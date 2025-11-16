Ilyen az élet valójában a fedélzeten – Beszélgetés egy folyami hajó cruise directorával

Budapest belvárosát, a turisztikailag frekventált helyeket járva elgondolkoztál már azon valaha, hogy az a rengeteg turista honnan jön, vagy itt léte alatt hol lakik? A Duna mellett barangolva eszedbe jutott már, hogy a part mentén horgonyzó hatalmas, szállodaként is működő folyami hajók – amelyek e turisták jó részét szállítják – honnan érkeznek, meddig tartózkodnak itt, és hogy zajlik az élet a fedélzetükön?

Les Andelys, a szajnai túra egyik festői állomása, ahol számos folyami hajó kiköt

Fotó: Körtvélyessy Kriszta

Ilyen a folyami hajók világa

A folyami turistahajókon, amelyeken alkalmanként 130-160 utas is érkezik, a zökkenőmentes pihenés érdekében komoly háttérmunka, szervezés szükséges.

Erről a sokak előtt alig ismert, felelősségteljes, de színes munkáról beszélgettünk Körtvélyessy Krisztával, az egyik legnagyobb európai társaság cruise directorával, vagyis a fedélzeti programokért, vendégélményért és szórakoztatásért felelős menedzserrel, aki számos izgalmas kulisszatitkot árult el nekünk munkájáról és azokról az óriási folyami hajókról, amelyek Európa folyóit járják Franciaországtól az Al-Dunáig.

Megérkezés Párizsba, ahol a fényárban fürdő francia főváros teljes pompájában köszönti az utasokat

Fotó: Körtvélyessy Kriszta

Mi egy cruise director feladata?

Az első és legfontosabb a cég által kiadott program konfirmálása, az idegenvezetők, a buszok ehhez való igazítása, hogy az megfelelően működjön. Először van egy megbeszélésem a local guide-okkal, vagyis a helyi idegenvezetőkkel, hogy miként szervezzük az adott programot, milyen útvonalon menjünk, ha valami változik, akkor zökkenőmentesen megoldjuk. A fő útvonaltervet, a legfontosabb látnivalókat mindenképpen tartani kell, ezekre kell ilyenkor megoldást találni, és ehhez igazítjuk a sofőröket is. Vannak persze olyan vis maiornak minősülő helyzetek, mint mondjuk az alacsony vízállás, amikor a hajó nem tud tovább haladni, akkor borul minden. Ezt is nekem kell megoldani. Ez a legfontosabb dolog, de emellett mindenféle személyes problémával – ha valaki megbetegszik, elvész egy csomagja, vagy, ha az utasoknak egymással van gondjuk – is én foglalkozom. De természetesen minden cégnek saját protokollja, saját szabályrendszere van.

Apró szépségek: csend, nyugalom és napfelkelte a hajóról

Fotó: Körtvélyessy Kriszta

Mi a helyzet haláleset során?

Ilyen esetben senki nem mehet be a holttesthez, kizárólag az orvos, a rendőr és a cruise director. Ilyenkor nekem kell intéznem az ezzel járó papírmunkát, értesíteni a mentőket, rendőrséget, majd a konzulátust. Nekem is volt ilyen esetem, amikor az elhunyt hölggyel utazó barátnője megkért, hogy tegyem rá a kezére a rózsafüzért. Nagyon megrázó volt. De miután a nagykövetség átveszi az esetet, további dolgunk nincs vele. Más eset, amikor valaki kórházba kerül, akkor az utas társa megy vele, amennyiben egyedül utazik – sokszor a kommunikáció megoldása miatt is – valakinek kísérnie kell. A mi cégünknél én egyedül vagyok a hajón cruise director, más társaságoknál többen is vannak, de mivel a hajót sem hagyhatom magára, folyamatos kommunikációban vagyunk, hogy mikor és hogy térhet vissza az utas a hajóra.