Galéria: így ürítették ki a hantavírussal fertőzött óceánjárót!

Nemrég befejezték a a hantavírusos óceánjáró evakuálását, s tovább indult fertőtlenítésre. A hajó hétfőn hagyta el Tenerife kikötőjét, miután az utolsó hat utas is partra szállt.

Karantén vár a hantavírus miatt a hajó utasaira (Képünk illusztráció) Fotó: Etédi Villő

A Hondius még április elején indult útnak az argentin Ushuaia kikötőjéből, fedélzetén összesen 147 utassal és a legénységgel. A hajó körül azonban azután alakult ki egy komoly riadalom, hogy egy holland házaspár és egy német férfi életét vesztette. Mostanra másoknál is pozitív lett a hantavírus-teszt. Egy francia nő állapota például egy párizsi kórházban súlyosbodott.

Megérkezett Tenerifére a hantavírussal fertőzött halálhajó

A hajó vasárnap futott be Tenerife Granadilla kikötőjébe, ahol a spanyol hatóságok rendkívüli egészségügyi intézkedések mellett kezdték meg az utasok evakuálását. Elmondásuk szerint két nap alatt szervezték meg a hazaszállításokat. Elsőként a spanyol állampolgárok hagyhatták el a hajót, őket Madridba szállították. Később holland, német, belga és görög utasok is távozhattak, míg az ausztrál, új-zélandi és több ázsiai országból érkezett utasok számára külön repülőgépet biztosítottak.

A legénység néhány tagját Hollandiába vitték további megfigyelésre.

Az Egészségügyi Világszervezet szerint jelenleg alacsony a kockázata annak, hogy a fertőzésből szélesebb körű járvány alakuljon ki, ugyanakkor továbbra is kiemelten fontos a fertőzöttek és a kontakt személyek elkülönítése.

Maria Van Kerkhove, a WHO járványügyi igazgatója azt közölte:

a hajóról távozó valamennyi utas és személyzeti tag számára 42 napos aktív megfigyelést és utánkövetést javasolnak.

Ritkán fordul elő, hogy egy óceánjárón ilyen szintű egészségügyi készültséget kelljen elrendelni. A következő hetekben az egészségügyi hatóságok több országban is figyelemmel kísérik az utasok állapotát, hogy kizárják a további fertőzéseket.

Nézd meg hogy evakuálták az óceánjárót!