Családi kirándulás fillérekből? Mutatjuk a legjobb helyeket Magyarországon

túratipp
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 12:45
Bakonybélegynapos kirándulástúraútvonalakkirándulás gyerekkel
Ha gyerekekkel szeretnétek felfedezni új helyeket, de nem szeretnétek sokat költeni, van néhány remek tippünk. Egy családi kirándulás ugyanis nem kell, hogy drága legyen – Magyarország rengeteg olyan gyönyörű helyszínt kínál, ahol minimális költséggel élvezhetitek a természetet és a közös programokat.
Egy családi kirándulás nem csak akkor lehet felejthetetlen, ha borsos árú éttermi étkezésekre, költséges szállásokra, és különleges, drága programokra költünk. Magyarországon számos olyan hely található, ahol a természet szépségeit felfedezve, alacsony költségek mellett tölthetünk el egy egész napot. A nemzeti parkok, erdei túraösvények és a Balaton körüli bicikliútvonalak mind olyan lehetőségek, ahol a család minden tagja megtalálhatja a kedvére való szórakozást. A kempingezés, a sátrazás vagy egy mobilházban való pihenés szintén pénztárcabarát megoldás egy-egy családi kirándulás során, miközben a közösen töltött idő erősíti a családi kapcsolatokat.

  • Olcsón is meg lehet úszni a tavaszi családi kirándulást, túraútvonalak, kerékpárutak, ingyenes kulturális programok és múzeumok várnak.
  • A Balaton-felvidéken található Szentbékálla látnivalói.
  • A Bakony kiemelkedő turisztikai célpontja Bakonybél, ahol túraútvonalak és kerékpárutak várják a látogatókat.
  • Az Északi-Középegységben a boldogkőváraljai várat és környékét fedezhetitek fel. 
  • Az Aggteleki Nemzeti Park és környéke, például Jósvafő tengerszemmel, tájházzal, malommal és gyönyörű túraútvonalakkal vár. 
  • Kőszegtől nem messze vár a cáki pincesor, valamint a Kőszegi-hegység gyönyörű erdei és hegyvidéki tájai. 
Családi kirándulás tavasszal a szabadban.
Az élményteli tavaszi családi kirándulás fillérekből is megoldható. 
Fotó: Studio Romantic /   shutterstock

Pénztárcabarát családi kirándulások tavasszal

A természetes környezet mellett a kisközségek kulturális programjai, ingyenes múzeumok és szabadtéri rendezvények is hozzájárulnak ahhoz, hogy a családi kirándulás gazdag legyen élményekben, de ne terhelje meg a pénztárcát. Ha aktív programokra vágytok, a túrázás, a kempingezés és a vízi sportok is remek választások lehetnek, mindezek pedig akár ingyenesen is élvezhetők a szabad ég alatt.

Szentbékálla, Balaton-felvidék

Szentbékkálla a Balaton-felvidék egyik rejtett gyöngyszeme. A település környékén számos kirándulási lehetőség várja a túrázókat, például a közeli Káli-medence festői tájain. A híres Szentbékkálla-kőtenger, valamint a környékbeli szőlőültetvények és dombok remek túraútvonalakat kínálnak, miközben csodálatos panorámát nyújtanak a Balatonra és a környező hegyekre.

Emellett a Káli-medence apró települései, mint a közeli Mindszentkálla vagy Salföld is jó programnak bizonyulhatnak, ahol a hagyományos magyar falusi élet és a természeti szépségek egyaránt elvarázsolják az ide látogatókat.

Bakonybél, Bakony

A Bakony ideális túrahelyszín a természet szerelmeseinek, hiszen számos kirándulási, vagy kerékpáros lehetőséget kínál. A híres Cuha-völgyben, ahol a patak mentén futó túraútvonalak és kerékpárutak várják a látogatókat, gyönyörű tájak kápráztatják el az utazókat. Egy másik izgalmas úti cél a Kőris-hegy csúcsán található Vajda Péter-kilátó, ahonnan elképesztő kilátás nyílik a környező vidékre.

A bakonybéli apátság környéke is remek hely a túrázásra, ahol a friss levegőn a helyi erdők varázsát élvezhetjük. A Nagy-Villám-hegy csúcsáról páratlan kilátás nyílik a környező tájra, ami ideális pihenőpont a biciklisek számára is. A Bakony különleges élményeket nyújt azoknak, akik szeretnék felfedezni a természetet, mindezt anélkül, hogy pénzt kellene költeniük a látnivalókra.

Boldogkőváralja, Északi-Középhegység

Boldogkőváralja környéke ideális helyszín a természetkedvelők számára, amely számos ingyenes kirándulási lehetőséget is kínál. A település legfőbb nevezetessége, a sziklaszirtre épült boldogkői vár, amely csodálatos panorámát nyújt a környékre. Noha a vár belépő ellenében látogatható csak, környéke is megér egy kirándulást, különösen tavasszal, amikor a vár tövében ültetett barackfák szirmot bontanak.

A vár környékén számos túraútvonal is elérhető, amelyek felfedezése szintén nem pénztárca-terhelőek. A környék erdős részein túrázva felfedezhetitek a helyi növény- és állatvilágot, miközben a közeli kis falvakban a hagyományos vidéki élet szépségeit is megismerhetitek. A környező tájak ideálisak gyalogos kirándulásokhoz és könnyed biciklitúrákhoz is.

Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park

Jósvafő, illetve az Aggteleki Nemzeti Park környéke tökéletes célpont családi kirándulásokhoz, hiszen rengeteg ingyenes programot kínál a természet szerelmeseinek. A környék gyönyörű ösvényei, mint a Baradla-barlang környéki túraútvonalak, csodálatos panorámát nyújtanak, miközben a friss levegőt és a természet nyugalmát lehet élvezni.

A falu környéki erdőkben könnyed sétákat lehet tenni, és felfedezhetitek a helyi növény- és állatvilágot, miközben a kisebb túrák a gyerekek számára is élvezetesek lehetnek. A környék egyes részein a patakok és kisebb vízesések is látványosak, amelyek különleges élményt nyújtanak. Érdemes felfedezni a helyi tájházat, a malmot, vagy a lenyűgöző tengerszemet, de a hucul ménes is megér egy sétát.

Cák, Kőszeghegyalja

A Kőszegtől 5 kilométerre, az Alpokalján található cáki pincesor Magyarország egyik legromantikusabb népi műemléke, amely az év bármely időszakában elbűvölő panorámát kínál. A környéken szőlőültetvényeket és számos természeti csodát is felfedezhettek, miközben a Kőszegi-hegység erdei és hegyvidéki tájai igazi élményt nyújtanak.

A Kőszegi-hegységben több szép, kijelölt túraútvonal is található, mint például a Kőszeg-Molnasec-Dobogó útvonal, amely lehetőséget ad a gyönyörű erdők és a hegyek felfedezésére. A túrák során a természet közvetlen közelsége, a friss levegő és a nyugodt környezet biztosítják a pihenést és a kikapcsolódást, mindezt költségmentesen. A pincesor környéki kis falvak is könnyen felfedezhetők, így egy kellemes napot tölthetünk el a helyi kultúra és a természet felfedezésével.


 

 

