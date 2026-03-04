Elhagyta a kórházat, azóta senki sem látta: nagy erőkkel keresik az eltűnt pócspetri férfit

Eljárást folytat a Nyírbátori Rendőrkapitányság a 64 éves, pócspetri M. Sándor ügyben. Az eltűnt férfi a kórházi ellátása után távozott ismeretlen helyre a Nyíregyházi Jósa András Oktatókórházból, még február 20-án. Sándor azóta az otthonába nem tért haza, és a munkaadójánál sem jelentkezett. A felkutatására, illetve jelenlegi tartózkodási helyének megállapítására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.
A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható férfit felismeri és jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, az jelentkezzen személyesen a Nyírbátori Rendőrkapitányságon, vagy telefonon a 06-42-524-600-as számon. Bejelentést tehet a 112-es központi segélyhívón, illetve névtelensége megőrzése mellett a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán is.
