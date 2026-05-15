5 hónappal első gyermekük érkezése után szakított a híres sztárpár

Pete Davidson és Elsie Hewitt útjai szétváltak, néhány hónappal lányuk születése után. A sztárpár szakított, ugyanis kapcsolatuk a humorista zsúfolt munkarendjének áldozatául esett, miután 2025 decemberében megszületett kislányuk, Scottie.

„Pete sokat utazott munkaügyben, de Elsie több támogatásra vágyott tőle otthon, miután megszületett lányuk” – mondta egy bennfentes. „Nagyon nehéz volt neki, mert nyilvánvalóan meg kell dolgoznia a pénzért.”

Egy másik bennfentes azt nyilatkozta, hogy a szakítás nemrég történt. „100%-ban Scottie-ra koncentrálnak.” Hozzátették, hogy a legjobb közös szülői megoldás kidolgozása a legfontosabb prioritásuk”a szakítás közepette.

2025 márciusában derült ki, hogy a 32 éves Saturday Night Live sztárja és a 30 éves modell randevúznak. A pár ezt követően, még abban a hónapban, a nyilvánosság elé lépett egy Palm Beach-i nyaralás során.

Hewitt, akit korábban a Ted Lasso sztárjával, Jason Sudeikisvel és Selena Gomez férjével, Benny Blancóval hozták összefüggésbe, egy 2025 júliusi Instagram-bejegyzésben mutatta be pocakját. Egy nyuszi témájú babaváró buli után, december 12-én üdvözölték lányukat - írta a Page Six.