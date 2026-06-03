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Egyre több van belőle az erdőkben: ez a rovar rád és a kutyádra vadászik kirándulás közben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors túrázás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 10:45
lyme-kórkullancslégykirándulási tipp
Egy félelmetes, komoly betegségeket terjesztő vérszívó rovar leselkedik a kirándulókra. A kullancslégy egyre elterjedtebb az erdős-mezős területeken, megkeserítve nemcsak a haszonállatok, hanem a túrázók és kutyáik életét is. Mutatjuk, hogyan ismerheted fel ezt a bosszantó rovart és hogyan védekezhetsz ellene.
Szekáry Zsuzsanna
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A kullancslégy régóta garázdálkodik Magyarországon, de az utóbbi években jelentősen megnőtt az egyedszámuk a klímaváltozásnak és a környezetbarátabb rovarirtóknak köszönhetően. Ez a rémes rovar bár leginkább a vadállatokon és a haszonállatokon élősködik, előszeretettel vadássza le a túrázókat és a velük tartó kutyáikat.

  • Így néz ki a kullancslégy.
  • Rajokban is támadhatnak a vérszívó rovarok, így cserkészik be az áldozatukat.
  • Ilyen betegségeket terjeszthet a kullancslégy. 
  • Így védekezz a kullancslégy ellen a túrázáskor. 
Kullancslégy közelről fotózva
A kullancslégy az erdők új réme. 
Fotó: Tomasz Klejdysz / shutterstock

Hogy néz ki a kullancslégy, a túrázók új réme?

A kullancslégy nem véletlenül kapta ezt a nevet, ugyanis első ránézésre úgy néz ki, mint egy kullancs és egy légy keveréke. A barna színű, lapított testű rovart kemény kitinpáncél fedi, ezért csupán a két ujjunk közé fogva nem is nagyon lehet összenyomni. A 7 milliméteres rovart könnyű megkülönböztetni a kullancstól, mert nemcsak nagyobb a mérete, hanem szárnyai is vannak és apróbb rokonával ellentétben nem 8, hanem 6 lába van, amelyek erős karmokban végződnek. 

Néha rajokban is támadnak a vérszívó rovarok

Mivel a kullancslégy fő táplálékforrását a szarvasok és őzek vére jelenti, a rovarok nagy számban fordulhatnak elő ott, ahol a vadak rendszeresen pihennek, isznak, dagonyáznak vagy áthaladnak. Ezért nyíltabb, szelesebb területeken kevésbé fordulnak elő ezek a bosszantó ízeltlábúak. A nőstény kullancslegyek egyetlen bábot (nem petét) raknak le az avarba vagy a növényzet közé, amelyből hamar kikel a kifejlett rovar, amely később a kilélegzett szén-dioxidot és a testhőt követve több tízméternyi távolságból is kiszúrja az áldozatát. Mivel szárnyai is vannak, addig nem tágít, amíg rá nem száll a gazdatestre. Ha olyan helyre tévedünk, csapatostól is megtámadhatják a kirándulókat és házi kedvenceiket. 

Erős, karmos lábaikkal azonnal megtapadnak a ruhán és villámgyors száguldásba kezdenek, keresve a szabad bőrfelületet vagy a hajas fejbőrt. Ha már ránk vagy a kutyánkra szállt, nem könnyű elkapni, szélsebesen száguld, semmiképpen nem akarja elengedni a prédáját. Ha sikerült befúrnia magát a bőrbe, eldobja a szárnyait és a kullancshoz hasonlóan vérszívásba kezd és a többszörösére duzzad a teste.

Kullancslégy az emberi bőrön.
A kullancslégy a túrázókat és háziállataikat is fenyegeti.
Fotó: D. Kucharski K. Kucharska / shutterstock

Milyen betegségeket terjeszt a kullancslégy?

A kullancslégy bizonyítottan számtalan baktériumot hordoz, például a rettegett Lyme-kórt, ami ha nem kezdjük meg időben az antibiotikumos kezelést, komoly idegrendszeri tüneteket, ízületi gyulladást, szívritmuszavarokat, memória problémákat és akár bénulást okozhat. 

A csípése után érdemes lefertőtleníteni a bőrfelületet, mert a rovar nyála sok esetben allergiás reakciót vált ki. Előfordul, hogy valakinek hónapokon át a csípés helyén megmarad egy kemény göb. 

Hogyan védekezhetünk a kullancslégy ellen?

  • A legfontosabb, hogy világos, zárt ruházatot viseljünk túrázás közben. 
  • A kalap és a sapka szintén hasznos, ugyanis a kullancslegyek sokszor a hajas fejbőr felé veszik az irányt. 
  • Lehetőleg kerüljük a vadcsapásokat és a sűrű bozótos részeket.
  • A szúnyogok és kullancsok elleni permetszerek kevésbé hatásosak ellenük.
  • Ha a kutyánk havonta megkapja az élősködők elleni tablettás védelmet, az a kullancslégy ellen is hatásos, mert amint beleszív az állat vérébe, a kullancshoz hasonlóan elpusztul, mielőtt betegséget adhatna át. 
  • A túrázás után érdemes átvizsgálni magunkat, a ruházatunkat pedig kimosni.

A kullancslégy tehát nemcsak bosszantó, hanem súlyos betegségeket is terjeszthet. A túraútvonalakon is találkozhatunk velük, ezért nem árt az óvatosság. 

Az alábbi videóban látható, mennyire ragaszkodó a kullancslégy:

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