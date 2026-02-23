5 hangulatos egynapos úti cél Budapest környékén, ha eleged van az otthoni ücsörgésből

Budapest környékén több olyan hely is van, amely tökéletes egynapos úti cél lehet akkor is, ha nincs idő hosszabb szervezésre. Ezek a kirándulások nem igényelnek korai indulást vagy éjszakázást. Az utazási idő rövid, a program besűríthető egyetlen napba. Városnézés, természet, vízpart és történelmi emlékek is beleférnek. A hangsúly a közelségen és az egyszerű megközelíthetőségen van.

Öt izgalmas egynapos úti célt kínálunk a főváros környékén, amilyen például Ráckeve is, a szerb ortodox templommal.

Fotó: wikipedia ismeretlen

Változatos egynapos úti célok: városnézés, természet, történelmi emlékek.

Könnyen megközelíthetők Budapestről, az utazás nem viszi el az egész napot.

Téli és nyári programok egyaránt: séta, múzeum, kilátópont, tanösvény.

Ezek a legizgalmasabb ötletek, ha egynapos úti célokban gondolkodsz

Bodajk

A Vértes lábánál fekvő Bodajk vallási és történelmi műemlékeiről ismert. A Segítő Szűz Mária-kegytemplom évszázadok óta zarándokhely, mellette indul a domboldalon futó kálvária. A Miske-kastély és parkja a város világi múltjának műemléke, melyet barokk és klasszicista elemekkel gazdagítottak. A Bodajki Vadászkastélyban pedig vadászati élménykiállítás várja a látogatókat. Bodajkról több jelzett túraút vezet a Vértesbe, valamint a Móri-árok és a Gaja-szurdok irányába.

A bodajki kálvária, ahonnan lenyűgöző panoráma tárul az ember szeme elé.

Fotó: wikipedia szabadoszoltan-Indafotó

Zsámbék

A Pest vármegyei Zsámbék elsősorban jellegzetes templomromjáról nevezetes, de ennél jóval többet is kínál. A zsámbéki premontrei romtemplom maradványai a XIII. századból származnak, építészettörténeti szempontból különösen érdekesek. Ha már itt járunk, érdemes megcsodálni a XII-XIIII. századból származó Zichy kastélyt is, amely ma iskolaként működik. A környéken tanösvények vezetnek kisebb kirándulóhelyekhez, mint például a Nyakas-hegyhez, vagy az Óriások Lépcsőjéhez.

A zsámbéki premontrei templomrom is megér egy felejthetetlen egynapos kirándulást.

Fotó: Sebastian Szever / shutterstock

Apc

A Heves vármegyei Apc elsősorban elbűvölő természeti látnivaló miatt ismert. A település határában található az egykori andezitbányából kialakult tengerszem, a Széleskő-bányató, mely kristálytiszta vizéről nevezetes, és arról, hogy festői sziklák veszik körbe. A tónál több pihenőhely és tűzrakóhely van, ha már melegebb az idő, érdemes itt elidőzni. A környező erdőkben a Somlyó-hegyi tanösvényen túrázhatunk is. Apc nem klasszikus városnézést kínál, hanem természetközeli kirándulást, amely gyönyörű panoámával ajándékozza meg az embert.