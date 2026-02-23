Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Alfréd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
5 hangulatos egynapos úti cél Budapest környékén, ha eleged van az otthoni ücsörgésből

5 hangulatos egynapos úti cél Budapest környékén, ha eleged van az otthoni ücsörgésből

Zsámbék
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 15:15
ApcRáckeveegynapos kirándulásVácBodajk
Budapestről több irányba is indulhatunk egy-egy tartalmas napra kirándulni, településeket felfedezni. Az alábbi 5 település izgalmas egynapos úti cél lehet, ha kiszakadánk a hétköznapok mókuskerekéből. Valamennyi elérhető autóval vagy tömegközlekedéssel is, míg az utazás nem viszi el a nap nagy részét.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Budapest környékén több olyan hely is van, amely tökéletes egynapos úti cél lehet akkor is, ha nincs idő hosszabb szervezésre. Ezek a kirándulások nem igényelnek korai indulást vagy éjszakázást. Az utazási idő rövid, a program besűríthető egyetlen napba. Városnézés, természet, vízpart és történelmi emlékek is beleférnek. A hangsúly a közelségen és az egyszerű megközelíthetőségen van.

A ráckevei szerb ortodox templom is megér egy izgalmas egynapos úti cél, ha kiránduláshoz keresel ötleteket.
Öt izgalmas egynapos úti célt kínálunk a főváros környékén, amilyen például Ráckeve is, a szerb ortodox templommal.
Fotó: wikipedia ismeretlen
  • Változatos egynapos úti célok: városnézés, természet, történelmi emlékek.
  • Könnyen megközelíthetők Budapestről, az utazás nem viszi el az egész napot.
  • Téli és nyári programok egyaránt: séta, múzeum, kilátópont, tanösvény.

Ezek a legizgalmasabb ötletek, ha egynapos úti célokban gondolkodsz

Bodajk

A Vértes lábánál fekvő Bodajk vallási és történelmi műemlékeiről ismert. A Segítő Szűz Mária-kegytemplom évszázadok óta zarándokhely, mellette indul a domboldalon futó kálvária. A Miske-kastély és parkja a város világi múltjának műemléke, melyet barokk és klasszicista elemekkel gazdagítottak. A Bodajki Vadászkastélyban pedig vadászati élménykiállítás várja a látogatókat. Bodajkról több jelzett túraút vezet a Vértesbe, valamint a Móri-árok és a Gaja-szurdok irányába.

A bodajki kálvária, háttérben a település.
A bodajki kálvária, ahonnan lenyűgöző panoráma tárul az ember szeme elé.
Fotó: wikipedia szabadoszoltan-Indafotó

Zsámbék

A Pest vármegyei Zsámbék elsősorban jellegzetes templomromjáról nevezetes, de ennél jóval többet is kínál. A zsámbéki premontrei romtemplom maradványai a XIII. századból származnak, építészettörténeti szempontból különösen érdekesek. Ha már itt járunk, érdemes megcsodálni a XII-XIIII. századból származó Zichy kastélyt is, amely ma iskolaként működik. A környéken tanösvények vezetnek kisebb kirándulóhelyekhez, mint például a Nyakas-hegyhez, vagy az Óriások Lépcsőjéhez.

a zsámbéki premontrei templomrom naplemente idején.
A zsámbéki premontrei templomrom is megér egy felejthetetlen egynapos kirándulást.
Fotó: Sebastian Szever / shutterstock

Apc

A Heves vármegyei Apc elsősorban elbűvölő természeti látnivaló miatt ismert. A település határában található az egykori andezitbányából kialakult tengerszem, a Széleskő-bányató, mely kristálytiszta vizéről nevezetes, és arról, hogy festői sziklák veszik körbe. A tónál több pihenőhely és tűzrakóhely van, ha már melegebb az idő, érdemes itt elidőzni. A környező erdőkben a Somlyó-hegyi tanösvényen túrázhatunk is. Apc nem klasszikus városnézést kínál, hanem természetközeli kirándulást, amely gyönyörű panoámával ajándékozza meg az embert.

Az erdőkkel körülvett apci tengerszem, a Széleskő-bnyató madártávlatból.
Az apci tengerszem - más néven Széleskő-bányató - lenyűgöző környezetben várja a természet szerelmeseit.
Fotó: feelthedrone / shutterstock

Vác

Vác a Dunakanyar délkeleti kapuja. Budapest és Vác között a vasúti összeköttetés sűrű, a menetidő rövid, az utazás nagyjából 35–45 percet vesz igénybe. A város legfőbb látnivalója a barokk székesegyház és a főtér, de a Duna-part is markáns része a városnak. A Memento Mori-kiállítás a váci múmiákról szól, sokan a város legizgalmasabb látnivalójának tartják. A környék zöldterületei – mint a vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert –  és kilátópontjai rövid sétával elérhetők.

A váci Fehérek templomának fő homlokzata.
A váci Fehérek temploma, amelynek kriptájában a híres váci múmiákat felfedezték. 
Fotó: wikipedia Pasztilla aka Attila Terbócs 

Ráckeve

Ráckeve a Csepel-sziget déli csúcsánál fekszik, a Ráckevei-Duna partján. A település történelmi központja kis utcákkal, helyi múzeumokkal és ódon épületekkel csalogat. A Hajómalom és a Halmúzeum helytörténeti érdekességek. A történelmi belváros, a szerb templom és a Savoyai-kastély télen gyalogosan, tömeg nélkül is bejárható. A Ráckevei-Duna-part ilyenkor is alkalmas egy-egy jó sétára, a város hangulatát ugyanis erősen meghatározza a folyó közelsége. 

Nézd meg Ráckevét videón is:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu