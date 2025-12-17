A karácsony nem múlhat el a kedvenc süteményünk nélkül, – legyen szó zserbóról, bejgliről, linzerről vagy akár a mákos gubáról – még abban az esetben sem, ha diétázunk vagy igyekszünk jobban odafigyelni. Ezekkel a finomságokkal azonban csak egy baj van, elképesztő kalóriaforrások lehetnek. Ennek tudatában hoztunk pár diétás édességet, amelyekkel nemcsak saját magunkat, hanem családunkat és vendégeinket is kényeztethetjük.

5 észbontó diétás édesség, ami az ünnepi asztalon is megállja a helyét

Fotó: illustrissima / Shutterstock

Diétás bejgli recept.

Diétás zserbógolyó recept.

Diétás linzer recept.

Diétás fatörzs recept.

5 karácsonyi diétás édesség recept

Ezekkel biztosan nem nyúlsz mellé!

1. Diétás bejgli

Hozzávalók 1 rúdhoz

Tészta:

• 20 dekagramm teljes kiőrlésű búzaliszt

• 4 dekagramm búzasikér

• 4,5 dekagramm kókuszzsír

• 4,5 dekagramm vaj

• 4 dekagramm negyedannyi édesítő

• 1 darab szoba hőmérsékletű M-es tojás

• 1 dekagramm friss élesztő

• 50 gramm langyos 1,5 százalékos tej

• egy csipet só

Dió- vagy máktöltelék:

• 10 dekagramm cukrozatlan darált dió vagy 30 dekagramm cukrozatlan darált mák

• 5 dekagramm zabkorpa

• 4 dekagramm negyedannyi édesítő

• 1 teáskanál vanília aroma

• 2 deciliter 1,5 százalékos tej

Elkészítés

Töltelék elkészítése:

1. Felforraljuk a tejet, majd az összekevert zabkorpát, édesítőt és diót vagy mákot hozzáöntjük.

2. Folyamatos kevergetés mellett, 3-4 percig sűrű állagúra főzzük és félretesszük.

Tészta elkészítése:

1. Az élesztőt langyos tejbe morzsoljuk, krémesre keverjük, majd megvárjuk, amíg elkezd buborékozni.

2. A teljes kiőrlésű lisztet összekeverjük a sikérrel, az édesítővel, a sóval, ezt követően pedig elmorzsoljuk a kókuszzsírral és a vajjal.

3. A lisztes morzsa közepére teszünk egy üreget, amibe beleütjük a tojást és beleöntjük a felfuttatott élesztőt.

4. Ezt követően a tésztát összegyúrjuk, egy konyharuhával letakarva 15 percig pihenni hagyjuk, majd 1 centiméter vastag téglalappá nyújtjuk.

5. A tésztát megkenjük töltelékkel úgy, hogy a szélén 2-2 centimétert üresen hagyunk.

6. A szabadon hagyott széleket hajtsuk rá a töltelékre, majd ne túl szorosan tekerjük fel.

7. A tésztát tegyük rá egy sütőpapírral bélelt tepsire és kenjük meg felvert tojássárgájával. Hagyjuk 15 percig száradni, majd ismételjük meg a műveletet és szurkáljuk meg a tetejét (teljesen szúrjunk le a tepsi aljáig).

7. 180 fokra előmelegített sütőben 25-30 percig süssük a bejglit.