Nehogy megfőzd – Ha így néz ki a krumpli, megmérgezhet

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 26. 14:15
Fontos, hogy tudd! Ha ezt látod a krumplin, ne kockáztass, mert komoly bajod lehet belőle! Mutatjuk, hogy mire kell figyelned, hogy ne kerülj kórházba.
A burgonya akkor is rengeteg változáson esik át, ha helyesen, ideális környezetben tárolod. Kicsírázhat, megpuhulhat, megbarnulhat, bezöldülhet. Néhány változás pedig komoly veszélyeket rejt magában. Mutatjuk milyen esetekben ne készítsd már el a krumplit!

Nem biztonságos a zöld krumpli fogyasztása
Így állapíthatod meg, hogy fogyasztható-e még a krumpli
Fotó: Kazakov Maksim /  Shutterstock 

Ehető-e a zöld krumpli?

Ha zöld elszíneződést veszel észre a burgonyán, az azt jelenti, hogy a zöldségben természetesen előforduló, szolapin nevezetű toxin felhalmozódott.  

Ez az anyag a növény természetes védelmi mechanizmusa útján jön létre, és a kártevők elleni védelemben játszik szerepet.

Elsősorban a növény föld feletti részeiben van jelen, – ezért sem fogyasztjuk levelét vagy szárát. A gumóban – normális körülmények között, – csupán minimális mennyiségben található meg a toxin. Ezt a mennyiséget pedig a hő – a főzés vagy sütés alatt – csökkenti.

Ha azonban nagy mennyiségű szolapint viszel a szervezetedbe, az fejfájást, emésztési panaszokat, hányingert és súlyosabb esetben bénulást is okozhat!

Ezek a szemek akkor fogyaszthatóak biztonságosan, ha a héj alatti zöld részeket addig hámozod, amíg teljesen el nem tűnik.

A zöld elszíneződés már egy intő jel arra, hogy a burgonya megromlott. De ha emellett azt látod, hogy a krumpli megpuhult, aszott vagy foltos, akkor már ne kockáztass, és inkább dobd ki!

Penészes burgonya

Ha penészes a krumpli, azt a héján megjelenő fekete foltok, szemcsék jelzik. Ilyen esetben a burgonyát ki kell dobni. A penészgombák szabad szemmel nem láthatók, így hámozással sem lehet megszabadulni az érintett területektől.

A penészes burgonya fogyasztása ételmérgezést okoz!

Biztonságos a kicsírázott krumpli fogyasztása?

Sokakat elbizonytalanít az is, hogy a kicsírázott burgonya alkalmas-e fogyasztásra. Bár a csírákban szintén koncentrált a szolapintartalom, ha eltávolítod őket a gumóról, nyugodtan elkészítheted.

Kicsírázott krumplik fogyasztása
A kicsírázott burgonyákat, csak a csírák eltávolítása után biztonságos elfogyasztani
Fotó: neurobit /  Shutterstock 

Ha szeretnél biztosra menni, időnként válogasd át az eltárolt burgonyákat, és a rohadni vagy csírázni kezdett darabokat távolítsd el az egészségesek mellől!

Tippek a burgonya tárolásához:

  • A krumplikat tisztítsd meg és csak azután rakd el, hogy teljesen megszáradtak
  • Sötét, hűvös helyre tedd őket (ideális hőmérséklet a burgonya tárolásához: 4–8 °C)
  • Ne tárold hűtőben (a benne található keményítő túl alacsony hőmérsékleten keményítővé alakul, és romlásnak indítja a krumplit)
  • Jól szellőző zsákban vagy rekeszekben raktározd el
  • Szigeteld szalmával, homokkal vagy fűrészporral, hogy még tovább frissek maradjanak

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.    

Így állapíthatod meg, hogy romlott-e a burgonya:

@thefarmbabe Good potato, bad potato? How do you know?? #potato #cookingathometiktoktv #agtok #farming #food ♬ original sound - The Farm Babe

