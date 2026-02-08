Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Banános receptek bebarnult banán hozzávalóval

Ki ne dobd a megbarnult banánt: ilyen ízletes és alakbarát finomságot készíthetsz belőle

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 08. 11:45
A banán legnagyobb átka: mindegy, mit csinálsz, egyik pillanatról a másikra bebarnul – és valljuk be, a legtöbbünk már nem szívesen eszi meg a túlérett gyümölcsöt. Ha legközelebb így járnál, többé már nem kell a kukába dobnod! Próbáld ki inkább az egyik isteni, maradékmentő banános receptünket!
Ripszám Boglárka
Ugye neked is ismerős? Megveszed a banánt, pár napig szépen fogy, aztán csak ott marad a konyhapulton, egyre barnább héjjal és egyre kevésbé csábító állaggal. Tudtad, hogy épp ebben az állapotában lesz tökéletes alapanyag a sütéshez? Íme, a legjobb maradékmentő banános recept!

Banános recept hozzávalója: megbarnult banán egy konyhapulton.
Bebarnult? Ne dobd ki! Használd ezt a banános receptet!
Fotó: lera lysenko /  Shutterstock 
  • A túlérett banán természetes édesítő és ízfokozó.
  • Három alapanyagból isteni, diétás palacsintát készíthetsz belőle.
  • A bebarnult banánt más receptekben is hasznosíthatod.

A legízletesebb recept a konyhából: mire jó a túlérett banán?

A legtöbben azonnal kihajítják a bebarnult banánt, pedig a gyümölcs cukortartalma ilyenkor természetes módon megemelkedik, az íze pedig erősebb, aromásabb lesz, így kiváló alapanyag olyan receptekhez, ahol nem akarunk hozzáadott cukrokat bevetni.

Cukormentes banános palacsinta recept

Ha túlérett a banán, akkor ezt a palacsintareceptet kell először kipróbálnod! Egyszerű, 3 hozzávalóból összedobható és diétás is. A klasszikus palacsintához képest kevesebb gyors szénhidrátot, de több fehérjét tartalmaz, így sokkal laktatóbb is. Mutatjuk, hogyan készítsd el!

Banános palacsinta hozzávalók (2–4 adaghoz):

  • 2 közepes vagy nagyobb, érett banán
  • 4 tojás
  • ½ csésze teljes kiőrlésű vagy zabliszt

Amivel még feldobhatod:

  • ½ teáskanál fahéj
  • 1 csipet só

A sütéshez egy kevés vajat vagy kókuszolajat használj.

A banános palacsinta elkészítése:

  1. A banánt villával pépesítsd egy tálban, amíg viszonylag krémes állagot nem kapsz.
  2. Add hozzá a tojásokat, és alaposan keverd össze a masszát.
  3. Szórd bele a lisztet, majd óvatosan dolgozd össze az egészet.
  4. Melegíts fel egy serpenyőt alacsony hőfokon, majd vékonyan kend ki zsiradékkal.
  5. Egy darab palacsintához kanalazz kb. egy negyed csésze tésztát a serpenyőbe.
  6. Süsd 2–3 percig, amíg apró buborékok jelennek meg a tetején.
  7. Fordítsd meg, és süsd további 1–2 percig, amíg mindkét oldala aranybarna nem lesz.
  8. Ismételd meg a folyamatot a maradék tésztával is.

Bors-tipp: 

A banános palacsinta érzékenyebb a hőre, mint a cukros verzió, ezért lassabb tűzön kell megsütni ahhoz, hogy kívül ne égjen meg, de ne maradjon nyers a belseje sem. Lassabb tűz, türelem, és máris elkerülhető az égett külső és a nyers belső.

Túlérett banános receptek:

Megbarnult banános recepthez pépesíti a gyümölcsöt a konyhapulton egy nő.
Így használhatod fel a megbarnult banánokat!
Fotó: Elena Shashkina /  Shutterstock 

A túlérett banán sokoldalú! Ha a palacsinta nem nyerné el a tetszésedet – ami szinte elképzelhetetlen –,  percek alatt összedobhatsz belőle egy puha, illatos banánkenyeret is. Ugyanilyen jó megoldás a banános muffin, amelynek tésztájába csempészhetsz egy kis diót vagy zabpelyhet is – így akár egy reggelire is tökéletesen laktató lesz. Ha pedig valami gyorsabbra vágysz, egy egyszerű banánturmix pár perc alatt elkészül!

Ami minden túlérett banános receptben közös: hogy a bebarnult banán természetesen édesíti az összes finomságot, így egyáltalán nem kell cukor után nyúlnod!

Az alábbi videóban láthatsz egy könnyen elkészíthető banános muffin receptet:

