5 észbontó diétás édesség, ami az ünnepi asztalon is megállja a helyét

A karácsony nem múlhat el a kedvenc süteményünk nélkül, – legyen szó zserbóról, bejgliről, linzerről vagy akár a mákos gubáról – még abban az esetben sem, ha diétázunk vagy igyekszünk jobban odafigyelni. Ezekkel a finomságokkal azonban csak egy baj van, elképesztő kalóriaforrások lehetnek. Ennek tudatában hoztunk pár diétás édességet, amelyekkel nemcsak saját magunkat, hanem családunkat és vendégeinket is kényeztethetjük.
Ezekkel biztosan nem nyúlsz mellé!
• 20 dekagramm teljes kiőrlésű búzaliszt
• 4 dekagramm búzasikér
• 4,5 dekagramm kókuszzsír
• 4,5 dekagramm vaj
• 4 dekagramm negyedannyi édesítő
• 1 darab szoba hőmérsékletű M-es tojás
• 1 dekagramm friss élesztő
• 50 gramm langyos 1,5 százalékos tej
• egy csipet só
• 10 dekagramm cukrozatlan darált dió vagy 30 dekagramm cukrozatlan darált mák
• 5 dekagramm zabkorpa
• 4 dekagramm negyedannyi édesítő
• 1 teáskanál vanília aroma
• 2 deciliter 1,5 százalékos tej
1. Felforraljuk a tejet, majd az összekevert zabkorpát, édesítőt és diót vagy mákot hozzáöntjük.
2. Folyamatos kevergetés mellett, 3-4 percig sűrű állagúra főzzük és félretesszük.
1. Az élesztőt langyos tejbe morzsoljuk, krémesre keverjük, majd megvárjuk, amíg elkezd buborékozni.
2. A teljes kiőrlésű lisztet összekeverjük a sikérrel, az édesítővel, a sóval, ezt követően pedig elmorzsoljuk a kókuszzsírral és a vajjal.
3. A lisztes morzsa közepére teszünk egy üreget, amibe beleütjük a tojást és beleöntjük a felfuttatott élesztőt.
4. Ezt követően a tésztát összegyúrjuk, egy konyharuhával letakarva 15 percig pihenni hagyjuk, majd 1 centiméter vastag téglalappá nyújtjuk.
5. A tésztát megkenjük töltelékkel úgy, hogy a szélén 2-2 centimétert üresen hagyunk.
6. A szabadon hagyott széleket hajtsuk rá a töltelékre, majd ne túl szorosan tekerjük fel.
7. A tésztát tegyük rá egy sütőpapírral bélelt tepsire és kenjük meg felvert tojássárgájával. Hagyjuk 15 percig száradni, majd ismételjük meg a műveletet és szurkáljuk meg a tetejét (teljesen szúrjunk le a tepsi aljáig).
7. 180 fokra előmelegített sütőben 25-30 percig süssük a bejglit.
• 25 dekagramm darált dió
• 25 dekagramm darált cukormentes keksz
• 20 dekagramm cukormentes sárgabaracklekvár
• ízlés szerint édesítő
• 20 dekagramm cukormentes étcsokoládé
• 1 teáskanál étolaj
1. A tészta hozzávalóit egy tálban összedolgozzuk, majd golyókat készítünk belőle és fél órára hűtőbe tesszük őket vagy 10 percre a fagyasztóba.
2. A csokoládét felolvasztjuk az olajjal, amibe belemártjuk a golyókat és zsírpapírra tesszük őket.
3. A bonbonokat ezt követően tetszés szerint megszórhatjuk darált dióval, ha pedig kihűlt, tálalhatjuk is a diétás zserbó golyókat.
• 30 dekagramm teljes kiőrlésű búzaliszt
• 20 dekagramm hideg vaj
• 3 dekagramm negyedannyi édesítő
• 1 darab tojás
• 12,5 dekagramm cukormentes sárgabaracklekvár
1. A lisztet összekeverjük az édesítővel, majd gyors mozdulatokkal elmorzsoljuk a vajjal. (Valóban gyorsan kell dolgozni, mivel a kezünk melegétől megolvadhat a vaj, amitől nem fog összeállni a tésztánk.) A legegyszerűbb ezért, ha pár másodpercre betesszük az aprítógépbe.
2. Ezt követően a morzsához adjuk a tojást és egynemű tésztát gyúrunk, majd fóliába csomagolva minimum fél órán keresztül pihentetjük a hűtőben.
4. Az idő letelte után a tésztát körülbelül 1 centiméter vastagságúra nyújtjuk, kiszaggatjuk és 180 fokra előmelegített sütőben, sütőpapíros tepsin körülbelül 5 perc alatt megsütjük.
5. Ha kihűlt a linzer, a lekvárral összeragasztjuk a karikákat, amiket tetszés szerint porédesítővel is megszórhatunk.
Hozzávalók
• 10 darab kifli
• 1 liter 1,5 százalékos tej
• 2 evőkanál méz
• 20 a vajjal xilit (vagy bármilyen édesítőszer)
• ízlés szerint 2 csomag vaníliás xilit
• 25 a vajjal mák
• szükség szerint vaj (tepsi kikenéséhez)
• 1 liter 1,5 százalékos tej
• 40 gramm vaníliaízű pudingpor
• ízlés szerint édesítő
1. A kifliket felszeljük és egy nagy tálba tesszük, közben pedig felforraljuk a tejet, belekeverjük a mézet, az édesítőszert, a vaníliás xilitet és, ha felforrt, a kiflikre öntjük.
2. Ha jól megszívták magukat a kiflidarabok, egy kivajazott tepsibe helyezzük őket egy sorba, majd megszórjuk őket mákkal. Ezt követően jöhet még egy sor kifli, majd a mák. Ezt ismételjük addig, amíg a kifli el nem fogy.
3. A desszert tetejét végül meghintjük mákkal és 170 fokon, alsó-felső sütéssel 10-15 perc alatt készre sütjük
4. A vaníliapudinghoz a tejet felforraljuk egy lábasban, miközben egy tálban kevés tejjel elkeverjük a pudingport, majd a forró tejhez öntjük és folyamatosa kevergetés mellett elkészítjük.
5. A gubát az öntettel tálaljuk.
• 6 darab tojásfehérje
• 6 evőkanál tönkölybúza liszt
• 6 evőkanál stevia
• 5 gramm sütőpor
• 100 gramm lenmagolaj (más növényi olaj, esetleg olvasztott vaj is megfelel)
• 1 evőkanál cukrozatlan kakaópor
• 4 deciliter 1,5 százalékos tej (vagy növényi tej)
• 1 teáskanál édesítőszer (ízlés szerint)
• 1 evőkanál rum
• 2 evőkanál cukrozatlan kakaópor
• 4 evőkanál kukoricakeményítő
1. A krémhez elkeverjük a keményítőt egy kevés tejjel, a maradékot pedig felforraljuk, belekeverjük a keményítős tejet, és kakaóval, édesítővel sűrűre főzzük, majd hagyjuk kihűlni. Amikor kihűlt, rummal ízesítjük.
2. A tojásfehérjéket kemény habbá verjük.
3. A lisztet összekeverjük a sütőporral, a kakaóval és az édesítőszerrel, majd összedolgozzuk az olajjal, ezt követően pedig hozzákeverjük a habot is.
4. Sütőpapírral bélelt, tepsiben, légkeverésesen 180 fokon 20 percig sütjük.
5. Ha kész, lehúzzuk a tésztáról a sütőpapírt, még melegen megkenjük a krémmel és konyharuhával feltekerjük.
6. Miután kihűlt, a maradék krémmel, ízlés szerint meggyel díszítjük az elkészült fatörzset.
