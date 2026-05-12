Úszó koporsók vagy luxushajók? A gyilkos vírus után most a norovírus tarol az óceánon!

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 12. 08:30
Még el sem ült a sokk az antarktiszi luxushajón felbukkant esetek után. A rettegett hantavírus jelenléte alapjaiban rengette meg a turizmust, de máris itt az újabb csapás: a Caribbean Princess fedélzetén a norovírus szedi áldozatait.
Néhány napja még az egész világ az MV Hondius nevű luxushajóra figyelt, ahol a gyilkos hantavírus ütötte fel a fejét. A mérleg tragikus: három utas meghalt, miután a tüdejük váratlanul megtelt folyadékkal. A hatóságok azóta valóságos hajtóvadászatot indítottak. Mivel ez a variáns, vagyis az Andes-típus emberről emberre is terjedhet, létfontosságú volt megtalálni mindenkit, aki korábban leszállt a hajóról.

A hantavírus után egy másik kórokozó, a norovírus is felütötte a fejét egy másik óceánjáró hajón. Világjárvány közeleg?

A legfrissebb jelentések szerint a nemzetközi nyomozás sikerrel járt: az összes korábbi utast sikerült beazonosítani és megfigyelés alá helyezni. Bár a közvetlen veszélyt a hajón elhárították, a szakértők továbbra is tűkön ülnek, hiszen a kórokozó akár 40%-os halálozási aránnyal is dolgozhat.

Újabb front nyílt: Norovírus-pokol a Caribbean Princessen

Miközben az Antarktisz jeges vizein a túlélésért küzdöttek, a napsütötte Florida partjainál újabb dráma bontakozott ki. Ezúttal nem a rágcsálók által terjesztett betegség, hanem a hírhedt norovírus támad: a legfrissebb adatok szerint a Caribbean Princess fedélzetén már 115 ember – 102 utas és a személyzet 13 tagja – fekszik magatehetetlenül a kabinjában. A hajó, amely április végén indult el Port Everglades-ből, május 11-én érkezik meg Port Canaveralba, de a kikötés nem lesz ünnepi. A fedélzeten állítólag „háborús állapotok” uralkodnak a folyamatos rosszullétek miatt, a személyzet pedig tetőtől talpig védőfelszerelésben fertőtleníti a közös tereket.

Mit mond a WHO? Megállítható a hantavírus?

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szoros megfigyelés alatt tartja mindkét esetet, de igyekeznek hűteni a kedélyeket. 

Bár a hantavírus egyes típusai elméletileg képesek lennének egy nagyobb járvány elindítására, a gyors karantén és a kontaktkutatás miatt jelenleg kicsi az esélye egy globális katasztrófának.

A norovírus ezzel szemben bár rendkívül ragályos, nem jelent egzisztenciális fenyegetést az emberiségre – „csupán” a nyaralást teszi tönkre. A szakértők szerint bár a hajós fertőzések száma emelkedik, 

világjárványtól egyelőre nem kell tartanunk. 

Ugyanakkor figyelmeztetnek: a hajóstársaságoknak drasztikusan szigorítaniuk kell az egészségügyi protokollokon, ha nem akarnak úszó karanténokat látni a jövőben is.

Luxushajó vagy úszó koporsó: az utóbbi időben az óceánjáró hajók fedélzetén tombolnak a vírusok.

Szakértői tippek: Így élheti túl a luxusutat fertőzés nélkül

A járványügyi szakértők szerint az óceánjáró járványok elkerülése nem szerencse, hanem fegyelem kérdése. Dr. Rusvai Miklós szerint bár a hantavírus és a norovírus teljesen máshogy támad, a védekezés alapjai hasonlóak.

  • A szappan az egyetlen fegyver: A norovírus ellen a legtöbb alkoholos kézfertőtlenítő hatástalan! A vírus burka ellenáll az alkoholnak, így csak a legalább 20 másodperces, alapos szappanos kézmosás mossa le mechanikusan a kórokozókat.
  • Kerüld a "közös kanalat": A svédasztalos étkezés a fertőzések melegágya. Ha teheted, válaszd a felszolgált ételeket, vagy legyél az első a büfénél, mielőtt több száz ember megfogná ugyanazt a tálalóeszközt.
  • Kabin-biztonság: Érkezéskor töröld át fertőtlenítő kendővel a leggyakrabban érintett felületeket: a távirányítót, a villanykapcsolókat és a vécéöblítőt.
  • A rágcsáló-szabály: Ha olyan területen köt ki a hajó, mint például Dél-Amerika vagy az Antarktisz partjai, ahol a hantavírus jelen lehet, kerüld a poros, elhagyatott raktárakat vagy fészereket a szárazföldi kirándulások alatt. Ne lélegezzen be port ott, ahol rágcsálók nyomait látja!
