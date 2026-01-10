Edzenél betegen? Az orvos elárulja, hogy mikor árt, és mikor segít a gyógyulásban

Az őszi és téli hónapokban gyakrabban fordulnak elő légúti megbetegedések. Januárban és februárban például az influenzaszerű tüneteké a főszerep, ami sokakat érint. De mi van akkor, ha éppen nem vagy a helyzet magaslatán, de imádsz sportolni? Az orvos elárulja, hogy lehet-e betegen edzeni!
Ha azok közé tartozol, akik megszállottak az edzés terén, akkor könnyedén megfordulhat a fejedben a betegen való sportolás, ami talán még segít is legyűrni a nyavalyát. Bár a testmozgás valóban erősíti az immunrendszert, biztosan te is számtalanszor hallottad már, hogy ilyenkor pihenésre van szükséged ahhoz, hogy meggyógyulj.
Dr. Donald Brown, a Houston Methodist Kórház belgyógyásza szerint a fizikai aktivitás kulcsfontosságú, ellenben a betegség idején elővigyázatosságot igényel, emellett pedig mindenképpen érdemes beszélned erről az orvosoddal. Ennek ellenére van pár hasznos irányelv, amit bátran követhetsz.
Amennyiben a tünetek a nyak felett jelentkeznek, akkor feltehetően folytathatod a testmozgást
– magyarázta a szakember, azonban kiemelte, hogy rövidebb ideig és alacsonyabb intenzitással. Tehát, ha orrfolyással, orrdugulással, tüsszögéssel, enyhe torokfájással, fejfájással, fülfájással küzdesz, valószínűleg nem lesz baj.
Ha az előbb említett módon még csak enyhébb tüneteket tapasztalsz magadon a nyakad felett, viszont már gyógyszerre szorulsz, akkor a tabletták okot adhatnak az edzés kihagyására. Dr. Donald Brown szerint ugyanis egyes fajtáik befolyásolhatják a pulzust és a vérnyomást, ennek következtében pedig a testmozgás a szokásosnál jóval megerőltetőbbnek tűnhet. Emellett vannak olyan tabletták is, amelyek álmosítanak és megnehezítik a koncentrációt.
Az orvos szerint, amennyiben a kellemetlen tüneteket a nyak alatt tapasztalod, akkor mindenképpen dönts a pihenés mellett. Hidd el, néhány nap kihagyás nem fogja romba dönteni az eddigi eredményeidet! Sőt, ha a betegség alatt elmész edzeni, lehetséges, hogy sokkal több napba fog telni, mire kilábalsz belőle.
Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a témáról:
