PUBLIKÁLÁS: 2025. december 17. 15:45
karácsonyi süteményrecept
Mi más jutna eszünkbe a karácsony hallatán, mint a szeretet, a meghittség, a család és persze a mennyei lakoma, amihez szorosan hozzátartozik az óriási desszertkínálat is. Mivel ilyenkor nagyon gyorsan felszaladnak a plusz kilók, amitől sokan rettegnek, íme néhány diétás édesség, ami az ünnepi asztalon is megállja a helyét.
Kelle Fanni
A karácsony nem múlhat el a kedvenc süteményünk nélkül, –  legyen szó zserbóról, bejgliről, linzerről vagy akár a mákos gubáról – még abban az esetben sem, ha diétázunk vagy igyekszünk jobban odafigyelni. Ezekkel a finomságokkal azonban csak egy baj van, elképesztő kalóriaforrások lehetnek. Ennek tudatában hoztunk pár diétás édességet, amelyekkel nemcsak saját magunkat, hanem családunkat és vendégeinket is kényeztethetjük.

Anya és lánya diétás édességet készítenek.
5 észbontó diétás édesség, ami az ünnepi asztalon is megállja a helyét
Fotó: illustrissima /  Shutterstock 
  • Diétás bejgli recept.
  • Diétás zserbógolyó recept.
  • Diétás linzer recept.
  • Diétás fatörzs recept.

5 karácsonyi diétás édesség recept 

Ezekkel biztosan nem nyúlsz mellé!

 

1. Diétás bejgli 

Hozzávalók 1 rúdhoz

Tészta: 

   • 20 dekagramm teljes kiőrlésű búzaliszt
   • 4 dekagramm búzasikér
   • 4,5 dekagramm kókuszzsír
   • 4,5 dekagramm vaj
   • 4 dekagramm negyedannyi édesítő
   • 1 darab szoba hőmérsékletű M-es tojás
   • 1 dekagramm friss élesztő
   • 50 gramm langyos 1,5 százalékos  tej
   • egy csipet só

Dió- vagy máktöltelék: 

   • 10 dekagramm cukrozatlan darált dió vagy 30 dekagramm cukrozatlan darált mák
   • 5 dekagramm zabkorpa
   • 4 dekagramm negyedannyi édesítő
   • 1 teáskanál vanília aroma
   • 2 deciliter 1,5 százalékos tej

Elkészítés

Töltelék elkészítése:

1. Felforraljuk a tejet, majd az összekevert zabkorpát, édesítőt és diót vagy mákot hozzáöntjük.
2. Folyamatos kevergetés mellett, 3-4 percig sűrű állagúra főzzük és félretesszük.

Tészta elkészítése:

1. Az élesztőt langyos tejbe morzsoljuk, krémesre keverjük, majd megvárjuk, amíg elkezd buborékozni.
2. A teljes kiőrlésű lisztet összekeverjük a sikérrel, az édesítővel, a sóval, ezt követően pedig elmorzsoljuk a kókuszzsírral és a vajjal.
3. A lisztes morzsa közepére teszünk egy üreget, amibe beleütjük a tojást és beleöntjük a felfuttatott élesztőt.
4. Ezt követően a tésztát összegyúrjuk, egy konyharuhával letakarva 15 percig pihenni hagyjuk, majd 1 centiméter vastag téglalappá nyújtjuk.
5. A tésztát megkenjük töltelékkel úgy, hogy a szélén 2-2 centimétert üresen hagyunk.
6. A szabadon hagyott széleket hajtsuk rá a töltelékre, majd ne túl szorosan tekerjük fel.
7. A tésztát tegyük rá egy sütőpapírral bélelt tepsire és kenjük meg felvert tojássárgájával. Hagyjuk 15 percig száradni, majd ismételjük meg a műveletet és szurkáljuk meg a tetejét (teljesen szúrjunk le a tepsi aljáig).
7. 180 fokra előmelegített sütőben 25-30 percig süssük a bejglit.

Diétás édesség mákos és diós bejgli.
Szereted a bejglit de megkímélnéd magad a bűntudattól? Készítsd el a diétás változatot egyszerűen
Fotó: acceptphoto /  Shutterstock 

2. Diétás zserbógolyó sütés nélkül

Hozzávalók

Tészta:

   • 25 dekagramm darált dió
   • 25 dekagramm darált cukormentes keksz
   • 20 dekagramm cukormentes sárgabaracklekvár
   • ízlés szerint édesítő

Csokimáz:

   • 20 dekagramm cukormentes étcsokoládé
   • 1 teáskanál étolaj

Elkészítés

1. A tészta hozzávalóit egy tálban összedolgozzuk, majd golyókat készítünk belőle és fél órára hűtőbe tesszük őket vagy 10 percre a fagyasztóba.
2. A csokoládét felolvasztjuk az olajjal, amibe belemártjuk a golyókat és zsírpapírra tesszük őket. 
3. A bonbonokat ezt követően tetszés szerint megszórhatjuk darált dióval, ha pedig kihűlt, tálalhatjuk is a diétás zserbó golyókat.

 

3. Diétás linzer teljes kiőrlésű lisztből 

Hozzávalók:

   • 30 dekagramm teljes kiőrlésű búzaliszt
   • 20 dekagramm hideg vaj
   • 3 dekagramm negyedannyi édesítő
   • 1 darab tojás
   • 12,5 dekagramm cukormentes sárgabaracklekvár

Elkészítés

1. A lisztet összekeverjük az édesítővel, majd gyors mozdulatokkal elmorzsoljuk a vajjal. (Valóban gyorsan kell dolgozni, mivel a kezünk melegétől megolvadhat a vaj, amitől nem fog összeállni a tésztánk.) A legegyszerűbb ezért, ha pár másodpercre betesszük az aprítógépbe.
2. Ezt követően a morzsához adjuk a tojást és egynemű tésztát gyúrunk, majd fóliába csomagolva minimum fél órán keresztül pihentetjük a hűtőben.
4. Az idő letelte után a tésztát körülbelül 1 centiméter vastagságúra nyújtjuk, kiszaggatjuk és 180 fokra előmelegített sütőben, sütőpapíros tepsin körülbelül 5 perc alatt megsütjük.
5. Ha kihűlt a linzer, a lekvárral összeragasztjuk a karikákat, amiket tetszés szerint porédesítővel is megszórhatunk.
 

4. Diétás mákos guba cukormentes vaníliapudinggal 

Hozzávalók

Sütemény:

   • 10 darab kifli
   • 1 liter 1,5 százalékos tej
   • 2 evőkanál méz
   • 20 a vajjal xilit (vagy bármilyen édesítőszer)
   • ízlés szerint 2 csomag vaníliás xilit
   • 25  a vajjal mák
   • szükség szerint vaj (tepsi kikenéséhez)

Öntet:

   • 1 liter 1,5 százalékos tej
   • 40 gramm vaníliaízű pudingpor
   • ízlés szerint édesítő

Elkészítés

1. A kifliket felszeljük és egy nagy tálba tesszük, közben pedig felforraljuk a tejet, belekeverjük a mézet, az édesítőszert, a vaníliás xilitet és, ha felforrt, a kiflikre öntjük.
2.  Ha jól megszívták magukat a kiflidarabok, egy kivajazott tepsibe helyezzük őket egy sorba, majd megszórjuk őket mákkal. Ezt követően jöhet még egy sor kifli, majd a mák. Ezt ismételjük addig, amíg a kifli el nem fogy.
3. A desszert tetejét végül meghintjük mákkal és 170 fokon, alsó-felső sütéssel 10-15 perc alatt készre sütjük
4. A vaníliapudinghoz a tejet felforraljuk egy lábasban, miközben egy tálban kevés tejjel elkeverjük a pudingport, majd a forró tejhez öntjük és folyamatosa kevergetés mellett elkészítjük. 
5. A gubát az öntettel tálaljuk.

Fatörzs diétás édesség formájában.
A fatörzsről sem kell lemondanod, mutatjuk a diétás változatot.
Fotó: esthermm /  Shutterstock 

5. Diétás fatörzs 

Hozzávalók

Tészta:

   • 6 darab tojásfehérje
   • 6 evőkanál tönkölybúza liszt
   • 6 evőkanál stevia
   • 5 gramm sütőpor
   • 100 gramm lenmagolaj (más növényi olaj, esetleg olvasztott vaj is megfelel)
   • 1 evőkanál cukrozatlan kakaópor

Krém:

  • 4 deciliter 1,5 százalékos tej (vagy növényi tej)
   • 1 teáskanál édesítőszer (ízlés szerint)
   • 1 evőkanál rum
   • 2 evőkanál cukrozatlan kakaópor
   • 4 evőkanál kukoricakeményítő

Elkészítés

1. A krémhez elkeverjük a keményítőt egy kevés tejjel, a maradékot pedig felforraljuk, belekeverjük a keményítős tejet, és kakaóval, édesítővel sűrűre főzzük, majd hagyjuk kihűlni. Amikor kihűlt, rummal ízesítjük.
2. A tojásfehérjéket kemény habbá verjük. 
3. A lisztet összekeverjük a sütőporral, a kakaóval és az édesítőszerrel, majd összedolgozzuk az olajjal, ezt követően pedig hozzákeverjük a habot is.
4. Sütőpapírral bélelt, tepsiben, légkeverésesen 180 fokon 20 percig sütjük.
5. Ha kész, lehúzzuk a tésztáról a sütőpapírt, még melegen megkenjük a krémmel és konyharuhával feltekerjük. 
6. Miután kihűlt, a maradék krémmel, ízlés szerint meggyel díszítjük az elkészült fatörzset.

Nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

 

