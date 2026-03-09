Hazai bakancslista 2026-ra fillérekből: hat különleges úti cél az idei esztendőre

A tudatos utazók számára egy-egy kiándulás tervezése minden esetben a helyszínek történeti és kulturális hátterének megismerésével kezdődik. Érdemes a jól ismert turisztikai központokon túl olyan pontokat keresni, amelyek hiteles és életre szóló élményeket nyújtanak a látogatóknak, és ha lehet, fillérekből. Következő gyűjteményünk a legfontosabb magyarországi úti célok bemutatásával segít eligazodni a hazai tájak alaposabb felfedezését illetően.
A helyszínek kiválasztásánál elsődleges szempont volt a festői tájkép és a dokumentálható történelmi jelentőség ötvözete, és nem utolsó szempont, hogy lehetőség szerint ingyenes, vagy kedvező árú program legyen. Az alábbi hat célpont a Dunántúltól a Zemplénig kínál tartalmas programot az ide látogatóknak.
A Balatontól karnyújtásnyira, a Somogyi-dombság lankái között bújik meg a XIV. század elején emelt Kereki vára. A romos állapotában is tekintélyes erődítmény a középkori magyar várvédelem fontos láncszeme volt, falai között megelevenedik a lovagkor világa. A vár melletti fapallókról belátható a Kőröshegyi völgyhíd és a Balaton nyugati medencéje, így a történelem mellett a látvány is maradandó élményt nyújt.
A cívisváros kulturális központja a történelmi hitelesség egyik legfontosabb bástyája az országban. A múzeum nem csupán Munkácsy Mihály világhírű Krisztus-trilógiájának ad otthont, hanem olyan egyiptomi és helytörténeti gyűjteménnyel rendelkezik, amely tudományos alapossággal mutatja be a múltat. Az intézmény felkeresése során a látogatók képet kaphatnak a debreceni polgárság és a pusztai életmód fejlődéstörténetéről.
A Zempléni-hegység északi részén található építményhez egy 1050 fokból álló, embert próbáló lépcsősor vezet fel. A János vára-kilátó neve a helyi legendákra és a környék középkori múltjára utal, a tetőről pedig tiszta időben a távoli hegyvonulatok és a közeli várak sziluettje is kirajzolódik. Ez a helyszín a csendet és a fizikai kihívást kereső túrázók számára biztosít autentikus erdei környezetet.
Vas vármegye egyik legértékesebb botanikai gyűjteménye a gróf Ambrózy-Migazzi István által alapított növénykert, a Jeli Arborétum. Az arborétum leginkább a rododendronok virágzásáról ismert, azonban a terület kialakítása és a különböző éghajlati övezeteket bemutató erdőfoltok az év minden szakában tartogatnak szakmai érdekességeket. A kert fenntartása során ügyelnek a természetes ökoszisztémák megőrzésére, így elkerülhető a mesterséges parkélmény.
A hegység mélyén elhelyezett nagyméretű faszobrok a helyi mondavilágot és a természet tiszteletét jelképezik. A figurák – mint a Vasas-szakadék közelében lévő óriás – nem zavarják meg az erdő nyugalmát, inkább kiegészítik a túraútvonalakat. A Mecsek ezen része különösen gazdag geológiai formációkban és tiszta vizű forrásokban, ami a felfedezés örömét adja a látogatónak.
A mesterségesen létrehozott, de mára természetessé vált ökoszisztémával rendelkező tó az ökoturizmus mintapéldája. A nádasok között vezető pallósorokon és csónakos útvonalakon keresztül közvetlen közelről figyelhető meg az érintetlen madárvilág és a vízi növényzet. A Tisza-tavi Ökocentrum pedig tudományos igényességgel mutatja be a térség biodiverzitását.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.