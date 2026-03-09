„Rasszista és rémisztő!” – Saját színésznője vádolja fajgyűlölettel Quentin Tarantinót

Éppen csak kilábaltak a Quentin Tarantino-rajongók a Paul Danóval való csörtéből, mikor is a kétszeres Oscar-díjas rendező-forgatókönyvíró Hollywood egyik legrosszabb színészének nevezte a Vérző olaj, a Fogságban és a Batman sztárját, hogy ezért elképesztő gyűlölethullámban részesüljön. Bár a botrány azóta némileg lecsillapodott, Tarantino neve nem került le a napirendről, erről pedig a direktor korábbi sikerfilmjének, a Ponyvaregénynek a színésznője gondoskodott.

Quentin Tarantino Paul Dano-botránya után ismét egy balhé főszerepében (Fotó: XPOSUREPHOTOS.COM)

A Ponyvaregény színésznője rasszizmust kiáltott

Ezúttal a beszóláspuska másik végén találta magát az álhírek tengerében evező Quentin Tarantino, miután talán leghíresebb filmje, a Ponyvaregény egyik szereplője, Rosanna Arquette páros lábbal állt bele egykori főnökébe. A 66 éves színésznő a The Sunday Times-nak adott interjújában boncolgatta az 1994-es sikermoziban betöltött szerepét, mikor is könyörtelenül kifejtette véleményét Tarantinóról, pontosabban arról, hogy a rendező túlzottan sokat használja azt a bizonyos N betűs szót alkotásaiban:

Ikonikus, és sok szempontból nagyszerű film. De személy szerint elegem van az N betűs szó használatából, gyűlölöm. Nem tudom elviselni, hogy Tarantinót felmentik ez alól. Ez nem művészet, egyszerűen csak rasszista és rémisztő

– árulta el meglátását a lapnak Arquette.

Rosanna Arquette szerint Quentin Tarantino filmjeiben túlzottan sokszor hangzik el az N betűs szó (Fotó: C Flanigan/imageSPACE /MediaPunch)

Megsértődsz a Quentin Tarantino-filmeken? Akkor nézz mást!

A rasszista billogot egyébként messze nem először sütik rá a rendező homlokára. Tarantinót korábban már annyiszor vádolták meg rasszizmussal, hogy régi cimborája, a filmjeiben legtöbb alkalommal szerepet kapó Samuel L. Jacksonnak is a védelmébe kellett vennie, mondván, egy rasszista ember sosem lett volna képes olyan remek karaktert írni neki, mint amilyet az HBO Maxot a napokban meghódító Django elszabadul-ban játszhatott.

Ámde magát a 62 esztendős direktort sem kell félteni. 2022-ben egy podcast műsorban például simán elküldte melegebb éghajlatra azokat, akik úgy érzik, filmjei sértik az érzelmeiket:

Akkor nézz valami mást... Ha problémád van a filmjeimmel, akkor ezek nem neked való filmek. Úgy tűnik, nem te vagy a célközönség

– hangzott el a rendezőzseni szájából.