fryek-reknek hála újra reneszánszát éli ez az étel. A légkeveréses verzió és az olaj árának növekedése miatt egyre kevesebben készítik bő olajban a sült burgonyát, ezért mi is egy olajmentes receptet hoztunk most nektek.

Kevés ember van a földön, aki ne szeretné a sült krumpli ízét /Fotó: Illusztráció - Pexels

A mindmegette oldalán szúrtuk ki az alábbi receptet, amely olaj nélkül, de néhány kisebb adalékanyag hozzáadásával érhetjük el a kívánt eredményt. Nem les sok mindenre szükségünk, csupán két tojásra, sóra, borsra és pirospaprikára. Lássuk a receptet:

Elkészítése:

A burgonyát meghámozzuk, megmossuk, és vékony csíkokra vágjuk.

A tojásfehérjéből habot verünk, és hozzákeverjük a fűszereket.

A felszeletelt burgonyát egy nagy tálba tesszük, ráöntjük a tojáshabot, és jól összeforgatjuk úgy, hogy az minden darabot egyenletesen bevonjon.

Egy tepsit kibélelünk sütőpapírral, beletesszük a burgonyát, majd 200 fokra előmelegített sütőben addig sütjük, míg aranyszínűek lesznek. Sütés közben többször átforgatjuk, hogy a szemek egyenletesen átpiruljanak.