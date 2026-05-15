A Gyöngyösi Rendőrkapitányság munkatársai május 14-én reggel Gyöngyösön elfogtak egy 57 éves helyi lakost, aki a jogerős bírósági határozat kihirdetésé óta bujkált a hatóságok elől - közölték a rendőrség oldalán. A nő ellen emberölés miatt adtak ki elfogatóparancsot.

Elkapták az emberölés miatt körözött gyöngyösi nőt

A nő körözését még szerdán adták ki, majd egy nappal később a rendőrök előállították a Gyöngyösi Rendőrkapitányságra, majd büntetés-végrehajtási intézetbe szállították.