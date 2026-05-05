Az óceánjáró hajó nem luxusnyaralás, kőkemény túlélőtúra – Etédi Villő mesélt elképesztő tengeri kalandjairól

Egy óceánjáró hajó világa a legtöbbünk számára a végtelen kékséget és a gondtalan luxust jelenti, ám Etédi Villő most elmesélte, valójában mi zajlik a kulisszák mögött. Villő még a 2000-es évek elején egyetemistaként vágott bele a nagy kalandba, amikor az internet még nem volt a mindennapjaink része, és a világ felfedezése valódi bátorságot igényelt.

Villő az óceánjáró hajó szilveszteri buliján munka közben.

A valóság a luxus mögött: megtudhatod, milyen fizikai és mentális megterheléssel jár a napi 14-16 óra munka szabadnap nélkül.

megtudhatod, milyen fizikai és mentális megterheléssel jár a napi 14-16 óra munka szabadnap nélkül. Történelmi pillanatok: Villő elmeséli, hogyan élte meg a hajó személyzete 2001. szeptember 11-ét nem sokkal azután, hogy elhagyták New York-ot.

Villő elmeséli, hogyan élte meg a hajó személyzete 2001. szeptember 11-ét nem sokkal azután, hogy elhagyták New York-ot. Világkörüli kalandok: a Kajmán-szigeteki rájasimogatástól a perui Machu Picchuig minden izgalmas állomást érintünk.

Munka és kaland a végtelen vízen: így telt Villő élete egy óceánjáró hajó fedélzetén

Villő a négy szerződés alatt bejárta a Karib-térséget, eljutott Peruba, és szinte testközelből látta New York legdrámaibb napjait is. Megtudhatjuk, hogyan váltotta a megfeszített munkaórákat garzonlakásra és pótolhatatlan tapasztalatokra. Megismerhetjük a hajós hierarchia szigorú szabályait, a különböző nemzetek együttélésének „kultúrsokkját” és a tengeri élet legveszélyesebb pillanatait. Villő mesél a World Trade Centerben vett utolsó ajándékokról és a NASA rakétakilövéseinek látványáról is. Ez a beszélgetés nemcsak egy utazási beszámoló, hanem őszinte vallomás a kitartásról és a szabadságvágyról.

Az egyik mexikói kikötésnél jelmezbe öltözött helyiekkel.

Hogy jött az ötlet, hogy egyetemistaként pont egy tengerjáró hajón köss ki? Mi motivált a 2000-es évek elején, és hogy zajlott a kiválasztás?

Én 2000-ben mentem ki, akkor már egyetemista voltam. Akkoriban még nem volt ennyi lehetőségünk utazni, mint ma, én viszont világot akartam látni, nyelvet tanulni és persze pénzt keresni. Internet híján talán újsághirdetésben találtam rá az ügynökségre, jelentkeztem, és behívtak egy interjúra. Egy amerikai képviselő jött el a cégtől, rengetegen voltunk ott. Sikerült, és pár hónappal később már hívtak is: egy alapos orvosi vizsgálat után irány Port Canaveral! Ott egy egyhónapos, kőkemény tréningen vettünk részt a Fantasy nevű hajón. Tanulni kellett elméletet és gyakorlatot is, a végén pedig vizsgázni. Aki megbukott, azt azonnal küldték haza. Csak a sikeres vizsga után szortíroztak szét minket a különböző óceánjáró hajókra.