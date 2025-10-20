Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Mindig azt hajtogatják, hogy egyél többet? Ez az egészséges tömegnövelés titka a szakértő szerint

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 08:45
Szinte már a nyakunkon vannak az ünnepek és a családi összejövetelek, amiken mindig azt kell hallgatod, hogy nem eszel eleget? Ha szeretnél végre egy kis pluszt felszedni, akkor ne menj sehova, ugyanis szakértő segítségével tárjuk fel az egészséges tömegnövelés titkát.
Kelle Fanni
Rendkívül unalmas lehet azt hallgatni, hogy „híznod kellene” vagy „egyél többet”, különösen, ha egy “kedves” rokon ezt az egész család előtt kezdi el hajtogatni. Közben pedig nincs is tisztában azzal, hogy már évek óta próbálsz felszedni néhány plusz kilót. Bár a legtöbb embernek a fogyás okoz problémát, vannak olyanok, aki egyszerűen képtelenek hízni. Ezért most Molnár Zsolt személyi edző, táplálkozási tanácsadó és márkanagykövet segítségével jártuk körbe az egészséges tömegnövelés témakörét.

Nagyon vékony férfi aki tömegnövelésre lenne szüksége
Szedj fel egy kis plusz kilót egészséges tömegnöveléssel! Fotó: Peter Dazeley

Mit értünk pontosan egészséges tömegnövelés alatt?

Sajnos el kell, hogy keserítsünk, de az egészséges tömegnövelés nem a mértéktelen mennyiségű, gyorskaják és csokik habzsolását jelenti.

A tömegnövelés célja nem az, hogy bármit megegyünk, ami elénk kerül. A lényeg az, hogy izmot építsünk, ne zsírt. Ehhez mérsékelt kalóriatöbbletre van szükség, nem mértéktelen evésre

 – magyarázta Molnár Zsolt, valamint hozzátette, hogy akkor tudunk jól fejlődni, ha bevisszük a szükséges tápanyagokat, miközben nem terheljük túl a szervezetet. Ezt követően kiemelte a minőségi ételek, azaz a húsok, a halak, a tojás, a rizs, a zab, valamint a zöldségek fogyasztását. Végül pedig kiemelte, hogy így a folyamat lassú lesz, de tartós.  

Ezekre a tápanyagokra figyelj oda a tömegnövelés során

Az izomépítéshez elengedhetetlen, hogy megfelelő arányban vigyük be a fő makrotápanyagokat. Az étkezési tanácsadó szerint a fehérje azért fontos, mivel a test ettől regenerálódik és fejlődik. A szénhidrát az elsődleges energiaforrás, ami fokozza a teljesítményt, a zsír pedig elengedhetetlen a hormonális egyensúly fenntartásához és a regenerációhoz.

A kulcs az arányokban rejlik, azaz ne legyen túl kevés a fehérje, a szénhidrát és a zsír pedig túl sok. A kiegyensúlyozott tápanyagbevitel ad stabil, minőségi növekedést 

– hangsúlyozta a szakértő.

Tömegnövelés kiegyensúlyozott étkezéssel
Tömegnövelésben nagyon fontos a makrotápanyagok megfelelő aránya. Fotó: haoliang

Ezeket a hibákat követik el a legtöbben a táplálkozási tanácsadó szerint

Rengetegen úgy gondolják, hogy a gyors növekedéshez több ételre van szükségük, amivel csak zsírt pakolnak magukra.

A másik gyakori hiba, hogy hiányzik a rendszer, azaz nem figyelnek a napi tápanyagbevitelre vagy összevissza esznek 

– magyarázta Molnár Zsolt, aki szerint a sikeres tömegeléshez tervre, következetességre és kontrollra” van szükség. A cél ugyanis nem a rendkívül gyors növekedés, hanem a valódi izom felszedése.  

A táplálkozási tanácsadó emellett úgy véli, hogy az egészséges tömegnövelés óriási türelmet igényel, mivel „aki fél év alatt akar izmot növelni, az általában csak zsírt gyűjt”.

Az izomépítés nem sprint, hanem maraton, és aki okosan csinálja, az nem csak nagyobb lesz, hanem formásabb és egészségesebb is

 – zárta gondolataid Molnár Zsolt.

Az alábbi videóban még többet tudhatsz meg arról, hogyan építs izmot anélkül, hogy zsírt szednél fel:  

