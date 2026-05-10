Idő előtt jött a rémálom – 29 évesen diagnosztizálták Parkinson-kórral a nőt

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 10. 11:30
A nő nem gyanakodott. Parkinson-kórral diagnosztizálták.

Emma Lawton mindössze 29 éves volt, amikor Parkinson-kórt diagnosztizáltak nála több mint három évtizeddel korábban, mint az átlagos életkor.

 

A Parkinson-kór bármikor jelentkezhet

A grafikus 2013-ban vette észre az első tüneteket: nehezen tudta irányítani a számítógépes egeret, ezért kezdetben kéztőalagút-szindrómára gyanakodott. A szülei azonban aggódtak, ezért orvoshoz ment, ahol kiderült, hogy járás közben az egyik karja nem mozog megfelelően. Neurológiai vizsgálatok után megállapították, hogy a Parkinson-kór korai stádiumában van, írja a People.

Még 30 sem voltam, és hirtelen minden bizonytalanná vált

 – mondta. A betegségről addig szinte semmit nem tudott, és azt hitte, csak időseket érint.

Az elmúlt több mint 12 évben az állapota romlott: egy idő után a nyakizmai annyira legyengültek, hogy nem tudta felemelni a fejét. Ennek ellenére igyekezett pozitív maradni, blogot indított, és minden nap új dolgokat próbált ki – a fejszedobástól a testfestésig. 2026 januárjában egy komoly műtéten esett át: 30 titánium csavarral stabilizálták a gerincét, hogy újra fel tudja emelni a fejét. A beavatkozás után újra kellett tanulnia járni, de ma már ismét egyenesen tud állni.

Lawton hangsúlyozza: a Parkinson-kór nem csak időseket érint, és nem jelenti az élet végét. Bár nehéz együtt élni vele, szerinte az ember döntheti el, mennyire hagyja, hogy a betegség meghatározza az életét.

Még mindig izgatottan várom, mit hoz a holnap – Parkinsonnal együtt is

 – fogalmazott.

 

