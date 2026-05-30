Tündérek és bivalyok nyomában – Mutatjuk a Kis-Balaton legjobb családi búvóhelyeit

A vadregényes táj fapallós sétányai, a madármegfigyelő tornyok és a különleges állatbemutatók tökéletes terepet biztosítanak ahhoz, hogy a gyerekek játékos formában kerüljenek közelebb a természethez. A tavasz végi időszakban a buja zöld környezet még varázslatosabb arcát mutatja, így a Kis-Balaton látnivalói az egész család számára garantálják a feltöltődést. A környék legnépszerűbb pontjain a kicsiket játszóterek, a felnőtteket pedig pihentető sétautak várják.
A Kis-Balaton térségének talán legismertebb és legtöbbet fotózott kirándulóhelye a Kányavári-sziget, amely a Zalavár és Balatonmagyaród közötti útszakaszról közelíthető meg. A szigetre egy különleges, ragasztott gerendákból álló, háromnyílású fahídon át vezet az út, amelyen kizárólag gyalogosan lehet csak átkelni. A területen kényelmesen lehet közlekedni babakocsival vagy akár kiskerekű gyermekkerékpárral is, csupán a híd lépcsőin kell átemelni azokat.
A szigeten kanyarog a nagyjából két kilométer hosszú Búbos vöcsök tanösvény, amely tizenöt állomáson keresztül mutatja be a helyi madárvilágot, a ragadozóktól a vízimadarakig. A sétaút mentén információs táblák mesélnek a térség denevérfaunájáról és a vízügyi érdekességekről. A tisztásról balra kanyarodva egy négyszintes, fából épült kilátótoronyhoz érünk, amelynek tetejéről teljes körpanoráma nyílik a vízi világra. A szigeten kiépített szalonnasütő helyek, pihenők és egy játszótér is szolgálja a látogatók kényelmét, ráadásul pórázon vezetve kutyát is be lehet vinni.
A zalakarosi fürdő szomszédságában található Termáltó és Ökopart egy mesterségesen létrehozott, gazdag élővilággal rendelkező tó köré épült. A helyszín legfőbb látványossága a tizenöt méter magas fogadóépület, amely kilátóként működik, a bátrabb gyerekek pedig egy huszonegy méter magas csúszdatoronyból is próbára tehetik a merészségüket. A tó sekélyebb részein stabilan rögzített tipegőköveket helyeztek el, amelyeken lépkedve a gyerekek biztonságosan megtapasztalhatják a vízen járás élményét. A parton a Hangok pavilonja nevű játéktér, valamint a Föld forgását szemléltető fények meditációs pavilonja nyújt interaktív szórakozást a hagyományos játszótéri elemek, mint a homokozó és a forgók mellett.
Közvetlenül az ökopart déli szélén található erdősávban bújik meg a kétszázötven méter hosszú Égerösvény. A fák között kanyargó fapallós sétány akár tíz perc alatt is bejárható, ám a kihelyezett interaktív feladatok miatt érdemes több időt szánni rá. A tanösvény kabalája Tőzike tündér, akinek faragott szobra egy égerfa tövében ül, és meséjén keresztül a lápvidék védett növényeire irányítja a legkisebbek figyelmét.
A Kápolnapusztai Bivalyrezervátum a hazai bivalyállomány fennmaradását és bemutatását szolgálja. A robusztus állatok mindennapjai egy jól kiépített sétaútról követhetők nyomon, miközben a fogadóépületben és az istállóban régi fotók, hagyományos szerszámok, valamint a Kis-Balaton ökoszisztémáját bemutató kiállítás látható. A területen játszótér és egy állatsimogató is várja a gyerekeket.
A családi programot a Balatonfenyvesi Kisvasúttal lehet teljessé tenni, amely egykor gazdasági célokat szolgált, ma viszont a turizmus egyik fontos eleme. A szerelvények Somogyszentpál és Csisztafürdő felé zakatolnak a nehezebben megközelíthető mocsaras területeken át. A vonaton kerékpár szállítására is van lehetőség, a kutyák pedig szájkosárral utazhatnak. A balatonfenyvesi végállomás közelében lévő mólóról tiszta időben csodás kilátás nyílik az északi part tanúhegyeire.
