KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Szonja, Zsófia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Gyere velünk az Outlander - Az idegen skóciai forgatási helyszíneire.

Jamie Fraser nyomában – Felfedeztük az Outlander legszebb forgatási helyszíneit

outlander
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 15. 13:15
sorozatforgatási helyszínekSkócia
Skócia vadregényes tájai és történelmi emlékei az elmúlt években új megvilágításba kerültek a nagysikerű időutazós sorozatnak köszönhetően. Fedezd fel te is a Jamie és Claire történetét inspiráló vidékeket, ahol az Outlander forgatási helyszínei életre keltik a történetet.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A sorozat sikere mögött nem csupán a fordulatos cselekmény, hanem a lenyűgöző skót táj áll, amely szinte önálló karakterként van jelen a történetben. Sam Heughan, a sorozat főszereplője szerint az Outlander forgatási helyszínei azért annyira hatásosak, mert Skóciában ma is találni olyan érintetlen területeket, ahol a modern világnak semmi nyoma, így a néző valóban elhiheti, hogy visszautazott az időben. A produkció nemcsak a népszerű Felföldet mutatta be, hanem a kevésbé ismert déli régiókra, az Alföld rejtett kincseire is felhívta a figyelmet.

Sam Heughan bemutatta, melyek voltak az Outlander forgatási helyszínei Skóciában.
Ezek volak az Outlander forgatási helyszínei Skóciában - Sam Heughan bemutatta szülőföldjét. Fotó: Jason Bell / northfoto
  • Valóság a fikció mögött: Skócia érintetlen tájai lehetővé teszik a hiteles időutazást, így a stáb díszletek helyett valódi történelmi díszletek között forgathatott.
  • Klasszikus és rejtett kincsek: Lallybroch és a misztikus állókövek világa mellett a sorozat főszereplője a kevésbé ismert dél-skóciai Galloway régió vadregényes arcát is megmutatja.
  • Kulturális örökség: a forgatási helyszínek felkeresése mellett a skót gasztronómia és a whisky-kultúra adja meg a teljes élményt az Outlander rajongóinak.

Hol találhatók az Outlander forgatási helyszínei Skóciában?

A rajongók számára az egyik legfontosabb Outlander-zarándokhely a Midhope-kastély, amely Edinburgh külvárosában található. A XVI. századi épület a sorozatban Lallybroch néven vált ismertté, Jamie Fraser családi fészkeként. Bár az épület belseje romos és nem látogatható, a külső homlokzat és a jellegzetes kapualj azonnal felismerhető bármely rajongó számára. Ez a helyszín tökéletes példája annak, hogyan válik egy elhagyatott történelmi emlék a popkultúra részévé.

Lallybroch, azaz a Midhope-kastély, az Outlander forgatási helyszíne.
A híres Lallybroch, azaz a Midhope-kastély, amely Jamie Fraser szülőháza volt a sorozatban. Fotó: Patricia van der Velden / shutterstock

Egy másik meghatározó pont a Rannoch Moor lápvidéke, amely a Schiehallion hegy közelében fekszik. Ez a terület adott otthont a misztikus állóköveknek, amelyeken keresztül Claire átlépett a múltba. Bár a sorozatban látható kőkör (Craigh na Dun) csupán díszlet volt, a táj maga valódi: a Schiehallion, azaz a „kaledóniaiak tündérhegye” évszázadok óta fontos szerepet tölt be a helyi legendákban. Érdekesség, hogy a XVIII. században ezt a hegycsúcsot használták a kutatók a Föld tömegének meghatározására irányuló kísérleteikhez.

Rannoch Moor vidéke Skóciában.
Rannoch Moor vadregényes vidéke, ahol a híres kőkörös jelenetek forogtak. Fotó: Daniel_Kay / shutterstock

Utazás a Felföldön túl: Dumfries és Galloway titkai

Míg a legtöbb turista észak felé veszi az irányt, Sam Heughan a szülőföldjére, a délen fekvő Dumfries és Galloway régióra irányítja a figyelmet. Ez a vidék az ősi Skócia egyik legfontosabb központja, ahol már a vikingek is megtelepedtek. Whithorn környéke például több ezer éves történelemmel büszkélkedhet, és bár ritkábban szerepel a címlapokon, legalább annyi állókövet és középkori várat rejt, mint az északi területek.

Ősi állókövek Dumfries és Galloway régióban, Skóciában.
Ősi állókövek Dumfries és Galloway régióban. Bár a filmbeli állókövek csak díszletként szerepelnek, Skócia tájain számos ilyen látványosságra akadhatunk.  Fotó: makasana photo / shutterstock

A dél-skóciai táj karaktere eltér a zord északi szikláktól. A partvidékről tiszta időben ellátni Írországig és a Man-szigetig, a belső területeken pedig a Merrick, a térség legmagasabb csúcsa dominál. A Galloway Forest Park ráadásul Európa egyik legjobb csillagmegfigyelő helye, mivel itt a fényszennyezés minimális, így az éjszakai égbolt ugyanolyan tisztán látszik, mint Jamie Fraser idejében.

Gasztronómia és kultúra a forgatások szünetében

A skót élmény nem lenne teljes a helyi ízek nélkül. A forgatási szünetekben a stáb gyakran látogatta a környék hagyományos vendéglőit. A Loch Lomond partján álló Drover’s Inn például az egyik legautentikusabb pub, ahol a látogatók belekóstolhatnak a skót nemzeti ételbe, a haggisbe. A Cullen skink, ez a tartalmas, füstölt halból és burgonyából készülő leves pedig kiváló választás egy hűvösebb, ködös napon.

A Loch Lomond-tó mellett álló The Drover's Inn, Skóciában.
A Loch Lomond-tó mellett található tradicionális The Drover's Inn, ahol megkóstolhatod a helyi ízeket is. Fotó: Sjors Gijsbers / shutterstock

A haggis egy tradicionális skót étel, amely juh belsőségeiből (szív, máj, tüdő), darált hagymából, zabból, faggyúból és fűszerekből készül, majd hagyományosan az állat gyomrába töltve főzik ki. Jellegzetes, diós textúrája és fűszeres íze miatt Skócia nemzeti eledelének számít, amit leggyakrabban burgonyapürével és karórépával tálalnak. 

 

Skócia nemzeti étele, a haggis.
Te kóstoltad már Skócia nemzeti eledelét, a haggist? / Fotó: stockcreations / shutterstock

Sam Heughan kötődése hazájához annyira erős, hogy saját whiskylepárlót is alapított a szülőhelye közelében. A whisky, vagyis az „élet vize” Skócia egyik legfontosabb exportcikke, és minden régiónak megvan a sajátos karaktere: a füstösebb Islay fajtáktól a különlegesebb Campbeltown italokig. A sorozat befejezése után ezek a helyszínek és ízek maradnak meg leginkább a látogatók emlékezetében, összekötve a fikciót a valós skót történelemmel.

Nézd meg a videót is az Outlander sorozat forgatási helyszíneiről:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu