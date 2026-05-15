Jamie Fraser nyomában – Felfedeztük az Outlander legszebb forgatási helyszíneit

A sorozat sikere mögött nem csupán a fordulatos cselekmény, hanem a lenyűgöző skót táj áll, amely szinte önálló karakterként van jelen a történetben. Sam Heughan, a sorozat főszereplője szerint az Outlander forgatási helyszínei azért annyira hatásosak, mert Skóciában ma is találni olyan érintetlen területeket, ahol a modern világnak semmi nyoma, így a néző valóban elhiheti, hogy visszautazott az időben. A produkció nemcsak a népszerű Felföldet mutatta be, hanem a kevésbé ismert déli régiókra, az Alföld rejtett kincseire is felhívta a figyelmet.

Ezek volak az Outlander forgatási helyszínei Skóciában - Sam Heughan bemutatta szülőföldjét.

Valóság a fikció mögött: Skócia érintetlen tájai lehetővé teszik a hiteles időutazást, így a stáb díszletek helyett valódi történelmi díszletek között forgathatott.

Hol találhatók az Outlander forgatási helyszínei Skóciában?

A rajongók számára az egyik legfontosabb Outlander-zarándokhely a Midhope-kastély, amely Edinburgh külvárosában található. A XVI. századi épület a sorozatban Lallybroch néven vált ismertté, Jamie Fraser családi fészkeként. Bár az épület belseje romos és nem látogatható, a külső homlokzat és a jellegzetes kapualj azonnal felismerhető bármely rajongó számára. Ez a helyszín tökéletes példája annak, hogyan válik egy elhagyatott történelmi emlék a popkultúra részévé.

A híres Lallybroch, azaz a Midhope-kastély, amely Jamie Fraser szülőháza volt a sorozatban.

Egy másik meghatározó pont a Rannoch Moor lápvidéke, amely a Schiehallion hegy közelében fekszik. Ez a terület adott otthont a misztikus állóköveknek, amelyeken keresztül Claire átlépett a múltba. Bár a sorozatban látható kőkör (Craigh na Dun) csupán díszlet volt, a táj maga valódi: a Schiehallion, azaz a „kaledóniaiak tündérhegye” évszázadok óta fontos szerepet tölt be a helyi legendákban. Érdekesség, hogy a XVIII. században ezt a hegycsúcsot használták a kutatók a Föld tömegének meghatározására irányuló kísérleteikhez.