Egy nő rosszul lett a teremben, mert elment betegen edzeni.

Edzenél betegen? Az orvos elárulja, hogy mikor árt, és mikor segít a gyógyulásban

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 10. 07:15
betegségedzés
Rosszul érzed magad, de úgy gondolod, hogy azért le tudnál tolni egy laza kardiót? Akkor figyelj, ugyanis felfedjük, hogy szabad-e betegen edzeni. Vajon csak ártasz magadnak vele, vagy hozzájárulsz a gyorsabb gyógyulásodhoz?
Kelle Fanni
Az őszi és téli hónapokban gyakrabban fordulnak elő légúti megbetegedések. Januárban és februárban például az influenzaszerű tüneteké a főszerep, ami sokakat érint. De mi van akkor, ha éppen nem vagy a helyzet magaslatán, de imádsz sportolni? Az orvos elárulja, hogy lehet-e betegen edzeni!

Fotó: GettyImages
  • Ha tüsszögéssel, orrfolyással küzdesz, azaz a tünetek a nyakad fölött jelentkeznek, illetve nem szedsz gyógyszert, akkor nagy valószínűséggel sportolhatsz.
  • Amennyiben a légúti megbetegedésre már szedsz gyógyszert, jobb, ha az edzést kihagyod.  
  • Ha a tünetek a nyak alatt jelentkeznek, akkor inkább pihenj.

Szabad betegen edzeni? Az orvos most válaszol mindenre

Ha azok közé tartozol, akik megszállottak az edzés terén, akkor könnyedén megfordulhat a fejedben a betegen való sportolás, ami talán még segít is legyűrni a nyavalyát. Bár a testmozgás valóban erősíti az immunrendszert, biztosan te is számtalanszor hallottad már, hogy ilyenkor pihenésre van szükséged ahhoz, hogy meggyógyulj.

Dr. Donald Brown, a Houston Methodist Kórház belgyógyásza szerint a fizikai aktivitás kulcsfontosságú, ellenben a betegség idején elővigyázatosságot igényel, emellett pedig mindenképpen érdemes beszélned erről az orvosoddal. Ennek ellenére van pár hasznos irányelv, amit bátran követhetsz.

Sportolhatsz betegen, ha nem szedsz gyógyszereket?

Amennyiben a tünetek a nyak felett jelentkeznek, akkor feltehetően folytathatod a testmozgást 

– magyarázta a szakember, azonban kiemelte, hogy rövidebb ideig és alacsonyabb intenzitással. Tehát, ha orrfolyással, orrdugulással, tüsszögéssel, enyhe torokfájással, fejfájással, fülfájással küzdesz, valószínűleg nem lesz baj.

Az orrát fújó nő, aki nem ment el betegen edzeni.
Ha csak a nyakad fölött tapasztalsz tüneteket, és nem szedsz gyógyszert, akkor nagy valószínűséggel edzhetsz
Fotó: Shutterstock 

Sportolhatsz betegen, ha szedsz gyógyszereket?

Ha az előbb említett módon még csak enyhébb tüneteket tapasztalsz magadon a nyakad felett, viszont már gyógyszerre szorulsz, akkor a tabletták okot adhatnak az edzés kihagyására. Dr. Donald Brown szerint ugyanis egyes fajtáik befolyásolhatják a pulzust és a vérnyomást, ennek következtében pedig a testmozgás a szokásosnál jóval megerőltetőbbnek tűnhet. Emellett vannak olyan tabletták is, amelyek álmosítanak és megnehezítik a koncentrációt.

Mindenképpen hagyd ki az edzést, ha ezt tapasztalod magadon

Az orvos szerint, amennyiben a kellemetlen tüneteket a nyak alatt tapasztalod, akkor mindenképpen dönts a pihenés mellett. Hidd el, néhány nap kihagyás nem fogja romba dönteni az eddigi eredményeidet! Sőt, ha a betegség alatt elmész edzeni, lehetséges, hogy sokkal több napba fog telni, mire kilábalsz belőle.

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a témáról:

