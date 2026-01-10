Edzenél betegen? Az orvos elárulja, hogy mikor árt, és mikor segít a gyógyulásban

Az őszi és téli hónapokban gyakrabban fordulnak elő légúti megbetegedések. Januárban és februárban például az influenzaszerű tüneteké a főszerep, ami sokakat érint. De mi van akkor, ha éppen nem vagy a helyzet magaslatán, de imádsz sportolni? Az orvos elárulja, hogy lehet-e betegen edzeni!

Most felfedjük, hogy szabad-e betegen edzeni!

Fotó: GettyImages

Ha tüsszögéssel, orrfolyással küzdesz, azaz a tünetek a nyakad fölött jelentkeznek, illetve nem szedsz gyógyszert, akkor nagy valószínűséggel sportolhatsz.

Amennyiben a légúti megbetegedésre már szedsz gyógyszert, jobb, ha az edzést kihagyod.

Ha a tünetek a nyak alatt jelentkeznek, akkor inkább pihenj.

Szabad betegen edzeni? Az orvos most válaszol mindenre

Ha azok közé tartozol, akik megszállottak az edzés terén, akkor könnyedén megfordulhat a fejedben a betegen való sportolás, ami talán még segít is legyűrni a nyavalyát. Bár a testmozgás valóban erősíti az immunrendszert, biztosan te is számtalanszor hallottad már, hogy ilyenkor pihenésre van szükséged ahhoz, hogy meggyógyulj.

Dr. Donald Brown, a Houston Methodist Kórház belgyógyásza szerint a fizikai aktivitás kulcsfontosságú, ellenben a betegség idején elővigyázatosságot igényel, emellett pedig mindenképpen érdemes beszélned erről az orvosoddal. Ennek ellenére van pár hasznos irányelv, amit bátran követhetsz.

Sportolhatsz betegen, ha nem szedsz gyógyszereket?

Amennyiben a tünetek a nyak felett jelentkeznek, akkor feltehetően folytathatod a testmozgást

– magyarázta a szakember, azonban kiemelte, hogy rövidebb ideig és alacsonyabb intenzitással. Tehát, ha orrfolyással, orrdugulással, tüsszögéssel, enyhe torokfájással, fejfájással, fülfájással küzdesz, valószínűleg nem lesz baj.

Ha csak a nyakad fölött tapasztalsz tüneteket, és nem szedsz gyógyszert, akkor nagy valószínűséggel edzhetsz

Fotó: Shutterstock

Sportolhatsz betegen, ha szedsz gyógyszereket?

Ha az előbb említett módon még csak enyhébb tüneteket tapasztalsz magadon a nyakad felett, viszont már gyógyszerre szorulsz, akkor a tabletták okot adhatnak az edzés kihagyására. Dr. Donald Brown szerint ugyanis egyes fajtáik befolyásolhatják a pulzust és a vérnyomást, ennek következtében pedig a testmozgás a szokásosnál jóval megerőltetőbbnek tűnhet. Emellett vannak olyan tabletták is, amelyek álmosítanak és megnehezítik a koncentrációt.