Elképesztő látvány: csak az egyik oldalát gyúrta ki egy férfi

Névtelenségbe burkolózva, „The Crooked Man” néven kezdett nem mindennapi tartalmakat feltölteni a közösségi médiába egy 20 éves amerikai férfi, aki céljául tűzte ki a TikTokon hódító „looksmaxing” nevű trend visszaszorítását. A trend lényege az emberek arra való ösztönzése, hogy hozzák ki a legtöbbet a külsejükből a tökéletességre törekedve. Ezzel szemben a fiatal sportoló „looksminimizing” hashtaggel kezdett videókat publikálni, amelyeken gyúrás közben kizárólag a teste egyik oldalát edzi arra törekedve, hogy felemás külsőt érjen el.

Fotó: Westend61

Gyúrás, gyúrás, gyúrás – de csak egy oldalon?

A „Felemás férfi” néven ismertté vált, több mint 136 ezer Instagram-követővel rendelkező fiatal csaknem egy teljes évig edzette kizárólag a teste egyik oldalát, miután elege lett abból, hogy a TikTokon folyton olyan felvételek jöttek vele szemben, amelyeken tökéletes külsővel rendelkező személyek próbálták sulykolni a követőiknek, mit és hogyan csináljanak, hogy az ő külsejük is kifogástalan legyen.

„A kocsimban görgettem a TikTokot, és folyamatosan olyan »looksmaxing« videókat dobott fel, amelyeken azt mondogatják, hogy »Csináld ezt, csináld azt. Vonzóbb leszel. Több nőt fogsz szerezni«. Ezek a tartalomkészítők akarva-akaratlanul azt sugallják, mintha mindenki ilyen problémákkal küzdene. Én pont ellenkezőleg érzek, így az ellenkezőjét is kezdtem el csinálni” – magyarázta korábban a fiatal, aki a videóin éles ellentettjét teszi mindannak, amit a legjobb formájukkal villogó influenszerek tanácsolnak.

Az amatőr sportoló mára lenyűgöző eredményeket ért el – legalábbis a bal oldalán, ahol a karja és a válla nagyságrendekkel nagyobb, mint az ellentétes oldalon. A törzse alapvetően jó formában van, és a hasát sem tudta csak az egyik oldalon edzeni, mindettől függetlenül szembetűnő a különbség.

A srác az edzésein túl a napi étrendjét is megosztotta, amely rengeteg fehérjét tartalmaz: többnyire szardíniát, kecsketejet és fehérjeport fogyaszt, valamint gyakran eszik darált marhahúst és tojást.

Mondanivalónak hatásos, az egészségre viszont káros

A közösségi médiában hatásos módon párbeszédet indító férfi eredményei csak félig bizonyultak sikeresnek, idővel ugyanis egyre több aggály merült fel a féloldali edzés hosszú távú egészségügyi hatása miatt. Dr. Suhail Hussain angol háziorvos nem vitatta ugyan a rövid távú előnyöket, felhívta azonban a figyelmet a férfi „izom-csontrendszerében kialakuló egyértelmű egyensúlyhiányra”. Mint azt kiemelte, a gyakorlat gerincferdüléshez, ízületi megterheléshez, a környező izmok kompenzációs sérüléseihez, sőt krónikus fájdalomhoz is vezethet.