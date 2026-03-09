Hazai bakancslista 2026-ra fillérekből: hat különleges úti cél az idei esztendőre

A tudatos utazók számára egy-egy kiándulás tervezése minden esetben a helyszínek történeti és kulturális hátterének megismerésével kezdődik. Érdemes a jól ismert turisztikai központokon túl olyan pontokat keresni, amelyek hiteles és életre szóló élményeket nyújtanak a látogatóknak, és ha lehet, fillérekből. Következő gyűjteményünk a legfontosabb magyarországi úti célok bemutatásával segít eligazodni a hazai tájak alaposabb felfedezését illetően.

Ötleteket adunk a legizgalmasabb magyarországi úti célok kiválasztására, legyen szó kulturális, vagy természeti értékekről, amilyen például a Tisza-tó környéke.

Fotó: feelthedrone / shutterstock

Hat különleges, hiteles és értékalapú hazai úti cél 2026-ra.

Középkori várak, múzeumok és érintetlen természeti tájak.

Gyakorlati útmutató a tudatos és élménydús belföldi tervezéshez.

Melyek a legérdekesebb magyarországi úti célok és látnivalók 2026-ban?

A helyszínek kiválasztásánál elsődleges szempont volt a festői tájkép és a dokumentálható történelmi jelentőség ötvözete, és nem utolsó szempont, hogy lehetőség szerint ingyenes, vagy kedvező árú program legyen. Az alábbi hat célpont a Dunántúltól a Zemplénig kínál tartalmas programot az ide látogatóknak.

Kereki – Fehérkő vára

A Balatontól karnyújtásnyira, a Somogyi-dombság lankái között bújik meg a XIV. század elején emelt Kereki vára. A romos állapotában is tekintélyes erődítmény a középkori magyar várvédelem fontos láncszeme volt, falai között megelevenedik a lovagkor világa. A vár melletti fapallókról belátható a Kőröshegyi völgyhíd és a Balaton nyugati medencéje, így a történelem mellett a látvány is maradandó élményt nyújt.

Debrecen – Déri Múzeum

A cívisváros kulturális központja a történelmi hitelesség egyik legfontosabb bástyája az országban. A múzeum nem csupán Munkácsy Mihály világhírű Krisztus-trilógiájának ad otthont, hanem olyan egyiptomi és helytörténeti gyűjteménnyel rendelkezik, amely tudományos alapossággal mutatja be a múltat. Az intézmény felkeresése során a látogatók képet kaphatnak a debreceni polgárság és a pusztai életmód fejlődéstörténetéről.

Kovácsvágás – János vára-kilátó

A Zempléni-hegység északi részén található építményhez egy 1050 fokból álló, embert próbáló lépcsősor vezet fel. A János vára-kilátó neve a helyi legendákra és a környék középkori múltjára utal, a tetőről pedig tiszta időben a távoli hegyvonulatok és a közeli várak sziluettje is kirajzolódik. Ez a helyszín a csendet és a fizikai kihívást kereső túrázók számára biztosít autentikus erdei környezetet.