Felfoghatatlan tragédia: kizuhant a lakóházból, nem tudták megmenteni a férfit

Tragédia történt szombat délután Pozsonyban, Ligetfalun. Meghalt egy férfi, miután kizuhant egy Fedinova utcai lakóház egyik emeletéről.

A mentők mindent megtettek, de a tragédia elkerülhetetlen volt

A tragédia körülményei nem ismertek

A helyszínre riasztott mentők már nem tudták megmenteni a férfi életét, a rendőrség tájékoztatása szerint hosszasan próbálták újraéleszteni.

Az eset körülményei egyelőre tisztázatlanok. A rendőrség nem közölte, hogy a férfi hányadik emeletről zuhant le, és azt sem, hogy baleset, idegenkezűség vagy szándékos cselekmény állhat-e a háttérben. A pozsonyi kerületi rendőrség közölte: amint a nyomozás állása lehetővé teszi, további részleteket hoznak nyilvánosságra - írja a Paraméter.