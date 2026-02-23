5 hangulatos egynapos úti cél Budapest környékén, ha eleged van az otthoni ücsörgésből

Budapest környékén több olyan hely is van, amely tökéletes egynapos úti cél lehet akkor is, ha nincs idő hosszabb szervezésre. Ezek a kirándulások nem igényelnek korai indulást vagy éjszakázást. Az utazási idő rövid, a program besűríthető egyetlen napba. Városnézés, természet, vízpart és történelmi emlékek is beleférnek. A hangsúly a közelségen és az egyszerű megközelíthetőségen van.
A Vértes lábánál fekvő Bodajk vallási és történelmi műemlékeiről ismert. A Segítő Szűz Mária-kegytemplom évszázadok óta zarándokhely, mellette indul a domboldalon futó kálvária. A Miske-kastély és parkja a város világi múltjának műemléke, melyet barokk és klasszicista elemekkel gazdagítottak. A Bodajki Vadászkastélyban pedig vadászati élménykiállítás várja a látogatókat. Bodajkról több jelzett túraút vezet a Vértesbe, valamint a Móri-árok és a Gaja-szurdok irányába.
A Pest vármegyei Zsámbék elsősorban jellegzetes templomromjáról nevezetes, de ennél jóval többet is kínál. A zsámbéki premontrei romtemplom maradványai a XIII. századból származnak, építészettörténeti szempontból különösen érdekesek. Ha már itt járunk, érdemes megcsodálni a XII-XIIII. századból származó Zichy kastélyt is, amely ma iskolaként működik. A környéken tanösvények vezetnek kisebb kirándulóhelyekhez, mint például a Nyakas-hegyhez, vagy az Óriások Lépcsőjéhez.
A Heves vármegyei Apc elsősorban elbűvölő természeti látnivaló miatt ismert. A település határában található az egykori andezitbányából kialakult tengerszem, a Széleskő-bányató, mely kristálytiszta vizéről nevezetes, és arról, hogy festői sziklák veszik körbe. A tónál több pihenőhely és tűzrakóhely van, ha már melegebb az idő, érdemes itt elidőzni. A környező erdőkben a Somlyó-hegyi tanösvényen túrázhatunk is. Apc nem klasszikus városnézést kínál, hanem természetközeli kirándulást, amely gyönyörű panoámával ajándékozza meg az embert.
Vác a Dunakanyar délkeleti kapuja. Budapest és Vác között a vasúti összeköttetés sűrű, a menetidő rövid, az utazás nagyjából 35–45 percet vesz igénybe. A város legfőbb látnivalója a barokk székesegyház és a főtér, de a Duna-part is markáns része a városnak. A Memento Mori-kiállítás a váci múmiákról szól, sokan a város legizgalmasabb látnivalójának tartják. A környék zöldterületei – mint a vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert – és kilátópontjai rövid sétával elérhetők.
Ráckeve a Csepel-sziget déli csúcsánál fekszik, a Ráckevei-Duna partján. A település történelmi központja kis utcákkal, helyi múzeumokkal és ódon épületekkel csalogat. A Hajómalom és a Halmúzeum helytörténeti érdekességek. A történelmi belváros, a szerb templom és a Savoyai-kastély télen gyalogosan, tömeg nélkül is bejárható. A Ráckevei-Duna-part ilyenkor is alkalmas egy-egy jó sétára, a város hangulatát ugyanis erősen meghatározza a folyó közelsége.
Nézd meg Ráckevét videón is:
