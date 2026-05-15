Luxusnyaralásból rémálom: így zárják le a hajót, ha felüti a fejét a járvány – Interjú

A közelmúltban a hírek középpontjába került a holland MV Hondius esete, ahol egy hantavírus járvány miatt alakult ki drámai helyzet a fedélzeten. A tragikus kimenetelű esemény rámutatott arra, milyen kiszolgáltatott egy hajó, ha az utasok közé veszélyes kórokozó férkőzik.

A legutóbbi nagy port kavart eset a hantavírus járvány által sújtott holland MV Hondius kálváriája volt; a hajót több kikötőben sem engedték kikötni. (A kép illusztráció) Fotó: Pietukhova

Azonnali izoláció: pozitív teszt esetén az utas és (szükség esetén) kabintársa egy pillanatra sem hagyhatja el a szobáját, az ellátás szigorú biztonsági intézkedések mellett, szobaszervizen keresztül történik.

pozitív teszt esetén az utas és (szükség esetén) kabintársa egy pillanatra sem hagyhatja el a szobáját, az ellátás szigorú biztonsági intézkedések mellett, szobaszervizen keresztül történik. Megváltozó hierarchia: bár a hajót a kapitány vezeti, járvány idején a hajóorvos/ cruise director, illetve a krízisstáb veszi át az irányítást a protokoll betartatása és a hatóságokkal való kapcsolattartás felett.

bár a hajót a kapitány vezeti, járvány idején a hajóorvos/ cruise director, illetve a krízisstáb veszi át az irányítást a protokoll betartatása és a hatóságokkal való kapcsolattartás felett. Transzparencia a pánik ellen: a legfontosabb eszköz a teljes őszinteség és a rendszeres tájékoztatás; a titkolózás tilos, a pontos információk pedig megakadályozzák a rémhírek terjedését.

Járvány a fedélzeten: mi történik, ha karantén alá kerül a hajó?

Amikor egy ilyen típusú betegség felüti a fejét, a kikötők sorra tagadhatják meg a fogadást, a hajó pedig egyik pillanatról a másikra úszó börtönné válhat. A legénységnek ilyenkor másodpercek alatt kell átállnia a válságkezelési üzemmódra, ahol a legkisebb hiba is végzetes lehet. A protokollok azonban nemcsak az egzotikus vírusokra, mint a hantavírus, hanem a már jól ismert fertőzésekre – például a Covid-ra – is kiterjednek. A modern hajózásban a biztonsági rendszereket a legutóbbi évek tapasztalatai alapján szinte a végletekig finomították.

Ezzel kapcsolatban beszélgettünk Körtvélyessy Krisztával, aki folyami hajók cruise directoraként a frontvonalban vezényelte le a járványügyi előírásokat. Kriszta elmesélte nekünk, hogyan változik meg a hierarchia a fedélzeten, ha beüt a baj, és miként lehet megőrizni az utasok nyugalmát a legnehezebb napokban.

A nagy óceánjárókon mindig van hajóorvos és jól felszerelt kórházi részleg is, hiszen távol a szárazföldtől sokkal nehezebb a betegeket kórházba juttatni.

Fotó: Sven Hansche

Amikor felmerül a gyanú, hogy komoly fertőzés ütötte fel a fejét a fedélzeten, mi a protokoll legelső lépése, ami onnantól minden más tevékenységet felülír?

Mindenek előtt el kell mondani, hogy amíg a nagy óceánjárókon van hajóorvos, a folyami hajókon nincsen, mert innen könnyebben lehet a beteget kórházba juttatni, mint az óceán közepéről. Nekem a Covid-járvánnyal volt dolgom a munkám során, de sok tekintetben hasonló a protokoll.

A legfontosabb a tesztelés és a gyors diagnosztika. Amint valakinél felmerül a gyanú, azonnal jön az orvosi kikérdezés: hol járt a szárazföldön, milyen tünetei vannak, kivel érintkezett. Ha a teszt pozitív, onnantól a teljes izoláció lép életbe: az illető egyáltalán nem hagyhatja el a kabinját. Ugyanez vonatkozik a kabintársára is. Ha a társ negatív, és van szabad kapacitás, őt átköltöztetjük egy másik szobába, de ha nincs üres hely, neki is a fertőzöttel együtt kell karanténba vonulnia. Ez a biztonsági lépés minden mást, még a menetrendet is felülírhatja.