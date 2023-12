Elárulta a tökéletes teste titkát a Farm VIP sztárja

Vajda Johnny a Farm VIP negyedik évadában mutatkozott be, ahol a legjobb háromba került, így ért véget számára a játék. Nagyon sokáig bent maradt a kigyúrt influenszer, aki nem ismeretlenként érkezett a műsorba, hiszen hatalmas követőtáborral rendelkezik a közösségi-média felületein. Fontos volt számára ez a műsor, ugyanis előítéleteket akart ledönteni, de nem félelmek nélkül érkezett.

Vajda Johnny nagy célokkal érkezett a Farm VIP-ba (Fotó: TV2)

– Leginkább én a nézők általi megítéléstől tartottam, ha mondhatom így. Eddig is kaptam a kommenteket, meg szembe jöttek velem dolgok és ezt nekem mindig is nehezemre esett figyelmen kívül hagyni. Nehéz nem foglalkozni a negatív dolgokkal és beszólásokkal. Ugye a tévé egy kicsit nagyobb közönséghez ér el és ezért bennem volt ez a félelem, de ezek mellett egy nagyszerű lehetőséget is megláttam benne, ugyanis ledönthetek olyan előítéleteket, amik az influenszerekről és a testépítőkről terjednek. Be akarom bizonyítani az ellenkezőjét – kezdte a Borsnak a testépítő influenszer, akinek nagyon jól esett egy kicsit távol lenni a telefonjától.

Johnny számára jó volt telefon nélkül lenni (Fotó: TV2)

Telefon detox

Johnny számára jót tett a telefon hanyagolása, bevallotta, még hiányozni sem hiányzott neki az, hogy a közösségi médiát bújja.

– Bevallom még jól is esett kicsit távol lenni a közösségi-médiától. Jó volt nem azzal foglalkozni, hogy kivel mi van, vagy hogy milyen képet kéne kitenni Instára… Ez egy kis pihi, vagy szabadság szerű dolog volt – jegyezte meg Johnny, akinek nem volt új a fizikai munka, sőt jól is esett neki, mert régi emlékeket elevenített fel.

Új barátokat szerzett

A testépítő számára újdonság volt, hogy ilyen gyorsan kialakultak barátságok, ugyanis az életében nem feltétlenül ilyen érzelgős, vagy nyitott lelkileg.

– Fizikailag egyáltalán nem volt megterhelő, inkább lelkileg volt meglepő az, hogy mennyire közel tud kerülni az ember olyanokhoz, akikkel alig egy hónapja ismerik egymást. Szó szerint barátságok alakultak ki – mondta a testépítő, aki megosztotta a tökéletes testének a legnagyobb titkát.

Elárulta teste titkát

Johnny nagyon ki van gyúrva, mondhatni olyan teste van, mintha egy szobor lenne. Most elmondta nekünk a titkát, hogy miért néz ki ilyen jól.

– Az a titka, hogy szeresse csinálni az ember. Tök mindegy, milyen mozgás formát végez az ember, ha megtalálod benne magad, nem nyűgként fogsz tekinteni rá, hanem várni fogod, hogy újra csinálhasd – árulta el a titkot Vajda Johnny, aki számára biztosan nem ez volt az utolsó tévés szereplés.