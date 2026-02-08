Ki ne dobd a megbarnult banánt: ilyen ízletes és alakbarát finomságot készíthetsz belőle

Ugye neked is ismerős? Megveszed a banánt, pár napig szépen fogy, aztán csak ott marad a konyhapulton, egyre barnább héjjal és egyre kevésbé csábító állaggal. Tudtad, hogy épp ebben az állapotában lesz tökéletes alapanyag a sütéshez? Íme, a legjobb maradékmentő banános recept!

Bebarnult? Ne dobd ki! Használd ezt a banános receptet!

Fotó: lera lysenko / Shutterstock

A túlérett banán természetes édesítő és ízfokozó.

Három alapanyagból isteni, diétás palacsintát készíthetsz belőle.

A bebarnult banánt más receptekben is hasznosíthatod.

A legízletesebb recept a konyhából: mire jó a túlérett banán?

A legtöbben azonnal kihajítják a bebarnult banánt, pedig a gyümölcs cukortartalma ilyenkor természetes módon megemelkedik, az íze pedig erősebb, aromásabb lesz, így kiváló alapanyag olyan receptekhez, ahol nem akarunk hozzáadott cukrokat bevetni.

Cukormentes banános palacsinta recept

Ha túlérett a banán, akkor ezt a palacsintareceptet kell először kipróbálnod! Egyszerű, 3 hozzávalóból összedobható és diétás is. A klasszikus palacsintához képest kevesebb gyors szénhidrátot, de több fehérjét tartalmaz, így sokkal laktatóbb is. Mutatjuk, hogyan készítsd el!

Banános palacsinta hozzávalók (2–4 adaghoz): 2 közepes vagy nagyobb, érett banán

4 tojás

½ csésze teljes kiőrlésű vagy zabliszt Amivel még feldobhatod: ½ teáskanál fahéj

1 csipet só A sütéshez egy kevés vajat vagy kókuszolajat használj.

A banános palacsinta elkészítése:

A banánt villával pépesítsd egy tálban, amíg viszonylag krémes állagot nem kapsz. Add hozzá a tojásokat, és alaposan keverd össze a masszát. Szórd bele a lisztet, majd óvatosan dolgozd össze az egészet. Melegíts fel egy serpenyőt alacsony hőfokon, majd vékonyan kend ki zsiradékkal. Egy darab palacsintához kanalazz kb. egy negyed csésze tésztát a serpenyőbe. Süsd 2–3 percig, amíg apró buborékok jelennek meg a tetején. Fordítsd meg, és süsd további 1–2 percig, amíg mindkét oldala aranybarna nem lesz. Ismételd meg a folyamatot a maradék tésztával is.

Bors-tipp: A banános palacsinta érzékenyebb a hőre, mint a cukros verzió, ezért lassabb tűzön kell megsütni ahhoz, hogy kívül ne égjen meg, de ne maradjon nyers a belseje sem. Lassabb tűz, türelem, és máris elkerülhető az égett külső és a nyers belső.

Túlérett banános receptek: