Ettől a filléres trükktől lesz igazán roppanós a sült krumpli

Ha valami elképesztően finom köretre vágysz, amit a kicsik is jóízűen elmajszolnak, akkor tarts velünk, ugyanis felfedjük, hogy mitől lesz rendkívül roppanós a sült krumpli. Szeretnél összedobni egy finom családi ebédet? Akkor próbáld ki ezt az egyszerű receptet, amely mindamellett, hogy mennyei, nem forgat ki a vagyonodból.

Készíts olyan sült krumplit, amelyet mindenki imádni fog!

Így készül a tökéletesen roppanós sült krumpli – Ezt kár lenne kihagynod

Szinte minden fogáshoz jól passzol a friss sült krumpli, ami akkor lesz igazán jó, ha belül omlós, kívül pedig roppanós. Ezért most elárulunk minden apró fortélyt, amivel lenyűgözheted a vendégeidet.

Ekkorára szeld a burgonyát

Sokan úgy gondolják, hogy minél kisebb szeletekre vágják a krumplit, annál jobban átsül, és ennek köszönhetően lesz igazán ropogós. Ez részben így van, viszont a túl apróra vágott zöldség kemény lesz. Ezt a buktatót azonban könnyedén kiküszöbölheted, ha nagyobb szeletekre és egyforma méretűekre vágod őket.

Öblítsd le alaposan még főzés előtt

Ez egy rendkívül fontos lépés, hogy még főzés előtt jól öblítsd át a krumplit, hogy elveszítse keményítő tartalmát. Ezt a lépést addig ismételgesd, amíg a víz teljesen tisztává nem válik.

Erre figyelj a krumpli főzésénél

Sütés előtt meg kell főznöd a burgonyát, ezt a lépést azonban sokan elrontják, akik a felforralt vízbe dobálják bele a szeleteket. A jó sorrend viszont az, ha először beleteszed a krumplit a hideg vízbe, majd utána kezded el főzni. A vízből pedig semmiképpen se hagyd ki a sót, ami ízt ad a köretnek! Általában a forrástól számítva 10-15 percbe telik, mire a krumpli megfő, amit érdemes ellenőrizni egy villával vagy késsel.

Ha igazán roppanós sült krumli az álmod, ne hagyd ki a gőzöléses szárítást

Ez a lépés a titok nyitja

Amennyiben roppanós krumplira vágysz, vétek lenne kihagynod a gőzöléses szárítást, amelyet eddig szinte biztosan kihagytál. Főzés után csöpögtesd le a krumpli egy szűrőedényben, majd takard le egy tiszta konyharuhával, amely magába szívja a gőzt, miközben melegen tartja a krumplit. Hagyd így körülbelül 10-15 percig és térj rá a sütésre.

Az utolsó lépés, a krumpli sütése

Melegítsd fel a zsírt a tepsiben 200-220 fokos sütőben, mielőtt rátennéd a burgonyát. Használhatsz növényi olajat vagy zsírt, az utóbbival azonban még ízletesebb lesz az étel. 10 perc elteltével mehet a tepsire a krumpli is, amelyet 20 perc után fordíts meg és süsd további 20-30 percig.