Családi kirándulás fillérekből? Mutatjuk a legjobb helyeket Magyarországon

Egy családi kirándulás nem csak akkor lehet felejthetetlen, ha borsos árú éttermi étkezésekre, költséges szállásokra, és különleges, drága programokra költünk. Magyarországon számos olyan hely található, ahol a természet szépségeit felfedezve, alacsony költségek mellett tölthetünk el egy egész napot. A nemzeti parkok, erdei túraösvények és a Balaton körüli bicikliútvonalak mind olyan lehetőségek, ahol a család minden tagja megtalálhatja a kedvére való szórakozást. A kempingezés, a sátrazás vagy egy mobilházban való pihenés szintén pénztárcabarát megoldás egy-egy családi kirándulás során, miközben a közösen töltött idő erősíti a családi kapcsolatokat.

A Balaton-felvidéken található Szentbékálla látnivalói.

A Bakony kiemelkedő turisztikai célpontja Bakonybél, ahol túraútvonalak és kerékpárutak várják a látogatókat.

Az Északi-Középegységben a boldogkőváraljai várat és környékét fedezhetitek fel.

Az Aggteleki Nemzeti Park és környéke, például Jósvafő tengerszemmel, tájházzal, malommal és gyönyörű túraútvonalakkal vár.

Kőszegtől nem messze vár a cáki pincesor, valamint a Kőszegi-hegység gyönyörű erdei és hegyvidéki tájai.

Pénztárcabarát családi kirándulások tavasszal

A természetes környezet mellett a kisközségek kulturális programjai, ingyenes múzeumok és szabadtéri rendezvények is hozzájárulnak ahhoz, hogy a családi kirándulás gazdag legyen élményekben, de ne terhelje meg a pénztárcát. Ha aktív programokra vágytok, a túrázás, a kempingezés és a vízi sportok is remek választások lehetnek, mindezek pedig akár ingyenesen is élvezhetők a szabad ég alatt.

Szentbékálla, Balaton-felvidék

Szentbékkálla a Balaton-felvidék egyik rejtett gyöngyszeme. A település környékén számos kirándulási lehetőség várja a túrázókat, például a közeli Káli-medence festői tájain. A híres Szentbékkálla-kőtenger, valamint a környékbeli szőlőültetvények és dombok remek túraútvonalakat kínálnak, miközben csodálatos panorámát nyújtanak a Balatonra és a környező hegyekre.