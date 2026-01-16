Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
A szakértők szerint ezt fogyaszd januárban, ha látványos fogyásra vágysz

diéta
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 16. 13:15
fehérjefogyás
A január általában az újévi fogadalmak megszegéséről szól, te azonban ezzel az egyszerű trükkel könnyedén kiküszöbölheted, hogy ismét kudarcba fulladjon a fogyásod! Ezt edd, hogy sikeres legyen a diéta!
Kelle Fanni
Szeretnél megszabadulni egy kis feleslegtől most, hogy végre lecsengtek az ünnepek? Akkor érdemes az NHS, azaz a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat szakértőire hallgatnod, akik szerint csupán egy dologra kell odafigyelned az étkezéseid során, és sikerülni fog a diéta. Vajon mi lehet az?

Mérlegen álló nő méri a súlyát diéta után.
Ezzel a trükkel nem fog kudarcba fulladni a diéta! / Fotó: 123RF
  • A diéta rendkívül nehéznek tűnhet az elején.
  • A szakértők szerint van egy bizonyos ételcsoport, ami sokat segíthet a fogyásban.
  • Nagyon fontos, hogy kerüld a szélsőséges étrendeket.

Diéta egyszerűen: hogy könnyebben menjen az életmódváltás

Manapság sokak életét megkeseríti a túlsúly, amitől sajnos nem olyan könnyű megszabadulni, mint hinnénk. Sőt, az ünnepek után a mérleg nyelve még feljebb kúszhat, ami ráébreszthet téged arra, hogy ideje életmódot váltanod. A legtöbben azonban elsősorban az étkezésükön szeretnének változtatni, hiszen kevesebb erőfeszítést igényel, mint a mozgás. Te is szeretnéd elkezdeni a diétát, de nem tudod, hogyan? Akkor tartsd be a szakértők tippjeit, amivel heti szinten akár 1 kilótól is megszabadulhatsz.

Ezt kell enni diétában, hogy látványos változást érj el

Az elmúlt években hatalmas népszerűségre tett szert a fehérje, ami nemcsak az izomépítésben, hanem a fogyásban is segít. Az NHS szakértői ezért azt tanácsolják, hogy minden egyes étkezésed tartalmazzon fehérjét, fogyasztása ugyanis rengeteg előnnyel járhat.

A fehérje alapvetően egy esszenciális makrotápanyag, amely kulcsszerepet tölt be az izomfejlődésben, illetve a szövetek regenerálódásában. Emellett segít fenntartani a jóllakottság érzését, miközben ellát elegendő energiával. Sőt, a húsok mellett bátran fogyaszthatsz babot és hüvelyeseket is, de ne zárkózz el teljesen a szénhidrátoktól, hiszen nagyon sok egészségügyi előnnyel járnak. Ennek ellenére mégis rengeteg olyan szélsőséges diéta létezik már, ami megtiltja bizonyos ételcsoportok fogyasztását.

A túlzott fehérjebevitel károsan hathat a vese működésére a vesebetegségben szenvedőknél.

Diéta során fehérjedús ételek egy dobozban.
A fehérjében dús étrend segíthet a fogyásban / Fotó: 123RF

Ezekkel a diétákkal vigyázz!

Bizonyos magas fehérjetartalmú étrendek, például a húsevő étrend, nagyon alacsonyra redukálják a szénhidrátbevitelt. Ennek következtében pedig előfordulhat, hogy a szervezeted nem jut elegendő tápanyaghoz vagy rosthoz, ami fejfájáshoz, rossz lehelethez és székrekedéshez vezethet.  

Ezeket az irányelveket érdemes követni:

  • Zöldségek: a főétkezésed felét zöldségek tegyék ki.
  • Szénhidrátok: a szénhidrátok, mint a burgonya, a rizs, a tészta vagy a kenyér mennyisége ne legyen több étkezésenként egyharmadnál. Amiből lehet, teljes kiőrlésűt válassz.
  • Húsok: válassz sovány húsokat, a halat fogyasztók pedig törekedjenek heti 2 adag hal fogyasztására, amiből az egyik legyen olajos, például lazac vagy makréla.
  • Tejtermékek: ha teheted, vegyél zsírszegény készítményeket, amelyek alacsonyabb kalóriatartalommal rendelkeznek.
  • Folyadék: törekedj a napi 2 liter folyadékbevitelre.

Az alábbi videó a legmagasabb fehérjetartalmú ételeket veszi sorra:

Ezek a diétás cikkek is érdekelhetnek: 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
