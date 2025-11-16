Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Szépen tálalt sült krumpli

Ettől a filléres trükktől lesz igazán roppanós a sült krumpli

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 16. 12:15
ebédreceptsült krumpli
Lassan nyakunkon vannak az ünnepek, ezért elkezdhetünk azon gondolkozni, hogy mi kerüljön a gyönyörűen terített asztalra. Akár a karácsonyi vacsorán jár már az eszed, akár a hétvégi menün, most eláruljuk, mitől lesz igazán roppanós a sült krumpli. Olvass tovább, ha kíváncsi vagy a mennyei és egyben filléres receptre!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Ha valami elképesztően finom köretre vágysz, amit a kicsik is jóízűen elmajszolnak, akkor tarts velünk, ugyanis felfedjük, hogy mitől lesz rendkívül roppanós a sült krumpli. Szeretnél összedobni egy finom családi ebédet? Akkor próbáld ki ezt az egyszerű receptet, amely mindamellett, hogy mennyei, nem forgat ki a vagyonodból.

Roppanós a sült krumpli szépen tálalva
Készíts olyan sült krumplit, amelyet mindenki imádni fog!
Fotó: 123RF

Így készül a tökéletesen roppanós sült krumpli – Ezt kár lenne kihagynod

Szinte minden fogáshoz jól passzol a friss sült krumpli, ami akkor lesz igazán jó, ha belül omlós, kívül pedig roppanós. Ezért most elárulunk minden apró fortélyt, amivel lenyűgözheted a vendégeidet.

  • Ekkorára szeld a burgonyát

Sokan úgy gondolják, hogy minél kisebb szeletekre vágják a krumplit, annál jobban átsül, és ennek köszönhetően lesz igazán ropogós. Ez részben így van, viszont a túl apróra vágott zöldség kemény lesz. Ezt a buktatót azonban könnyedén kiküszöbölheted, ha nagyobb szeletekre és egyforma méretűekre vágod őket.

  • Öblítsd le alaposan még főzés előtt

Ez egy rendkívül fontos lépés, hogy még főzés előtt jól öblítsd át a krumplit, hogy elveszítse keményítő tartalmát. Ezt a lépést addig ismételgesd, amíg a víz teljesen tisztává nem válik.

  • Erre figyelj a krumpli főzésénél

Sütés előtt meg kell főznöd a burgonyát, ezt a lépést azonban sokan elrontják, akik a felforralt vízbe dobálják bele a szeleteket. A jó sorrend viszont az, ha először beleteszed a krumplit a hideg vízbe, majd utána kezded el főzni. A vízből pedig semmiképpen se hagyd ki a sót, ami ízt ad a köretnek! Általában a forrástól számítva 10-15 percbe telik, mire a krumpli megfő, amit érdemes ellenőrizni egy villával vagy késsel.

Egy nő éppen kivette a sütőből a sült krumplival telerakott tepsit
Ha igazán roppanós sült krumli az álmod, ne hagyd ki a gőzöléses szárítást
Fotó: 123RF
  • Ez a lépés a titok nyitja

Amennyiben roppanós krumplira vágysz, vétek lenne kihagynod a gőzöléses szárítást, amelyet eddig szinte biztosan kihagytál. Főzés után csöpögtesd le a krumpli egy szűrőedényben, majd takard le egy tiszta konyharuhával, amely magába szívja a gőzt, miközben melegen tartja a krumplit. Hagyd így körülbelül 10-15 percig és térj rá a sütésre.

  • Az utolsó lépés, a krumpli sütése

Melegítsd fel a zsírt a tepsiben 200-220 fokos sütőben, mielőtt rátennéd a burgonyát. Használhatsz növényi olajat vagy zsírt, az utóbbival azonban még ízletesebb lesz az étel. 10 perc elteltével mehet a tepsire a krumpli is, amelyet 20 perc után fordíts meg és süsd további 20-30 percig.

Az alábbi videóból a tepsis burgonya elkészítését lesheted el:

