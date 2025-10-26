Nehogy megfőzd – Ha így néz ki a krumpli, megmérgezhet

A burgonya akkor is rengeteg változáson esik át, ha helyesen, ideális környezetben tárolod. Kicsírázhat, megpuhulhat, megbarnulhat, bezöldülhet. Néhány változás pedig komoly veszélyeket rejt magában. Mutatjuk milyen esetekben ne készítsd már el a krumplit!
Ha zöld elszíneződést veszel észre a burgonyán, az azt jelenti, hogy a zöldségben természetesen előforduló, szolapin nevezetű toxin felhalmozódott.
Ez az anyag a növény természetes védelmi mechanizmusa útján jön létre, és a kártevők elleni védelemben játszik szerepet.
Elsősorban a növény föld feletti részeiben van jelen, – ezért sem fogyasztjuk levelét vagy szárát. A gumóban – normális körülmények között, – csupán minimális mennyiségben található meg a toxin. Ezt a mennyiséget pedig a hő – a főzés vagy sütés alatt – csökkenti.
Ha azonban nagy mennyiségű szolapint viszel a szervezetedbe, az fejfájást, emésztési panaszokat, hányingert és súlyosabb esetben bénulást is okozhat!
Ezek a szemek akkor fogyaszthatóak biztonságosan, ha a héj alatti zöld részeket addig hámozod, amíg teljesen el nem tűnik.
A zöld elszíneződés már egy intő jel arra, hogy a burgonya megromlott. De ha emellett azt látod, hogy a krumpli megpuhult, aszott vagy foltos, akkor már ne kockáztass, és inkább dobd ki!
Ha penészes a krumpli, azt a héján megjelenő fekete foltok, szemcsék jelzik. Ilyen esetben a burgonyát ki kell dobni. A penészgombák szabad szemmel nem láthatók, így hámozással sem lehet megszabadulni az érintett területektől.
A penészes burgonya fogyasztása ételmérgezést okoz!
Sokakat elbizonytalanít az is, hogy a kicsírázott burgonya alkalmas-e fogyasztásra. Bár a csírákban szintén koncentrált a szolapintartalom, ha eltávolítod őket a gumóról, nyugodtan elkészítheted.
Ha szeretnél biztosra menni, időnként válogasd át az eltárolt burgonyákat, és a rohadni vagy csírázni kezdett darabokat távolítsd el az egészségesek mellől!
Tippek a burgonya tárolásához:
