Sikeres az MBH Bank hitelezési tevékenysége, jelentős nemzetközi díjat kapott

Az MBH Bank az elmúlt években olyan ügyfélközpontú lakossági hitelezési modellt alakított ki, amely nemzetközi összevetésben is kiemelkedő teljesítménynek számít. Ezt bizonyítja az is, hogy hitelintézet nyerte el idén a Euromoney Awards for Excellence „Best for Consumer Lending” díját.

Sikeres az MBH Bank hitelezési tevékenysége, rangos nemzetközi díjat kapott a pénzintézet - Fotó: Vémi Zoltán

Az MBH Bank sikeres hitelezési modellje - A gyorsaság ma már versenyelőny

Az MBH Bank az elmúlt évek fejlesztéseivel jelentősen felgyorsította és egyszerűsítette a lakossági hiteligénylés folyamatát. A Euromoney Awards for Excellence díj odaítélésében szerepet játszott a bank új digitális hitelezési platformjának bevezetése, amely korszerű technológiai alapokat teremt a gyorsabb, egyszerűbb és egyre inkább digitális ügyfélkiszolgáláshoz.

Ennek köszönhetően ma már számos esetben akár egy órán belül is megtörténhet a személyi kölcsön folyósítása – történjen az igénylés akár digitálisan vagy személyesen bankfiókban - így az ügyfelek gyorsabban és kényelmesebben juthatnak finanszírozáshoz.

A Euromoney nemzetközi zsűrije értékelésében kiemelte, hogy az MBH Bank

egyszerre integrálta és modernizálta infrastruktúráját,

gyorsította hitelezési folyamatait,

javította az ügyfélkiszolgálás színvonalát,

és őrizte meg meghatározó piaci pozícióját a fogyasztási hiteltermékek piacán.

A lakossági hitelezés új korszakba lépett A lakossági hitelezés az elmúlt években jelentősen átalakult. A személyi kölcsön szerepe már nem csak a váratlan kiadások finanszírozását jelenti, így egyre inkább a tudatos pénzügyi tervezés eszközévé válik. Ezzel párhuzamosan az ügyfelek elvárásai is megváltoztak: a kedvező feltételek mellett a gyors, egyszerű és digitális ügyintézés, valamint a személyre szabott ajánlatok jelentik a legfontosabb versenyelőnyt. A bankok közötti verseny ezért ma már a technológiai megoldások, az ügyfélélmény és a kiszolgálás minőségéről szól.

A díj mögött kézzelfogható üzleti eredmények vannak

Az MBH Bank számos lakossági fogyasztási hitelezési szegmensben meghatározó piaci pozícióval rendelkezik. Az újonnan kibocsátott hitelkártyák piacán 34 %-os piaci részesedéssel, míg az újonnan megnyitott folyószámlahitelek piacán 30% feletti piaci részesedésével jelentős piaci szereplő. Emellett a hitelintézet a személyi kölcsönök tekintetében is jelentősen előre lépett – folyósítási volumene egy év alatt 26 %-kal nőtt (2025-ös éves adatok alapján). A digitalizáció eredményességét pedig jól mutatja, hogy ezen konstrukciók közel egyharmada egy órán belül folyósításra kerültek, míg az előminősített hitelek esetében ez az arány 66 % volt 2025 utolsó negyedévében.