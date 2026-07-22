Egy éve ment el Ozzy Osbourne: íme 10 érdekesség, amit talán te sem tudtál róla

Pontosan egy éve, 2025. július 22-én érkezett a megrázó hír: 76 éves korában elhunyt Ozzy Osbourne, a heavy metal legendája, akit rajongói csak a „A sötétség Hercegeként” emlegettek. Halála világszerte megrendítette a zenei életet, hiszen alig 17 nappal korábban állt utoljára színpadra a Black Sabbath búcsúkoncertjén, amelyet szülővárosában, Birminghamben rendeztek meg.

Ozzy Osbourne életében olyat alkotott, ami örökre megmarad (Fotó: Ilya S. Savenok/Getty Images)

Ozzy Osbourne halála az egész világot megrázta

Ozzy otthonában, családja körében hunyt el. A hivatalos halotti bizonyítvány szerint halálát szívinfarktus és keringésleállás okozta, amelyhez a koszorúér-betegség, valamint a Parkinson-kór szövődményei is hozzájárultak. Az utolsó éveiben már komoly egészségügyi problémákkal küzdött, mégis mindent megtett azért, hogy még egyszer elbúcsúzhasson a közönségétől.

Bár már nincs közöttünk, öröksége tovább él. Dalai generációkat inspirálnak, a Black Sabbath a mai napig a heavy metal egyik legmeghatározóbb zenekara, Ozzy neve pedig egyet jelent a műfaj megszületésével. Halála után sem feledkeztek meg róla: 2026-ban posztumusz Életműdíjjal tüntették ki a BRIT Awards gálán, ahol egy nagyszabású sztárfellépéssel is tisztelegtek előtte.

Ozzy Osbourne első halálévfordulóján szülővárosa, Birmingham egész napos rendezvénysorozattal emlékezik rá. Az első alkalommal megrendezett „Ozzy Day” keretében koncertek, kiállítások és különleges programok idézik fel a legenda életét és munkásságát.

Ozzy Osbourne-nak a családja és a felesége volt a legfontosabb (Fotó: Photo © Matt Baron/BEImages/Getty Images)

10 érdekesség Ozzy Osbourne-ról, amit talán nem tudtál

1. Imádta a kutyákat

Bár sokan a vad színpadi megjelenésével azonosították, otthon igazi állatbarát volt. Családjával mindig több kutya élt együtt, akiket szinte családtagként szeretett.

2. Szerette a kertészkedést

Szabadidejében gyakran foglalkozott a kertjével. Kifejezetten élvezte a növények gondozását, mert – saját bevallása szerint – teljesen kikapcsolta.

3. Rengeteget nézett történelmi dokumentumfilmeket

A horrorfilmek helyett sokkal inkább a történelmi és ismeretterjesztő műsorokat kedvelte. Különösen érdekelte a második világháború története.