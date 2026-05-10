Felfoghatatlan tragédia: kizuhant a lakóházból, nem tudták megmenteni a férfit

Tragédia történt szombat délután Pozsonyban, Ligetfalun. Meghalt egy férfi, miután kizuhant egy Fedinova utcai lakóház egyik emeletéről.
A helyszínre riasztott mentők már nem tudták megmenteni a férfi életét, a rendőrség tájékoztatása szerint hosszasan próbálták újraéleszteni.
Az eset körülményei egyelőre tisztázatlanok. A rendőrség nem közölte, hogy a férfi hányadik emeletről zuhant le, és azt sem, hogy baleset, idegenkezűség vagy szándékos cselekmény állhat-e a háttérben. A pozsonyi kerületi rendőrség közölte: amint a nyomozás állása lehetővé teszi, további részleteket hoznak nyilvánosságra - írja a Paraméter.
Van segítség!
Ha úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!
