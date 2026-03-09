Rejtett betegségekről árulkodnak az álmaink: ezekre a jelekre figyelj!

Egy szakértő azt vizsgálta, hogy bizonyos álmok miként jelezhetnek mögöttes egészségügyi problémákat.

Álmok jelezhetik a betegségeinket

Fotó: fizkes / Shutterstock

Álmok árulkodnak a rejtett betegségeinkről

Az álmok az emberi lét egyik rejtélyesebb jelensége. Számos elmélet létezik arról, mit is jelenthetnek vagy honnan erednek. Lehetnek szorongással teli álmaink például arról, hogy lemaradunk egy iskolai dolgozatról, pedig már a harmincas éveinkben járunk, vagy valami üldöz, de a lábunk a padlóhoz tapad, és nem tudunk elfutni. Másrészt lehetnek kellemesebb álmok, vagy olyanok, amelyeket szavakba sem lehet önteni, mert annyira elvontak. A szakértők szerint azonban bizonyos típusú álmok mögöttes egészségügyi problémák jelei is lehetnek, ezért érdemes odafigyelni rájuk.

Patrick McNamara pszichológus az alvás tanulmányozására specializálódott. Elmondása szerint:

Az agy folyamatosan figyeli a test belső szerveiből érkező jeleket, hogy fiziológiai rendszereink egyensúlyban maradjanak.

Felmerült az elmélet, hogy bizonyos rossz álmok a testünk jelzései lehetnek arra, hogy valami nincs rendben, még mielőtt észrevennénk. A REM-alvás során az agy hatékonyan tömöríti és szintetizálja az információkat, egyfajta pillanatképet készítve arról, mi történik a testben.

Ezeket az álmokat podromális álmoknak nevezik, és sokszor lehetnek betegséget figyelmeztető jelek. McNamara professzor szerint ezeknek a betegségeknek nem mindig kell súlyosnak lenniük; akár egy egyszerű megfázást is jelezhetnek - írja a UniLad.

Hozzátette, két dologra érdemes figyelni, amelyek jelezhetnek a testtől álmainkban: