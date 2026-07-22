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Egy éve ment el Ozzy Osbourne: íme 10 érdekesség, amit talán te sem tudtál róla

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PUBLIKÁLÁS: 2026. július 22. 18:30
gyászOzzy Osbourne
Egy évvel ezelőtt hunyt el a heavy metal legendája. Ozzy Osbourne 76 évesen ment el, az életéről 10 sosem hallott érdekességgel emlékezünk meg.
Kiss Nikolett
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Pontosan egy éve, 2025. július 22-én érkezett a megrázó hír: 76 éves korában elhunyt Ozzy Osbourne, a heavy metal legendája, akit rajongói csak a „A sötétség Hercegeként” emlegettek. Halála világszerte megrendítette a zenei életet, hiszen alig 17 nappal korábban állt utoljára színpadra a Black Sabbath búcsúkoncertjén, amelyet szülővárosában, Birminghamben rendeztek meg.

Ozzy Osbourne egy évvel ezelőtt hunyt el.
Ozzy Osbourne életében olyat alkotott, ami örökre megmarad (Fotó: Ilya S. Savenok/Getty Images)

Ozzy Osbourne halála az egész világot megrázta

Ozzy otthonában, családja körében hunyt el. A hivatalos halotti bizonyítvány szerint halálát szívinfarktus és keringésleállás okozta, amelyhez a koszorúér-betegség, valamint a Parkinson-kór szövődményei is hozzájárultak. Az utolsó éveiben már komoly egészségügyi problémákkal küzdött, mégis mindent megtett azért, hogy még egyszer elbúcsúzhasson a közönségétől.

Bár már nincs közöttünk, öröksége tovább él. Dalai generációkat inspirálnak, a Black Sabbath a mai napig a heavy metal egyik legmeghatározóbb zenekara, Ozzy neve pedig egyet jelent a műfaj megszületésével. Halála után sem feledkeztek meg róla: 2026-ban posztumusz Életműdíjjal tüntették ki a BRIT Awards gálán, ahol egy nagyszabású sztárfellépéssel is tisztelegtek előtte.

Ozzy Osbourne első halálévfordulóján szülővárosa, Birmingham egész napos rendezvénysorozattal emlékezik rá. Az első alkalommal megrendezett „Ozzy Day” keretében koncertek, kiállítások és különleges programok idézik fel a legenda életét és munkásságát.

Ozzy Osbourne imádott a feleségével időt tölteni.
Ozzy Osbourne-nak a családja és a felesége volt a legfontosabb (Fotó: Photo © Matt Baron/BEImages/Getty Images)

10 érdekesség Ozzy Osbourne-ról, amit talán nem tudtál

1. Imádta a kutyákat

Bár sokan a vad színpadi megjelenésével azonosították, otthon igazi állatbarát volt. Családjával mindig több kutya élt együtt, akiket szinte családtagként szeretett.

2. Szerette a kertészkedést

Szabadidejében gyakran foglalkozott a kertjével. Kifejezetten élvezte a növények gondozását, mert – saját bevallása szerint – teljesen kikapcsolta.

3. Rengeteget nézett történelmi dokumentumfilmeket

A horrorfilmek helyett sokkal inkább a történelmi és ismeretterjesztő műsorokat kedvelte. Különösen érdekelte a második világháború története.

4. Soha nem tanult meg számítógépen írni

Még élete későbbi szakaszában is inkább diktafonba mondta az ötleteit vagy kézzel jegyzetelt, mert a technológia sosem állt közel hozzá.

Ozzy Osbourne zenéje örökre fennmarad az utókornak.
Egész napos megemlékezést tartanak a halálának az évfordulóján (Fotó: Mondadori Portfolio/Getty Images)

5. A teát jobban szerette, mint az alkoholt idősebb korában

Miután végleg felhagyott a káros szenvedélyeivel, kedvenc itala a klasszikus angol tea lett, amelyet naponta többször is elfogyasztott.

6. Szenvedélyesen gyűjtötte a történelmi relikviákat

Különösen érdekelték a régi fegyverek, katonai emléktárgyak és antik tárgyak, amelyekből tekintélyes gyűjteménye volt.

7. Kifejezetten félénk embernek tartotta magát

A színpadon magabiztosnak tűnt, a hétköznapokban azonban visszahúzódó személyiség volt. Többször is elmondta, hogy idegenek között zavarban érzi magát.

8. Rajongott a családi együttlétekért

A valóságshow-jukból ugyan egy őrült család képe rajzolódott ki, a hozzátartozói szerint azonban a legboldogabb akkor volt, amikor Ozzy Osbourne feleségével, Sharonnal, gyermekeivel és unokáival tölthette az idejét.

9. Madarakat etetett a kertjében

Mindennapi rutinjához tartozott, hogy eleséget tett ki a kertben élő madaraknak, és hosszasan figyelte őket az ablakból.

10. A humora az utolsó napokig megmaradt

Bár Parkinson-kórja és egyéb betegségei miatt sokat szenvedett, családtagjai szerint még a legnehezebb időszakokban is próbált viccelődni, és gyakran saját magán nevetett a legnagyobbat.

 

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