Harry herceg sokkoló vallomása: „Teljes mértékben tudatában vagyok saját múltbeli hibáimnak"

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 15. 12:30
A sussexi herceg egy újabb önismereti vallomást tett a múltbeli botlásairól és a gyűlölet veszélyeiről.
Harry herceg a New Statesman hasábjain arról írt, hogy „mélyen aggasztó” mértékben nőtt az antiszemita incidensek száma az Egyesült Királyságban. Az utóbbi időben megszaporodtak a zsidó közösségeket célzó erőszakos támadások, emiatt pedig a nemzeti terrorkészültségi szintet öt év után először „súlyos” fokozatra emelték.

Harry herceg beismerte múltbeli hibái súlyosságát a zsidó közösségeket érő támadásokat kifejtő cikkében / Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto

Harry herceg új üzenete felrobbantotta a brit sajtót

A walesi herceg cikkében kitért a Manchesterben és Londonban történt támadásokra is, és hangsúlyozta, hogy azoknak, akik a közel-keleti események ellen tiltakoznak, egyértelművé kell tenniük, pontosan mi ellen irányul a haragjuk. A herceg saját múltbéli hibáit is felidézte. 

2005-ben ugyanis náci egyenruhában jelent meg egy jelmezes bulin, ami akkor hatalmas botrányt kavart.

Harry így fogalmazott:

Az egész országban egy mélyen aggasztó antiszemitizmus-erősödést látunk. Zsidó közösségek: családok, gyerekek, hétköznapi emberek érzik úgy, hogy már az otthonaikban sincsenek biztonságban.

Teljes mértékben tudatában vagyok korábbi hibáimnak. Meggondolatlan tettek voltak, amelyekért bocsánatot kértem, vállaltam a felelősséget és tanultam belőlük

- nyilatkozta a herceg.

A herceg szerint a közel-keleti konfliktusokkal kapcsolatos jogos felháborodás nem igazolhatja a zsidó közösségek elleni gyűlöletet. Bár Izraelt név szerint nem említette, azonban hangsúlyozta, hogy semmilyen kormány kritikája vagy háborús pusztítás nem indokolhat ellenségességet egy egész népcsoporttal vagy vallással szemben - írja az Express.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
