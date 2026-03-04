Ezek az ételek növelik a rák kockázatát – Csökkentsd a fogyasztásukat, mielőtt túl késő

Hazánkban sajnos nagyon magas a daganatos megbetegedések száma, pedig a kockázata csökkenthető lenne egy kiegyensúlyozott étrenddel. Ezért, ha fontos az egészséged, mutatjuk azokat az ételeket, amelyeknek a hosszú távon való fogyasztása az eddigi kutatások szerint rákot okozhat.

Vigyázz velük, mert hosszú távon rákot okozhatnak!

Fotó: Shutterstock

Az egészségtelen étrenddel könnyedén növelhetjük a rák kialakulásának esélyét.

A tanulmányok több népszerű élelmiszert is összefüggésbe hoztak a daganatos megbetegedésekkel.

Ha ezeket az ételeket ritkábban fogyasztod, vagy teljesen kiiktatod az étrendedből, nagyban csökkentheted a rák kockázatát.

Ezek az ételek rákot okozhatnak – ha teheted, messziről kerüld őket

A következő ételeket már több kutatás is összefüggésbe hozta a rák kialakulásának kockázatával. De vajon miért növelik bizonyos ételek a daganatos megbetegedések esélyét? Teljesen kerülni kellene ezeket az élelmiszereket? Van-e egészségesebb opció helyettük? Ha szeretnéd csökkenteni a rák kockázatát, olvasd el az alábbi listát.

Vörös húsok

A vörös húsok, mint a marha vagy a sertés fogyasztása összefüggésbe hozható a vastagbélrákkal. Alyssa Tatum klinikai dietetikus szerint azonban ez nem azt jelenti, hogy teljesen ki kellene iktatnod ezeket a húsokat az étrendedből, csupán ügyelj arra, hogy ritkábban fogyaszd őket. A szakértők nagy része pedig egyetért abban, hogy próbálj inkább a növényi alapú étrend felé hajlani.

Feldolgozott húsok

A feldolgozott élelmiszerek egészségünkre gyakorolt káros hatásáról már rengeteg kutatás született, ami alól a feldolgozott húsok sem kivételek, mint a szalonna vagy a kolbász. Ugyanis a bennük található tartósítószerek növelhetik a vastagbél-, a végbél- és a gyomorrák kockázatát. Ezért, ha vásárolni indulsz, a dietetikus szerint válassz olyan alternatívákat, amelyek kevesebb nátriumot és zsírt tartalmaznak.

Az ultrafeldolgozott élelmiszerekkel kapcsolatban is óvatosságra intenek a szakértők.

Fotó: Getty Images

Alkohol

A rákkal foglalkozó orvosok szerint az alkohol többek között összefüggésbe hozható a gyomor-, vastagbél-, nyelőcső-, máj-, hasnyálmirigy- és emlőrák fokozott kockázatával.

Az alkohol árt a szöveteknek, ami megváltoztathatja a sejt DNS-ét és növelheti a rák kockázatát

– magyarázta Alyssa Tatum.