Ultrafeldolgozott, egészségtelen élelmiszerek, amelyek rákot okozhatnak.

Ezek az ételek növelik a rák kockázatát – Csökkentsd a fogyasztásukat, mielőtt túl késő

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 14:30
A rossz étkezési szokásokkal rengeteget árthatunk az egészségünknek, és növelhetjük a betegségek kockázatát. Cikkünkben ezért olyan élelmiszereket gyűjtöttünk össze, amelyek hosszú távon rákot okozhatnak. Vajon te melyikből eszel vagy iszol gyakran?
Kelle Fanni
Hazánkban sajnos nagyon magas a daganatos megbetegedések száma, pedig a kockázata csökkenthető lenne egy kiegyensúlyozott étrenddel. Ezért, ha fontos az egészséged, mutatjuk azokat az ételeket, amelyeknek a hosszú távon való fogyasztása az eddigi kutatások szerint rákot okozhat.

Olyan egészségtelen ételekkel megrakott asztal, amelyek rákot okozhatnak.
Vigyázz velük, mert hosszú távon rákot okozhatnak!
Fotó: Shutterstock 
  • Az egészségtelen étrenddel könnyedén növelhetjük a rák kialakulásának esélyét.
  • A tanulmányok több népszerű élelmiszert is összefüggésbe hoztak a daganatos megbetegedésekkel.
  • Ha ezeket az ételeket ritkábban fogyasztod, vagy teljesen kiiktatod az étrendedből, nagyban csökkentheted a rák kockázatát.  

Ezek az ételek rákot okozhatnak – ha teheted, messziről kerüld őket

A következő ételeket már több kutatás is összefüggésbe hozta a rák kialakulásának kockázatával. De vajon miért növelik bizonyos ételek a daganatos megbetegedések esélyét? Teljesen kerülni kellene ezeket az élelmiszereket? Van-e egészségesebb opció helyettük? Ha szeretnéd csökkenteni a rák kockázatát, olvasd el az alábbi listát.

Vörös húsok

A vörös húsok, mint a marha vagy a sertés fogyasztása összefüggésbe hozható a vastagbélrákkal. Alyssa Tatum klinikai dietetikus szerint azonban ez nem azt jelenti, hogy teljesen ki kellene iktatnod ezeket a húsokat az étrendedből, csupán ügyelj arra, hogy ritkábban fogyaszd őket. A szakértők nagy része pedig egyetért abban, hogy próbálj inkább a növényi alapú étrend felé hajlani.

Feldolgozott húsok

A feldolgozott élelmiszerek egészségünkre gyakorolt káros hatásáról már rengeteg kutatás született, ami alól a feldolgozott húsok sem kivételek, mint a szalonna vagy a kolbász. Ugyanis a bennük található tartósítószerek növelhetik a vastagbél-, a végbél- és a gyomorrák kockázatát. Ezért, ha vásárolni indulsz, a dietetikus szerint válassz olyan alternatívákat, amelyek kevesebb nátriumot és zsírt tartalmaznak.

Csirke nuggets tálalva, ami hosszú távon rákot okozhat.
Az ultrafeldolgozott élelmiszerekkel kapcsolatban is óvatosságra intenek a szakértők.
Fotó: Getty Images

Alkohol

A rákkal foglalkozó orvosok szerint az alkohol többek között összefüggésbe hozható a gyomor-, vastagbél-, nyelőcső-, máj-, hasnyálmirigy- és emlőrák fokozott kockázatával.

Az alkohol árt a szöveteknek, ami megváltoztathatja a sejt DNS-ét és növelheti a rák kockázatát

 – magyarázta Alyssa Tatum.

Ultrafeldolgozott élelmiszerek

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek magas cukor- és nátriumtartalommal rendelkeznek, ezért könnyedén plusz kilókhoz vezethetnek, ennek következtében pedig, igaz csak közvetve, de kapcsolatban állnak a daganatos megbetegedésekkel.

Az elhízás ugyanis szerepet játszik a rák kialakulásának kockázatában 

– hangsúlyozta a klinikai dietetikus.

Hozzáadott cukrot tartalmazó élelmiszerek

Manapság már rengeteg élelmiszer tartalmaz hozzáadott cukrot vagy mesterséges édesítőszert, amelyek közvetve szintén kapcsolatban állnak a borzalmas betegséggel, mivel fogyasztásuk szintén elhízáshoz vezethet. A szakértő szerint azonban a mesterséges édesítőszerekkel kapcsolatos kutatások még mindig vegyesek. A lényeg, hogy amennyire lehet, próbáld meg kerülni a mesterséges édesítőszereket és a cukrot.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

Ebben a videóban további rákmegelőző ételeket ismerhetsz meg:

