Ki ne dobd a megbarnult banánt: ilyen ízletes és alakbarát finomságot készíthetsz belőle

Ugye neked is ismerős? Megveszed a banánt, pár napig szépen fogy, aztán csak ott marad a konyhapulton, egyre barnább héjjal és egyre kevésbé csábító állaggal. Tudtad, hogy épp ebben az állapotában lesz tökéletes alapanyag a sütéshez? Íme, a legjobb maradékmentő banános recept!
A legtöbben azonnal kihajítják a bebarnult banánt, pedig a gyümölcs cukortartalma ilyenkor természetes módon megemelkedik, az íze pedig erősebb, aromásabb lesz, így kiváló alapanyag olyan receptekhez, ahol nem akarunk hozzáadott cukrokat bevetni.
Ha túlérett a banán, akkor ezt a palacsintareceptet kell először kipróbálnod! Egyszerű, 3 hozzávalóból összedobható és diétás is. A klasszikus palacsintához képest kevesebb gyors szénhidrátot, de több fehérjét tartalmaz, így sokkal laktatóbb is. Mutatjuk, hogyan készítsd el!
Amivel még feldobhatod:
A sütéshez egy kevés vajat vagy kókuszolajat használj.
Bors-tipp:
A banános palacsinta érzékenyebb a hőre, mint a cukros verzió, ezért lassabb tűzön kell megsütni ahhoz, hogy kívül ne égjen meg, de ne maradjon nyers a belseje sem. Lassabb tűz, türelem, és máris elkerülhető az égett külső és a nyers belső.
A túlérett banán sokoldalú! Ha a palacsinta nem nyerné el a tetszésedet – ami szinte elképzelhetetlen –, percek alatt összedobhatsz belőle egy puha, illatos banánkenyeret is. Ugyanilyen jó megoldás a banános muffin, amelynek tésztájába csempészhetsz egy kis diót vagy zabpelyhet is – így akár egy reggelire is tökéletesen laktató lesz. Ha pedig valami gyorsabbra vágysz, egy egyszerű banánturmix pár perc alatt elkészül!
Ami minden túlérett banános receptben közös: hogy a bebarnult banán természetesen édesíti az összes finomságot, így egyáltalán nem kell cukor után nyúlnod!
Az alábbi videóban láthatsz egy könnyen elkészíthető banános muffin receptet:
