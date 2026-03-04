Most már hivatalos: Martin Short lánya saját kezűleg vetett véget az életének

Nyolc nappal a halála után, nyilvánosságra került Katherine Hartley Short halotti bizonyítványa, amelyből kiderült, hogy Martin Short lánya öngyilkosságot követett el otthonában február 23-án.

Martin Short lánya halála óta teljesen összetört (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Nyilvánosságra került Martin Short lánya halálának oka

A TMZ által megszerzett, a Los Angeles-i Megyei Közegészségügyi Hivatal által kiállított halotti anyakönyvi kivonat szerint Martin Short lánya öngyilkos lett. A hivatalos dokumentum szerint a 42 éves pszichiátriai szociális munkás önkezűleg okozott fejlövés következtében halt meg. Katherine Hartley Short holttestét elhamvasztották.

Martin Short lánya csak önmagát nem tudta megmenteni

A 42 éves nő pszichiátriai szociális munkásként tevékenykedett és arra tette fel az életét, hogy segítsen másokon. Még a saját vezetéknevét is megváltoztatta annak érdekében, hogy a munkáját kizárólag a szakértelme alapján ítéljék meg, ne pedig a családi háttere miatt. De hiába ez a rendkívüli szakmai elhivatottság és az odaadás, Martin Short lánya mégsem tudta saját magát megmenteni.

Katherine Hartley Short halálának részletei

Katherine Hartley Short-ot 2026. február 23-án holtan találták hollywoodi otthonában, miután a hatóságok riasztást kaptak a lány egyik barátjától, aki már több, mint 24 órája nem érte el őt. A Los Angeles-i rendőrség megerősítette, hogy Martin Short lányát egy zárt ajtó mögött találták meg, a helyszínen egy lőfegyvert és egy levelet találtak. A levél tartalmát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A helyszínre érkező gyilkossági nyomozók azonban megállapították, hogy nem történt idegenkezűség.

Martin Short feleségét, Nancy Dolman-t is elvesztette (Fotó: ALEXIS C. GLENN / Northfoto)

Martin Short összetört

A humorista nem először néz szembe ilyen szörnyű tragédiával. Élete során számos családtagját veszítette már el: a testvérét, a szüleit, majd felnőtt korában a feleségét is. Most azonban gyermeke elvesztése teljesen összetörte őt. A TMZ szerint Martin Short lánya halála óta 'vigasztalhatatlan', és teljesen visszavonult a nyilvánosság elől. A Gyilkosság a szomszédban sorozat sztárja lemondta a fellépéseit és nem jelent meg a 2026-os Actor Awards-on sem, ahol jelölték a Legjobb férfi szereplőnek a vígjátéksorozat kategóriában.