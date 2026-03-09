Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Franciska, Fanni névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A Jeli Arboréum méltán Magyarország egyik bakancslistás úti célja 2026-ban.

Hazai bakancslista 2026-ra fillérekből: hat különleges úti cél az idei esztendőre

belföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 18:15
Tisza-tóMecsekJeli Arborétum
Magyarország tájai és épített örökségei számos felfedezni való értéket tartogatnak a természetjárók és a múlt tisztelői számára. Segítünk kiválasztani a legizgalmasabb magyarországi úti célokat a 2026-os szezonra.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A tudatos utazók számára egy-egy kiándulás tervezése minden esetben a helyszínek történeti és kulturális hátterének megismerésével kezdődik. Érdemes a jól ismert turisztikai központokon túl olyan pontokat keresni, amelyek hiteles és életre szóló élményeket nyújtanak a látogatóknak, és ha lehet, fillérekből. Következő gyűjteményünk a legfontosabb magyarországi úti célok bemutatásával segít eligazodni a hazai tájak alaposabb felfedezését illetően.

A Tisza-tó környéke az egyik legizgalmasabb a magyarországi úti célok közül.
Ötleteket adunk a legizgalmasabb magyarországi úti célok kiválasztására, legyen szó kulturális, vagy természeti értékekről, amilyen például a Tisza-tó környéke. 
Fotó: feelthedrone / shutterstock
  • Hat különleges, hiteles és értékalapú hazai úti cél 2026-ra.
  • Középkori várak, múzeumok és érintetlen természeti tájak.
  • Gyakorlati útmutató a tudatos és élménydús belföldi tervezéshez.

Melyek a legérdekesebb magyarországi úti célok és látnivalók 2026-ban?

A helyszínek kiválasztásánál elsődleges szempont volt a festői tájkép és a dokumentálható történelmi jelentőség ötvözete, és nem utolsó szempont, hogy lehetőség szerint ingyenes, vagy kedvező árú program legyen. Az alábbi hat célpont a Dunántúltól a Zemplénig kínál tartalmas programot az ide látogatóknak.

Kereki – Fehérkő vára

A Balatontól karnyújtásnyira, a Somogyi-dombság lankái között bújik meg a XIV. század elején emelt Kereki vára. A romos állapotában is tekintélyes erődítmény a középkori magyar várvédelem fontos láncszeme volt, falai között megelevenedik a lovagkor világa. A vár melletti fapallókról belátható a Kőröshegyi völgyhíd és a Balaton nyugati medencéje, így a történelem mellett a látvány is maradandó élményt nyújt.

Debrecen – Déri Múzeum

A cívisváros kulturális központja a történelmi hitelesség egyik legfontosabb bástyája az országban. A múzeum nem csupán Munkácsy Mihály világhírű Krisztus-trilógiájának ad otthont, hanem olyan egyiptomi és helytörténeti gyűjteménnyel rendelkezik, amely tudományos alapossággal mutatja be a múltat. Az intézmény felkeresése során a látogatók képet kaphatnak a debreceni polgárság és a pusztai életmód fejlődéstörténetéről.

Kovácsvágás – János vára-kilátó

A Zempléni-hegység északi részén található építményhez egy 1050 fokból álló, embert próbáló lépcsősor vezet fel. A János vára-kilátó neve a helyi legendákra és a környék középkori múltjára utal, a tetőről pedig tiszta időben a távoli hegyvonulatok és a közeli várak sziluettje is kirajzolódik. Ez a helyszín a csendet és a fizikai kihívást kereső túrázók számára biztosít autentikus erdei környezetet.

Kám – Jeli Arborétum

Vas vármegye egyik legértékesebb botanikai gyűjteménye a gróf Ambrózy-Migazzi István által alapított növénykert, a Jeli Arborétum. Az arborétum leginkább a rododendronok virágzásáról ismert, azonban a terület kialakítása és a különböző éghajlati övezeteket bemutató erdőfoltok az év minden szakában tartogatnak szakmai érdekességeket. A kert fenntartása során ügyelnek a természetes ökoszisztémák megőrzésére, így elkerülhető a mesterséges parkélmény.

Keleti-Mecsek – A Mecsek óriásai

A hegység mélyén elhelyezett nagyméretű faszobrok a helyi mondavilágot és a természet tiszteletét jelképezik. A figurák – mint a Vasas-szakadék közelében lévő óriás – nem zavarják meg az erdő nyugalmát, inkább kiegészítik a túraútvonalakat. A Mecsek ezen része különösen gazdag geológiai formációkban és tiszta vizű forrásokban, ami a felfedezés örömét adja a látogatónak.

Tisza-tó – Vízi tanösvények

A mesterségesen létrehozott, de mára természetessé vált ökoszisztémával rendelkező tó az ökoturizmus mintapéldája. A nádasok között vezető pallósorokon és csónakos útvonalakon keresztül közvetlen közelről figyelhető meg az érintetlen madárvilág és a vízi növényzet. A Tisza-tavi Ökocentrum pedig tudományos igényességgel mutatja be a térség biodiverzitását.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu