A hantavírus a COVID-vakcina mellékhatása? A virológus lerántja a leplet az igazságról

Már megint áll a bál az interneten a vírusok miatt. Most éppen egy 38 oldalas Pfizer-dokumentum tartja lázban a kedélyeket, aminek a 4. oldalán ott szerepel az a szó, hogy „hantavírus”. A konteó-hívők azonnal rácsaptak a témára, és azt terjesztik, hogy az oltás képes hantavírussá alakulni a testünkben. De álljunk meg egy szóra!

A konteósok szerint a hantavírusnak köze van a COVIDHOZ.

Lehet-e köze a hantavírusnak a COVID-oltáshoz?

Hogyan terjed a hantavírus?

Képes-e egy mRNS-oltás létrehozni egy teljesen más típusú vírust a semmiből?

Egyre inkább terjed az az interneten az az összeesküvés-elmélet, hogy a hantavírus valójában a COVID mellékhatása. A 48 oldalas iratot a gyógyszergyártó 2021-ben nyújtotta be az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalnak (FDA). Vajon tényleg ez szerepel benne?

Ezért hiszik, hogy a COVID-vakcina hantavírust okozhat

A Pfizer dokumentációjában, egy melléletben tényleg szerepel a hantavírus kifejezés, de ez nem jelent azt, hogy ez a vakcina COVID mellékhatása lenne. A dokumentum ugyanis nem tesz mást, minthogy felsorolja azokat az egészségügyi eseményeket, amelyeket a cég problémásnak tartott volna, ha a vizsgált időszak alatt (2020-tól 2021. február 28-ig) bekövetkeznek. Gyakorlati szempontból a lista csupán azt jelentette, hogy az orvosoknak figyelniük kellett arra, ha valaki tüdőbajos tünetekkel jelentkezik az oltásra, és arra, hogy az biztos COVID-e.

Okozhat-e a COVID-vakcina hantavírust?

Dr. Rusvai Miklós képtelenségnek tartja, hogy ilyen megtörténjen, mert eddig egyetlen esetet sem találtak:

„Világszerte milliárdokat, és Magyarországon is több millió embert oltottak be az elmúlt négy évben, mégsem észleltünk hantavírusos megbetegedéseket. Ha lenne bármilyen összefüggés, akkor mostanra tömegeknek kellene beteget jelenteniük, de az adatok ennek az ellenkezőjét mutatják: sem nálunk, sem a fejlett országokban nem mutattak ki ilyen fertőzéseket az oltások következtében.”

A szakember szerint a két vírusnak köze sincsen egymáshoz, már csak ezért is teljes képtelenség, hogy az egyik a másikká alakuljon.

Fontos tisztázni, hogy a COVID-ot és a hantavírust két teljesen különböző víruscsalád okozza. Míg a COVID egy koronavírus, a hantavírusok a bunyavírusok közé tartoznak, tehát rendszertanilag semmi közük egymáshoz. A terjedési képességük is gyökeresen eltér: a hantavírus elsősorban rágcsálókban honos, tőlük fertőződik meg az ember alkalmanként. Ez történhet természetjárás közben, a rágcsálók vizeletével vagy ürülékével szennyezett növényzet útján, vagy például raktári munkásoknál szokott előfordulni, akik a takarítás során felvert, fertőzött port belélegzik”

– nyilatkozta a szakértő a Borsnak.