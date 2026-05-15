Harry herceg sokkoló vallomása: „Teljes mértékben tudatában vagyok saját múltbeli hibáimnak"

Harry herceg a New Statesman hasábjain arról írt, hogy „mélyen aggasztó” mértékben nőtt az antiszemita incidensek száma az Egyesült Királyságban. Az utóbbi időben megszaporodtak a zsidó közösségeket célzó erőszakos támadások, emiatt pedig a nemzeti terrorkészültségi szintet öt év után először „súlyos” fokozatra emelték.

Harry herceg új üzenete felrobbantotta a brit sajtót

A walesi herceg cikkében kitért a Manchesterben és Londonban történt támadásokra is, és hangsúlyozta, hogy azoknak, akik a közel-keleti események ellen tiltakoznak, egyértelművé kell tenniük, pontosan mi ellen irányul a haragjuk. A herceg saját múltbéli hibáit is felidézte.

2005-ben ugyanis náci egyenruhában jelent meg egy jelmezes bulin, ami akkor hatalmas botrányt kavart.

Harry így fogalmazott:

Az egész országban egy mélyen aggasztó antiszemitizmus-erősödést látunk. Zsidó közösségek: családok, gyerekek, hétköznapi emberek érzik úgy, hogy már az otthonaikban sincsenek biztonságban. Teljes mértékben tudatában vagyok korábbi hibáimnak. Meggondolatlan tettek voltak, amelyekért bocsánatot kértem, vállaltam a felelősséget és tanultam belőlük

- nyilatkozta a herceg.

A herceg szerint a közel-keleti konfliktusokkal kapcsolatos jogos felháborodás nem igazolhatja a zsidó közösségek elleni gyűlöletet. Bár Izraelt név szerint nem említette, azonban hangsúlyozta, hogy semmilyen kormány kritikája vagy háborús pusztítás nem indokolhat ellenségességet egy egész népcsoporttal vagy vallással szemben - írja az Express.