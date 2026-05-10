Halálos áldozatot követelt a tűz, szörnyűség fogadta a rokonokat

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 10. 11:35
Vasárnap történt meg a legrosszabb. A tűz miatt egy idős férfi vesztette életét.
Vasárnap reggel fél nyolc körül érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez, amely szerint Jászkiséren egy családi házban rokonai holtan találtak egy idős férfit. A Hunyadi utcai családi házban egy korábbi, már kialudt tűz nyomai voltak. 

Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

A tűz magától kialudt

A nyolcvan négyzetméteres épület hálószobájában kis területen berendezési tárgyak égtek. Mivel a tűz magától kialudt, tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség. Az ott lakó idős férfi feltehetően füstmérgezés miatt vesztette életét. A tűz pontos keletkezési körülményeit tűzvizsgálat fogja feltárni.

A legtöbb lakástűz miatti tragédia füstérzékelővel megelőzhető lenne. A szoba közepén a plafonra szerelt füstérzékelő már a tűz keletkezésekor hangos sípolással jelzi a veszélyt. Ilyenkor van idő a tüzet még kezdeti stádiumában megfékezni, vagy épségben kimenekülni az épületből és értesíteni a tűzoltókat.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
