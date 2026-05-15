Mi a protokoll egy járvány kitörésekor az óceánjárókon? Ennek jártunk utána.

Luxusnyaralásból rémálom: így zárják le a hajót, ha felüti a fejét a járvány – Interjú

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 15. 12:45
A járványhelyzetek kezelése a szárazföldön is komoly kihívás, de a nyílt vízen, egy összezárt közösségben minden percnek sorsdöntő jelentősége van. A hajózási társaságoknak szigorú biztonsági előírásokat kell követniük, hogy megfékezzék a fertőzések terjedését és megvédjék az utasok egészségét a járvány idején.
A közelmúltban a hírek középpontjába került a holland MV Hondius esete, ahol egy hantavírus járvány miatt alakult ki drámai helyzet a fedélzeten. A tragikus kimenetelű esemény rámutatott arra, milyen kiszolgáltatott egy hajó, ha az utasok közé veszélyes kórokozó férkőzik.

A legutóbbi nagy port kavart eset a hantavírus járvány által sújtott holland MV Hondius kálváriája volt; a hajót több kikötőben sem engedték kikötni.
  • Azonnali izoláció: pozitív teszt esetén az utas és (szükség esetén) kabintársa egy pillanatra sem hagyhatja el a szobáját, az ellátás szigorú biztonsági intézkedések mellett, szobaszervizen keresztül történik.
  • Megváltozó hierarchia: bár a hajót a kapitány vezeti, járvány idején a hajóorvos/ cruise director, illetve a krízisstáb veszi át az irányítást a protokoll betartatása és a hatóságokkal való kapcsolattartás felett.
  • Transzparencia a pánik ellen: a legfontosabb eszköz a teljes őszinteség és a rendszeres tájékoztatás; a titkolózás tilos, a pontos információk pedig megakadályozzák a rémhírek terjedését.

Járvány a fedélzeten: mi történik, ha karantén alá kerül a hajó?

Amikor egy ilyen típusú betegség felüti a fejét, a kikötők sorra tagadhatják meg a fogadást, a hajó pedig egyik pillanatról a másikra úszó börtönné válhat. A legénységnek ilyenkor másodpercek alatt kell átállnia a válságkezelési üzemmódra, ahol a legkisebb hiba is végzetes lehet. A protokollok azonban nemcsak az egzotikus vírusokra, mint a hantavírus, hanem a már jól ismert fertőzésekre – például a Covid-ra – is kiterjednek. A modern hajózásban a biztonsági rendszereket a legutóbbi évek tapasztalatai alapján szinte a végletekig finomították.

Ezzel kapcsolatban beszélgettünk Körtvélyessy Krisztával, aki folyami hajók cruise directoraként a frontvonalban vezényelte le a járványügyi előírásokat. Kriszta elmesélte nekünk, hogyan változik meg a hierarchia a fedélzeten, ha beüt a baj, és miként lehet megőrizni az utasok nyugalmát a legnehezebb napokban.

A nagy óceánjárókon mindig van hajóorvos és jól felszerelt kórházi részleg is, hiszen távol a szárazföldtől sokkal nehezebb a betegeket kórházba juttatni.
Amikor felmerül a gyanú, hogy komoly fertőzés ütötte fel a fejét a fedélzeten, mi a protokoll legelső lépése, ami onnantól minden más tevékenységet felülír?

Mindenek előtt el kell mondani, hogy amíg a nagy óceánjárókon van hajóorvos, a folyami hajókon nincsen, mert innen könnyebben lehet a beteget kórházba juttatni, mint az óceán közepéről. Nekem a Covid-járvánnyal volt dolgom a munkám során, de sok tekintetben hasonló a protokoll.
A legfontosabb a tesztelés és a gyors diagnosztika. Amint valakinél felmerül a gyanú, azonnal jön az orvosi kikérdezés: hol járt a szárazföldön, milyen tünetei vannak, kivel érintkezett. Ha a teszt pozitív, onnantól a teljes izoláció lép életbe: az illető egyáltalán nem hagyhatja el a kabinját. Ugyanez vonatkozik a kabintársára is. Ha a társ negatív, és van szabad kapacitás, őt átköltöztetjük egy másik szobába, de ha nincs üres hely, neki is a fertőzöttel együtt kell karanténba vonulnia. Ez a biztonsági lépés minden mást, még a menetrendet is felülírhatja.

Hogyan zajlik ilyenkor az érintettek ellátása, mennyire szigorú a felügyelet?

A fertőzött utas szobaszervizt kap, szigorúan tilos kijönnie, az ajtó gyakorlatilag zárva marad. A személyzet maszkban és teljes védőfelszerelésben viszi ki az ételt, és csak becsúsztatjuk az ajtón. Ilyenkor még a takarítást is minimalizáljuk: csak akkor megyünk be, ha nagyon muszáj, és akkor is speciális védőruhában, kesztyűben, szemüvegben. Egyszer használatos edényeket alkalmazunk, amik a kabinban maradnak, mert minden kontamináltnak, fertőzöttnek számít. Aki nem mutatott tüneteket, azt két-három naponta újra kell tesztelnünk, hogy lássuk, változott-e az állapota.

Járvány kitörésekor szigorú protokoll lép életbe a turistahajókon, a ferőzötteket karanténban különítik el, akik nem mutatnak tüneteket, 2-3 naponta tesztelik.

Mennyire nehéz megállítani a vírus terjedését egy ilyen zárt közegben?

A legnagyobb problémát a tünetmentes hordozók jelentik. Egy folyami hajó viszonylag kicsi, zárt rendszer, de a nagy óceánjárókon is előbb-utóbb mindenki érintkezik mindenkivel. Sokan már úgy szállnak fel, hogy hordozzák a vírust, de a tünetek csak napokkal később jönnek ki: addigra viszont már rengeteg embert megfertőzhettek a közösségi terekben, a lounge-ban vagy az étteremben. Éppen ezért a személyzetnek ilyenkor folyamatosan fertőtlenítenie kell minden felületet: a korlátokat, a lépcsőket, a szociális helyiségeket, mindent.

Hogyan változik meg a hierarchia a fedélzeten egy ilyen válsághelyzetben? Ki mondja ki a végső szót?

Ez a cég felépítésétől is függ. Bár a hajó élén a kapitány áll, a szakmai döntéseket, mint az izoláció vagy egy esetleges evakuálás, az egészségügyi protokoll és az orvosi javaslat határozza meg. Nálunk például cruise directorként én voltam az első számú felelős a protokoll betartatásáért. Én felügyeltem a karantént, miközben a kapitány és a tisztek a szárazföldi hatóságokkal és a hajótársaság belső krízisstábjával egyeztettek. Ha valaki nagyon rosszul van, mi kórházba juttatjuk az illetőt, azonban a modern óceánjárók kórházi részlegei elképesztően felszereltek, még kisebb műtéteket is el tudnak végezni, de a végső döntést a mentésről a hajóvezetés és a szárazföldi mentőszolgálat közösen hozza meg.

Bár Körtvélyessy Kriszta folyami hajón élte át a Covid-járvány időszakát, azt mondja, hogy a nagyobb óceánjárókon is hasonló protokoll lép életbe ilyenkor. 
Amikor befut a hír, hogy karantén alá vonják a hajót, mi a legfontosabb feladatod az első egy órában: a pánik elfojtása vagy a teljes őszinteség?

A teljes őszinteség: nálunk ez alapvetés. Nem is tehetünk mást, hiszen jogszabályok írják elő, hogy az ilyen információt tilos eltitkolni. A tájékoztatást általában a kapitány végzi, de a stílusnak higgadtnak és konkrétnak kell lennie. Kerülni kell a drámát, de a bagatellizálást is. Az utasok nagy része ma már tisztában van a kockázatokkal, így ha látják, hogy van egy tiszta forgatókönyvünk, akkor elmarad a pánik. A pletykák elkerülése miatt fontos a rendszeres, óránkénti vagy napszakonkénti tájékoztatás.

Említetted, hogy az oltások megjelenése után sokat szigorodott az ellenőrzés is.

Igen, egy idő után már csak oltási igazolvánnyal lehetett felszállni. Ezt nekünk, cruise directoroknak szigorúan ellenőriznünk kellett: nem bízhattunk az utas szavában. Volt, akit vissza is fordítottunk az indulásnál, mert hiába állította, hogy be van oltva, ha nem tudta igazolni, a célország határán öt nap karantén várt volna rá a járvány továbbterjedésének megakadályozása miatt. Ezt egyetlen túra sem engedheti meg magának, hiszen az egész csoport menetrendjét és biztonságát veszélyeztette volna. Az oltásigazolvány vagy a negatív teszt alapvető belépő lett minden komolyabb eseményre vagy utazásra.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
