Az edző szerint itt bukik el az újévi fogadalmad – Ezeket a hibákat ne kövesd el soha

Bár az első edzőtermi edzés nagyon ijesztőnek tűnhet, viszont ha végre erőt veszel magadon, hidd el, képes leszel legyűrni a lámpalázat. Így annak érdekében, hogy az újévi fogadalom ne csak egy újabb, magadnak tett üres ígéret legyen, elhoztuk a leggyakoribb buktatókat. A témával kapcsolatban Molnár Evelin, a székesfehérvári Union Fallabda és Fitnesz Centrum személyi edzője is nyilatkozott lapunknak.

Ezekkel a tippekkel gyerekjáték lesz az újévi fogadalom!

Fotó: Shutterstock

Túl gyorsan várod az eredményeket.

Félsz az új környezettől.

Nem kérsz segítséget.

Újévi fogadalom megszegése – Így tarts ki az edzéscélod mellett!

Az újévi fogadalmak listáján nem ritkán szerepel a testmozgás, de a kezdeti lendület általában gyorsan alábbhagy. Mi azonban azt szeretnénk, hogy végre sikerüljön legyűrnöd az eléd gördülő akadályokat. Csak fusd át az alábbi pontokat és próbáld megfogadni az egyszerű tippeket.

A legnagyobb hiba: nagyon gyorsan akarod látni az eredményt

Túl hamar akarják az emberek elérni a céljukat. Nincs türelmük, azonnal akarják látni az eredményeket. Nem gondolják végig, hogy ez az út teljes életmódváltást követel

– magyarázta lapunknak Molnár Evelin, aki szerint rendkívül nagy szerepet játszik a célok elérésében, hogy valaki mennyire kitartó. Ezért próbálj erőt venni magadon és alkalmazd a 21/90-es szabályt, amely szerint egy jó szokás kialakításához 21 nap kell, míg egy rossz elhagyásához 90.

Rettegsz attól, hogy be kell lépned az edzőterembe

Nagyon sok kezdő retteg az edzőteremtől, mivel nem ismeri a gépeket és nincs tisztában azzal sem, hogy melyik gyakorlatot hogyan kell végrehajtani. Azonban rengeteg gép tartalmaz már használati útmutatót, amely által könnyedén elsajátíthatod a helyes kivitelezést. Emellett edző segítségét is kérheted, aki mellett sokkal magabiztosabbnak fogod érezni magad. Sőt, Molnár Evelin szerint egy személyi edző nagyon változatossá és élménydússá is teheti a testmozgást, ha valakinek egy idő után már túl monoton.

Ilyenkor mindig új edzéstervet írok és új gyakorlatok elsajátításában segítek

– mondta a szakértő, akinek nagyon fontos, hogy jó hangulatban teljenek nála az edzések.