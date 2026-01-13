Új év, új edzéscélok – ilyen szerepe van az edzés előtti italporoknak

Az L-citrullin a szervezetben L-argininné alakul, és sok esetben hatékonyabban emeli meg az argininszintet, mint maga az arginin, mert nem bomlik le jelentősen a bélben és a májban. Emiatt megbízhatóbban és tartósabban növeli a vér argininszintjét, ezért gyakran „jobb argininforrásnak” tekintik.

A két anyag együtt alkalmazva gyorsabb és hosszabb ideig fennmaradó hatást adhat: az arginin gyorsan rendelkezésre áll, a citrullin pedig hozzájárul ahhoz, hogy az argininszint később se essen vissza gyorsan.

A β-alanin azért fontos, mert a szervezet ebből állítja elő az izmokban található karnozin nevű anyagot. A karnozin lassítja az izmok savasodását, így később jelentkezik az égő érzés és a kifáradás. Hatása nem azonnali, hetek alatt alakul ki, ezért rendszeres szedést igényel. Főleg azoknál az edzéseknél hasznos, amelyek esetében nagy az intenzitás és gyorsan alakul ki fáradtság, például intervall edzésnél, crossfitnél, küzdősportoknál vagy sok ismétléses súlyzós edzésnél.

BCAA-k

A BCAA-k (l-leucin, l-izoleucin és l-valin) elágazó láncú, esszenciális aminosavak, amelyeket a szervezet nem tud előállítani, mégis alapvető szerepük van az izomépítésben és a regenerációban. Különösen a leucin fontos, mert „indítókapcsolóként” működik: elindítja az izomfehérje-szintézist edzés után. A BCAA-k emiatt hozzájárulhatnak az edzés okozta izomkárosodás csökkentéséhez, az izomláz enyhítéséhez és a gyorsabb regenerációhoz, valamint az izomtömeg és az erő növeléséhez is. A kutatások ugyanakkor nem teljesen egységesek: több tanulmány szerint a BCAA-k hatása önmagukban korlátozott, ha nem áll rendelkezésre az összes esszenciális aminosav – vagyis az izomépítéshez nem elég csak „egy kapcsolót felkapcsolni”, az egész rendszernek működnie kell.

A BCAA általában biztonságos, de nagy mennyiségben nem érdemes fogyasztani, mert puffadást, hányingert, hasmenést okozhat, és hosszú távon felboríthatja az aminosavak egyensúlyát is. Összességében tehát a BCAA hasznos lehet az edzések során, de nem feltétlen az izomépítés kulcsa: inkább az edzés alatti izomvédelemhez, a jobb közérzethez és a regenerációhoz járul hozzá, míg az izomtömeg növekedése megfelelő edzés, elegendő energia és teljes értékű fehérjebevitel mellett valósul meg.

Koffein

A koffein úgy hat a szervezetünkre, hogy elsősorban az agy „fáradtságjelző rendszerét” befolyásolja. A nap folyamán az agyban egy adenozin nevű anyag halmozódik fel, amely az álmosság és fáradtság érzését okozza. A koffein elfoglalja a helyet, ahova ez az anyag kötődne, így az agy nem kapja meg a „fáradt vagy” jelzést, és éberebbnek, frissebbnek érezzük magunkat. Ennek hatására az idegrendszer aktívabb lesz, több adrenalin szabadul fel, gyorsabb lehet a szívverés, és a szervezet több energiát mozgósít. Ezért érezzük azt, hogy a koffein felpörget és motiváltabbá tesz. A hatása körülbelül fél óra után jelentkezik, és több órán át is tarthat, ezért késő délután vagy este fogyasztva megzavarhatja az alvást. Rendszeres használatnál a szervezet hozzászokik, hirtelen elhagyásakor pedig fejfájás és álmosság jelentkezhet. Egy edzés előtti italporban gyakran kb. 200 mg koffein van, ami nagyjából két erős kávénak felel meg. Ez önmagában még rendben lehet, de ha valaki több adagot iszik, vagy mellette kávét, energiaitalt fogyaszt, könnyen túl sok koffein kerülhet a szervezetébe. Ilyenkor jelentkezhet remegés, szapora szívverés, idegesség, gyomorpanasz vagy alvászavar, súlyosabb esetben rosszullét is. Összességében a koffein nem valódi plusz energiát ad, hanem elnyomja a fáradtságérzetet, ezért éberebbnek és terhelhetőbbnek érezzük magunkat.