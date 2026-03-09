„Rasszista és rémisztő!” – Saját színésznője vádolja fajgyűlölettel Quentin Tarantinót

Éppen csak kilábaltak a Quentin Tarantino-rajongók a Paul Danóval való csörtéből, mikor is a kétszeres Oscar-díjas rendező-forgatókönyvíró Hollywood egyik legrosszabb színészének nevezte a Vérző olaj, a Fogságban és a Batman sztárját, hogy ezért elképesztő gyűlölethullámban részesüljön. Bár a botrány azóta némileg lecsillapodott, Tarantino neve nem került le a napirendről, erről pedig a direktor korábbi sikerfilmjének, a Ponyvaregénynek a színésznője gondoskodott.
Ezúttal a beszóláspuska másik végén találta magát az álhírek tengerében evező Quentin Tarantino, miután talán leghíresebb filmje, a Ponyvaregény egyik szereplője, Rosanna Arquette páros lábbal állt bele egykori főnökébe. A 66 éves színésznő a The Sunday Times-nak adott interjújában boncolgatta az 1994-es sikermoziban betöltött szerepét, mikor is könyörtelenül kifejtette véleményét Tarantinóról, pontosabban arról, hogy a rendező túlzottan sokat használja azt a bizonyos N betűs szót alkotásaiban:
Ikonikus, és sok szempontból nagyszerű film. De személy szerint elegem van az N betűs szó használatából, gyűlölöm. Nem tudom elviselni, hogy Tarantinót felmentik ez alól. Ez nem művészet, egyszerűen csak rasszista és rémisztő
– árulta el meglátását a lapnak Arquette.
A rasszista billogot egyébként messze nem először sütik rá a rendező homlokára. Tarantinót korábban már annyiszor vádolták meg rasszizmussal, hogy régi cimborája, a filmjeiben legtöbb alkalommal szerepet kapó Samuel L. Jacksonnak is a védelmébe kellett vennie, mondván, egy rasszista ember sosem lett volna képes olyan remek karaktert írni neki, mint amilyet az HBO Maxot a napokban meghódító Django elszabadul-ban játszhatott.
Ámde magát a 62 esztendős direktort sem kell félteni. 2022-ben egy podcast műsorban például simán elküldte melegebb éghajlatra azokat, akik úgy érzik, filmjei sértik az érzelmeiket:
Akkor nézz valami mást... Ha problémád van a filmjeimmel, akkor ezek nem neked való filmek. Úgy tűnik, nem te vagy a célközönség
– hangzott el a rendezőzseni szájából.
Bár Quentin Tarantino mozijai valóban megosztók, egy dolog biztos, még egy jó ideig nem fognak felzaklatni senkit sem. A Volt egyszer egy… Hollywood 2019-es bemutatása óta ugyanis semmivel sem állt elő, és momentán nem is úgy fest, mintha ez a közeljövőben változna.
Tudniillik a színészkedéssel is ismét kacérkodó Tarantino jelenleg a családja mellett a színházra koncentrál inkább, nemrég fejezte be egy színdarab szövegkönyvét, és már gőzerővel dolgozik azon, hogy a londoni West End színpadon bemutathassa darabját, melynek premierje 2027 elejére várható.
