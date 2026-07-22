Egy éve ment el Ozzy Osbourne: íme 10 érdekesség, amit talán te sem tudtál róla

Pontosan egy éve, 2025. július 22-én érkezett a megrázó hír: 76 éves korában elhunyt Ozzy Osbourne, a heavy metal legendája, akit rajongói csak a „A sötétség Hercegeként” emlegettek. Halála világszerte megrendítette a zenei életet, hiszen alig 17 nappal korábban állt utoljára színpadra a Black Sabbath búcsúkoncertjén, amelyet szülővárosában, Birminghamben rendeztek meg.
Ozzy otthonában, családja körében hunyt el. A hivatalos halotti bizonyítvány szerint halálát szívinfarktus és keringésleállás okozta, amelyhez a koszorúér-betegség, valamint a Parkinson-kór szövődményei is hozzájárultak. Az utolsó éveiben már komoly egészségügyi problémákkal küzdött, mégis mindent megtett azért, hogy még egyszer elbúcsúzhasson a közönségétől.
Bár már nincs közöttünk, öröksége tovább él. Dalai generációkat inspirálnak, a Black Sabbath a mai napig a heavy metal egyik legmeghatározóbb zenekara, Ozzy neve pedig egyet jelent a műfaj megszületésével. Halála után sem feledkeztek meg róla: 2026-ban posztumusz Életműdíjjal tüntették ki a BRIT Awards gálán, ahol egy nagyszabású sztárfellépéssel is tisztelegtek előtte.
Ozzy Osbourne első halálévfordulóján szülővárosa, Birmingham egész napos rendezvénysorozattal emlékezik rá. Az első alkalommal megrendezett „Ozzy Day” keretében koncertek, kiállítások és különleges programok idézik fel a legenda életét és munkásságát.
Bár sokan a vad színpadi megjelenésével azonosították, otthon igazi állatbarát volt. Családjával mindig több kutya élt együtt, akiket szinte családtagként szeretett.
Szabadidejében gyakran foglalkozott a kertjével. Kifejezetten élvezte a növények gondozását, mert – saját bevallása szerint – teljesen kikapcsolta.
A horrorfilmek helyett sokkal inkább a történelmi és ismeretterjesztő műsorokat kedvelte. Különösen érdekelte a második világháború története.
Még élete későbbi szakaszában is inkább diktafonba mondta az ötleteit vagy kézzel jegyzetelt, mert a technológia sosem állt közel hozzá.
Miután végleg felhagyott a káros szenvedélyeivel, kedvenc itala a klasszikus angol tea lett, amelyet naponta többször is elfogyasztott.
Különösen érdekelték a régi fegyverek, katonai emléktárgyak és antik tárgyak, amelyekből tekintélyes gyűjteménye volt.
A színpadon magabiztosnak tűnt, a hétköznapokban azonban visszahúzódó személyiség volt. Többször is elmondta, hogy idegenek között zavarban érzi magát.
A valóságshow-jukból ugyan egy őrült család képe rajzolódott ki, a hozzátartozói szerint azonban a legboldogabb akkor volt, amikor Ozzy Osbourne feleségével, Sharonnal, gyermekeivel és unokáival tölthette az idejét.
Mindennapi rutinjához tartozott, hogy eleséget tett ki a kertben élő madaraknak, és hosszasan figyelte őket az ablakból.
Bár Parkinson-kórja és egyéb betegségei miatt sokat szenvedett, családtagjai szerint még a legnehezebb időszakokban is próbált viccelődni, és gyakran saját magán nevetett a legnagyobbat.
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