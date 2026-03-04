Budapest Filmbox: így még nem láttad a főváros múltját — Új filmalbum mutatja be a régi Budapestet

Egy szokatlan kulturális kiadvány jelent meg Budapestről, amely a digitális tartalomfogyasztás és a hagyományos könyvkiadás határán mozog. A Budapest Filmbox egy olyan hibrid formátum, amely első látásra egy könyvre emlékeztet, de kinyitva mozgóképpé válik: egy beépített kijelzőn automatikusan elinduló rövidfilmek vezetnek végig a főváros aranykorán, azon az időszakon, amikor a főváros egy igazi világvárossá alakult. A kiadvány huszonöt, egyenként 2–4 perces filmből áll, amelyek nem kronologikus történelemórát kínálnak, hanem vizuális emlékezetet egy olyan Budapestről, amely arcra már már jelentősen megváltozott.

A Budapest Filmbox párbeszédet nyit a múlt és jelen között (Forrás: Animatiqua)

A Budapest Filmbox 25 rövidfilmjének többsége az eltűnt és átalakult városrészeket veszi alapul

A sorozatban bemutatott rengeteg helyszín és épület között külön részeket kapott például a régi Erzsébet híd kecses szerkezete, a Millenniumi kiállítás ideiglenes pavilonvárosa, a századfordulós paloták belső terei, valamint azok a kupolák és tetődíszek, amelyeket a háborús sérülések után soha nem állítottak helyre. A filmek beszélnek a „megskalpolt város” jelenségéről, a második világháború és az 1956-os forradalom nyomairól, de a Monarchia idején virágzó iparról és a Budapest–Bécs rivalizálásról is. A filmek témái egyetlen nagy kérdés köré szerveződnek: mit jelentett az aranykor anno és mit jelent a mai emlékezetben.

Archív képek, emberi munka

A rövidfilmek több mint 700 archív fotó felhasználásával készültek, amelyek döntő többsége a Fortepan gyűjteményéből származik. A képek adják a történet gerincét: a mozgásba hozott fotók révén a néző térben és időben is „beléphet” az egykori városba. A projekt mögött álló Animatiqua Stúdió a közös történelmünk torzításának elkerülése miatt, tudatosan kerülte a mesterséges intelligencia használatát, a látvány minden eleme manuális munkával készült.

A filmek rendezője, Kondacs András szerint ez nem technológiai kérdés volt, hanem bizalmi.

A mini-mozi ötlete ugyan formailag izgalmas, de a projekt valójában várostörténeti kutatásként indult” – mondja. „Fontosnak tartottuk, hogy ne generáljunk hamis képeket, és ne pótoljuk ki mesterségesen azt, amiről nincs hiteles forrásunk. A történelmi képekhez emberi döntések kellenek, mert csak így lehet elkerülni, hogy a múlt látványos, de pontatlan illusztrációvá váljon.

A munkát négy alkotó végezte több mint három éven át, a bemutatott helyszínek hosszú kutatómunkájával és a képek aprólékos animációjával. Ez a lassú, kézműves módszer határozza meg a filmek tempóját is: nincs bennük sietség, inkább hagyják érvényesülni a képek tartalmát.