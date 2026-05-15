Részegen verte szét egy turista lakókocsiját Szeged belvárosában – kamerára vették az ámokfutást

Egy békésen parkoló lakóautó bánta annak a férfinak a tombolását, aki tavaly ősszel, ittasan esett neki egy külföldi turista járművének Szeged belvárosában. Az ügy most jogerősen lezárult: a bíróság három évre próbára bocsátotta az elkövetőt.

Óriási kárt okozott a szegedi férfi.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Elkapták a szegedi őrültet

Az ügyészség tájékoztatása szerint a férfi 2025. szeptember 9-én, a kora esti órákban rongálta meg a finn tulajdonban lévő lakóautót. A vádirat alapján a jármű a városközpontban parkolt, amikor az ittas állapotban lévő vádlott odalépett hozzá, majd minden különösebb indok nélkül nekiesett. A férfi először az ablaktörlő lapátokat hajlította ki, majd el is törte azokat. Ezután a jármű tükrére ütött rá, végül pedig a hátsó lökhárítót is összeroncsolta. A garázda cselekménnyel közel 100 ezer forintos kárt okozott a finn turistának.

Az ügyben a Szegedi Járási Ügyészség garázdaság és rongálás miatt emelt vádat. Az ügyészség egyszerűsített eljárást kezdeményezett, amely során büntetővégzés meghozatalát indítványozták. A Szegedi Járásbíróság a váddal egyezően mondta ki a férfi bűnösségét, és három évre próbára bocsátotta. A döntést az ügyészség tudomásul vette. Az esetről készült fedélzeti kamerás felvétel nyilvánosságra került, azon jól látható a rongálás pillanata is.