10 túrázási tipp: így maradhatsz biztonságban, ha egyedül indulsz útnak nőként

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 05. 10:15
Balesetek mindig történhetnek, és egyedül túrázni még nagyobb kockázatokkal járhat – főleg nőként. Ezek a túrázási tippek minden olyan nőnek szólnak, akik szeretnének önállóan, de minél felkészültebben nekivágni a természetnek.
Ripszám Boglárka
Nőként túrázni nagyjából ugyanazokkal a veszélyekkel jár, mint férfiként: vadállatok, rossz időjárási viszonyok, balesetek, veszélyes terepek és veszélyes emberek. Ez utóbbinak talán jobban ki vannak téve a nők, ezért is fontos, hogy minden eshetőségre felkészüljünk, ha egyedül túráznánk. Mutatjuk milyen túrázási tippekkel indulj útnak!

Túrázási tippek nőknek.
10 túrázási tipp nőknek, a biztonságos kirándulásokért.
Fotó: maxbelchenko / Shutterstock

Nem félned kell, csak kellően tájékozottnak és felkészültnek lenned ahhoz, hogy a legnagyobb biztonságban, felszabadultan vághass neki egyedül is egy kirándulásnak.

10 túrázási tipp nőknek

1. Válassz okosan túraútvonalat

Mielőtt nagyobb fába vágnád a fejszédet, tapasztald ki, mit bír a tested!

Mindenképp nézz utána alaposon a túraösvénynek, amit kiszemeltél magadnak, és figyelj, hogy illeszkedjen a képességeidhez, állóképességedhez.

Ha még kezdő túrázó vagy, egy olyan útvonallal kezdj, ami könnyen bejárható, rövid vagy már ismered.

2. Válassz népszerű túraútvonalat

Lehet, hogy jó önismereti tréningnek tűnnek a csendes, eldugott erdei ösvények, amelyeken a kutya sem jár, de ha egyedül vágsz neki az útnak, jobban jársz, ha olyan túraútvonal mellett teszed le a voksodat, ami forgalmasabb, ismertebb, esetleg kedvelt kirándulóhelyszín. Így biztosan lesz, aki segíteni tud, ha baj történik – és ettől még nyugodtan elmerülhetsz a saját gondolataidban.

3. Szólj valakinek az úti célodról

Aranyszabály, hogy sehova ne indulj el anélkül, hogy ne szólnál róla valakinek! Tájékoztass akár több embert is arról:

  • hova mész
  • mikor indulsz
  • mikor tervezel visszaérni (és ha megtörténik tájékoztasd is róla)

4. Ellenőrizd az időjárást

Rossz időben ne indulj egyedül útnak, mert a szélsőséges időjárás (szél, csapadék) nehezíti a terepet és növeli a sérülések esélyét!

Túrázási tippek kiránduláshoz egyedül.
A túraútvonalak nehezített ösvények szélsőséges időben.
Fotó: encierro / Shutterstock

5. Vigyél magaddal más tájékozódási eszközt is a telefonodon kívül

A térképed és az iránytűd nem fog lemerülni a telefonoddal szemben – és térerő nélkül is használhatod őket. Ha szeretnél egyedül kirándulni, meg kell tanulnod használni ezeket az eszközöket.

6. Túrafelszerelés

Pakolj be minden túraeszközt, amire szükséged lehet:

  • Térkép, iránytű
  • Lámpa, fejlámpa
  • Napvédelem ellen: kalap, napszemüveg, naptej
  • Elsősegélycsomag
  • Bicska
  • Vízálló gyufa
  • Vészhelyzeti bivvy (félsátor)
  • Extra élelem, víz
  • Meleg ruha (rétegesen)

7. Vigyél magaddal védekező eszközöket

Nőként még fontosabb, hogy legyenek nálad megfelelő eszközök a védekezéshez. Egy síp, bicska, kiskés és paprikaspray megmentheti az életedet.  

Olyan helyre tedd őket, ahonnan könnyen eléred!

8. Tudj kommunikálni, segítséget kérni bárhol is vagy

Könnyen előfordulhat túrázás közben, hogy elmegy a térerő, de ilyenkor is kell, hogy legyen a kezedben olyan eszköz, amivel kommunikálhatsz a mentőkkel, rendőrökkel, tűzoltókkal vészhelyzet esetén. Szerezz be egy vészhelyzeti GPS-eszközt, ami alkalmas erre.

9. Ismerd a tested és a határaidat

Maradj éber, figyelj oda magadra és a környezetedre is! Ha úgy érzed elfáradtál állj meg és pihenj!

10. Figyelj a túrázókra, legyél emlékezetes

Mindig köszönj és legyél segítőkész a szembejövőkkel. Lehet, hogy furcsa túrázási tipp, de annál hasznosabb. Bár szélsőséges forgatókönyv, de egy esetleges eltűnés esetén így könnyebben beazonosíthatnak, hiszen emlékeznek majd hol, mikor láttak utoljára – és te is ugyanígy segítségére lehetsz egy másik eltűnt túrázónak.

Így használd a térképet és az iránytűt:

Szuper túraútvonalak, amiket egyedül is felfedezhetsz:

 

