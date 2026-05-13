Galéria: így ürítették ki a hantavírussal fertőzött óceánjárót!

Nemrég befejezték a a hantavírusos óceánjáró evakuálását, s tovább indult fertőtlenítésre. A hajó hétfőn hagyta el Tenerife kikötőjét, miután az utolsó hat utas is partra szállt.
A Hondius még április elején indult útnak az argentin Ushuaia kikötőjéből, fedélzetén összesen 147 utassal és a legénységgel. A hajó körül azonban azután alakult ki egy komoly riadalom, hogy egy holland házaspár és egy német férfi életét vesztette. Mostanra másoknál is pozitív lett a hantavírus-teszt. Egy francia nő állapota például egy párizsi kórházban súlyosbodott.
A hajó vasárnap futott be Tenerife Granadilla kikötőjébe, ahol a spanyol hatóságok rendkívüli egészségügyi intézkedések mellett kezdték meg az utasok evakuálását. Elmondásuk szerint két nap alatt szervezték meg a hazaszállításokat. Elsőként a spanyol állampolgárok hagyhatták el a hajót, őket Madridba szállították. Később holland, német, belga és görög utasok is távozhattak, míg az ausztrál, új-zélandi és több ázsiai országból érkezett utasok számára külön repülőgépet biztosítottak.
A legénység néhány tagját Hollandiába vitték további megfigyelésre.
Az Egészségügyi Világszervezet szerint jelenleg alacsony a kockázata annak, hogy a fertőzésből szélesebb körű járvány alakuljon ki, ugyanakkor továbbra is kiemelten fontos a fertőzöttek és a kontakt személyek elkülönítése.
Maria Van Kerkhove, a WHO járványügyi igazgatója azt közölte:
a hajóról távozó valamennyi utas és személyzeti tag számára 42 napos aktív megfigyelést és utánkövetést javasolnak.
Ritkán fordul elő, hogy egy óceánjárón ilyen szintű egészségügyi készültséget kelljen elrendelni. A következő hetekben az egészségügyi hatóságok több országban is figyelemmel kísérik az utasok állapotát, hogy kizárják a további fertőzéseket.
