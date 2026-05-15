Luxusnyaralásból rémálom: így zárják le a hajót, ha felüti a fejét a járvány – Interjú

A közelmúltban a hírek középpontjába került a holland MV Hondius esete, ahol egy hantavírus járvány miatt alakult ki drámai helyzet a fedélzeten. A tragikus kimenetelű esemény rámutatott arra, milyen kiszolgáltatott egy hajó, ha az utasok közé veszélyes kórokozó férkőzik.
Amikor egy ilyen típusú betegség felüti a fejét, a kikötők sorra tagadhatják meg a fogadást, a hajó pedig egyik pillanatról a másikra úszó börtönné válhat. A legénységnek ilyenkor másodpercek alatt kell átállnia a válságkezelési üzemmódra, ahol a legkisebb hiba is végzetes lehet. A protokollok azonban nemcsak az egzotikus vírusokra, mint a hantavírus, hanem a már jól ismert fertőzésekre – például a Covid-ra – is kiterjednek. A modern hajózásban a biztonsági rendszereket a legutóbbi évek tapasztalatai alapján szinte a végletekig finomították.
Ezzel kapcsolatban beszélgettünk Körtvélyessy Krisztával, aki folyami hajók cruise directoraként a frontvonalban vezényelte le a járványügyi előírásokat. Kriszta elmesélte nekünk, hogyan változik meg a hierarchia a fedélzeten, ha beüt a baj, és miként lehet megőrizni az utasok nyugalmát a legnehezebb napokban.
Mindenek előtt el kell mondani, hogy amíg a nagy óceánjárókon van hajóorvos, a folyami hajókon nincsen, mert innen könnyebben lehet a beteget kórházba juttatni, mint az óceán közepéről. Nekem a Covid-járvánnyal volt dolgom a munkám során, de sok tekintetben hasonló a protokoll.
A legfontosabb a tesztelés és a gyors diagnosztika. Amint valakinél felmerül a gyanú, azonnal jön az orvosi kikérdezés: hol járt a szárazföldön, milyen tünetei vannak, kivel érintkezett. Ha a teszt pozitív, onnantól a teljes izoláció lép életbe: az illető egyáltalán nem hagyhatja el a kabinját. Ugyanez vonatkozik a kabintársára is. Ha a társ negatív, és van szabad kapacitás, őt átköltöztetjük egy másik szobába, de ha nincs üres hely, neki is a fertőzöttel együtt kell karanténba vonulnia. Ez a biztonsági lépés minden mást, még a menetrendet is felülírhatja.
A fertőzött utas szobaszervizt kap, szigorúan tilos kijönnie, az ajtó gyakorlatilag zárva marad. A személyzet maszkban és teljes védőfelszerelésben viszi ki az ételt, és csak becsúsztatjuk az ajtón. Ilyenkor még a takarítást is minimalizáljuk: csak akkor megyünk be, ha nagyon muszáj, és akkor is speciális védőruhában, kesztyűben, szemüvegben. Egyszer használatos edényeket alkalmazunk, amik a kabinban maradnak, mert minden kontamináltnak, fertőzöttnek számít. Aki nem mutatott tüneteket, azt két-három naponta újra kell tesztelnünk, hogy lássuk, változott-e az állapota.
A legnagyobb problémát a tünetmentes hordozók jelentik. Egy folyami hajó viszonylag kicsi, zárt rendszer, de a nagy óceánjárókon is előbb-utóbb mindenki érintkezik mindenkivel. Sokan már úgy szállnak fel, hogy hordozzák a vírust, de a tünetek csak napokkal később jönnek ki: addigra viszont már rengeteg embert megfertőzhettek a közösségi terekben, a lounge-ban vagy az étteremben. Éppen ezért a személyzetnek ilyenkor folyamatosan fertőtlenítenie kell minden felületet: a korlátokat, a lépcsőket, a szociális helyiségeket, mindent.
Ez a cég felépítésétől is függ. Bár a hajó élén a kapitány áll, a szakmai döntéseket, mint az izoláció vagy egy esetleges evakuálás, az egészségügyi protokoll és az orvosi javaslat határozza meg. Nálunk például cruise directorként én voltam az első számú felelős a protokoll betartatásáért. Én felügyeltem a karantént, miközben a kapitány és a tisztek a szárazföldi hatóságokkal és a hajótársaság belső krízisstábjával egyeztettek. Ha valaki nagyon rosszul van, mi kórházba juttatjuk az illetőt, azonban a modern óceánjárók kórházi részlegei elképesztően felszereltek, még kisebb műtéteket is el tudnak végezni, de a végső döntést a mentésről a hajóvezetés és a szárazföldi mentőszolgálat közösen hozza meg.
A teljes őszinteség: nálunk ez alapvetés. Nem is tehetünk mást, hiszen jogszabályok írják elő, hogy az ilyen információt tilos eltitkolni. A tájékoztatást általában a kapitány végzi, de a stílusnak higgadtnak és konkrétnak kell lennie. Kerülni kell a drámát, de a bagatellizálást is. Az utasok nagy része ma már tisztában van a kockázatokkal, így ha látják, hogy van egy tiszta forgatókönyvünk, akkor elmarad a pánik. A pletykák elkerülése miatt fontos a rendszeres, óránkénti vagy napszakonkénti tájékoztatás.
Igen, egy idő után már csak oltási igazolvánnyal lehetett felszállni. Ezt nekünk, cruise directoroknak szigorúan ellenőriznünk kellett: nem bízhattunk az utas szavában. Volt, akit vissza is fordítottunk az indulásnál, mert hiába állította, hogy be van oltva, ha nem tudta igazolni, a célország határán öt nap karantén várt volna rá a járvány továbbterjedésének megakadályozása miatt. Ezt egyetlen túra sem engedheti meg magának, hiszen az egész csoport menetrendjét és biztonságát veszélyeztette volna. Az oltásigazolvány vagy a negatív teszt alapvető belépő lett minden komolyabb eseményre vagy utazásra.
