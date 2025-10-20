Mindig azt hajtogatják, hogy egyél többet? Ez az egészséges tömegnövelés titka a szakértő szerint

Rendkívül unalmas lehet azt hallgatni, hogy „híznod kellene” vagy „egyél többet”, különösen, ha egy “kedves” rokon ezt az egész család előtt kezdi el hajtogatni. Közben pedig nincs is tisztában azzal, hogy már évek óta próbálsz felszedni néhány plusz kilót. Bár a legtöbb embernek a fogyás okoz problémát, vannak olyanok, aki egyszerűen képtelenek hízni. Ezért most Molnár Zsolt személyi edző, táplálkozási tanácsadó és márkanagykövet segítségével jártuk körbe az egészséges tömegnövelés témakörét.

Szedj fel egy kis plusz kilót egészséges tömegnöveléssel! Fotó: Peter Dazeley

Mit értünk pontosan egészséges tömegnövelés alatt?

Sajnos el kell, hogy keserítsünk, de az egészséges tömegnövelés nem a mértéktelen mennyiségű, gyorskaják és csokik habzsolását jelenti.

A tömegnövelés célja nem az, hogy bármit megegyünk, ami elénk kerül. A lényeg az, hogy izmot építsünk, ne zsírt. Ehhez mérsékelt kalóriatöbbletre van szükség, nem mértéktelen evésre

– magyarázta Molnár Zsolt, valamint hozzátette, hogy akkor tudunk jól fejlődni, ha bevisszük a szükséges tápanyagokat, miközben nem terheljük túl a szervezetet. Ezt követően kiemelte a minőségi ételek, azaz a húsok, a halak, a tojás, a rizs, a zab, valamint a zöldségek fogyasztását. Végül pedig kiemelte, hogy így a folyamat lassú lesz, de tartós.

Ezekre a tápanyagokra figyelj oda a tömegnövelés során

Az izomépítéshez elengedhetetlen, hogy megfelelő arányban vigyük be a fő makrotápanyagokat. Az étkezési tanácsadó szerint a fehérje azért fontos, mivel a test ettől regenerálódik és fejlődik. A szénhidrát az elsődleges energiaforrás, ami fokozza a teljesítményt, a zsír pedig elengedhetetlen a hormonális egyensúly fenntartásához és a regenerációhoz.

A kulcs az arányokban rejlik, azaz ne legyen túl kevés a fehérje, a szénhidrát és a zsír pedig túl sok. A kiegyensúlyozott tápanyagbevitel ad stabil, minőségi növekedést

– hangsúlyozta a szakértő.

Tömegnövelésben nagyon fontos a makrotápanyagok megfelelő aránya. Fotó: haoliang

Ezeket a hibákat követik el a legtöbben a táplálkozási tanácsadó szerint

Rengetegen úgy gondolják, hogy a gyors növekedéshez több ételre van szükségük, amivel csak zsírt pakolnak magukra.

A másik gyakori hiba, hogy hiányzik a rendszer, azaz nem figyelnek a napi tápanyagbevitelre vagy összevissza esznek

– magyarázta Molnár Zsolt, aki szerint a sikeres tömegeléshez tervre, következetességre és kontrollra” van szükség. A cél ugyanis nem a rendkívül gyors növekedés, hanem a valódi izom felszedése.