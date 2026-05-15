5 hónappal első gyermekük érkezése után szakított a híres sztárpár

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 15. 12:33
Pete Davidson és Elsie Hewitt már nem alkotnak egy párt.

Pete Davidson és Elsie Hewitt útjai szétváltak, néhány hónappal lányuk születése után. A sztárpár szakított, ugyanis kapcsolatuk a humorista zsúfolt munkarendjének áldozatául esett, miután 2025 decemberében megszületett kislányuk, Scottie.

Pete Davidson és Elsie Hewitt szakítottak
„Pete sokat utazott munkaügyben, de Elsie több támogatásra vágyott tőle otthon, miután megszületett lányuk” – mondta egy bennfentes. „Nagyon nehéz volt neki, mert nyilvánvalóan meg kell dolgoznia a pénzért.”

Egy másik bennfentes azt nyilatkozta, hogy a szakítás nemrég történt. „100%-ban Scottie-ra koncentrálnak.” Hozzátették, hogy a legjobb közös szülői megoldás kidolgozása a legfontosabb prioritásuk”a szakítás közepette.

2025 márciusában derült ki, hogy a 32 éves Saturday Night Live sztárja és a 30 éves modell randevúznak. A pár ezt követően, még abban a hónapban, a nyilvánosság elé lépett egy Palm Beach-i nyaralás során.

Hewitt, akit korábban a Ted Lasso sztárjával, Jason Sudeikisvel és Selena Gomez férjével, Benny Blancóval hozták összefüggésbe, egy 2025 júliusi Instagram-bejegyzésben mutatta be pocakját. Egy nyuszi témájú babaváró buli után, december 12-én üdvözölték lányukat - írta a Page Six.

