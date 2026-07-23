Sikeres az MBH Bank hitelezési tevékenysége, jelentős nemzetközi díjat kapott

Az MBH Bank az elmúlt években olyan ügyfélközpontú lakossági hitelezési modellt alakított ki, amely nemzetközi összevetésben is kiemelkedő teljesítménynek számít. Ezt bizonyítja az is, hogy hitelintézet nyerte el idén a Euromoney Awards for Excellence „Best for Consumer Lending” díját.
Az MBH Bank az elmúlt évek fejlesztéseivel jelentősen felgyorsította és egyszerűsítette a lakossági hiteligénylés folyamatát. A Euromoney Awards for Excellence díj odaítélésében szerepet játszott a bank új digitális hitelezési platformjának bevezetése, amely korszerű technológiai alapokat teremt a gyorsabb, egyszerűbb és egyre inkább digitális ügyfélkiszolgáláshoz.
Ennek köszönhetően ma már számos esetben akár egy órán belül is megtörténhet a személyi kölcsön folyósítása – történjen az igénylés akár digitálisan vagy személyesen bankfiókban - így az ügyfelek gyorsabban és kényelmesebben juthatnak finanszírozáshoz.
A Euromoney nemzetközi zsűrije értékelésében kiemelte, hogy az MBH Bank
A lakossági hitelezés új korszakba lépett
A lakossági hitelezés az elmúlt években jelentősen átalakult. A személyi kölcsön szerepe már nem csak a váratlan kiadások finanszírozását jelenti, így egyre inkább a tudatos pénzügyi tervezés eszközévé válik. Ezzel párhuzamosan az ügyfelek elvárásai is megváltoztak: a kedvező feltételek mellett a gyors, egyszerű és digitális ügyintézés, valamint a személyre szabott ajánlatok jelentik a legfontosabb versenyelőnyt. A bankok közötti verseny ezért ma már a technológiai megoldások, az ügyfélélmény és a kiszolgálás minőségéről szól.
Az MBH Bank számos lakossági fogyasztási hitelezési szegmensben meghatározó piaci pozícióval rendelkezik. Az újonnan kibocsátott hitelkártyák piacán 34 %-os piaci részesedéssel, míg az újonnan megnyitott folyószámlahitelek piacán 30% feletti piaci részesedésével jelentős piaci szereplő. Emellett a hitelintézet a személyi kölcsönök tekintetében is jelentősen előre lépett – folyósítási volumene egy év alatt 26 %-kal nőtt (2025-ös éves adatok alapján). A digitalizáció eredményességét pedig jól mutatja, hogy ezen konstrukciók közel egyharmada egy órán belül folyósításra kerültek, míg az előminősített hitelek esetében ez az arány 66 % volt 2025 utolsó negyedévében.
A rangos pénzügyi szakmai elismerés egyértelműen bizonyítja, hogy az MBH Bank a lakossági hitelezés területén három elődbankjának informatikai integrációjával párhuzamosan tovább erősítette piaci pozícióját.
Egy ilyen léptékű fúzió sikerét nem kizárólag a szervezeti és technológiai integráció lezárása jelzi, hanem az is, hogy a bank képes-e ügyfelei és piaci pozíciói szempontjából is értéket teremteni az átalakulás időszakában. Az MBH Bank a fogyasztási hitelezésben elért eredményeivel bizonyította, hogy az integráció és az üzleti növekedés nem egymást kizáró, hanem egymást erősítő folyamatok. Különösen nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy a Euromoney nemzetközi szakmai díjjal ismerte el azokat a fejlesztéseket és üzleti eredményeket, amelyek révén ügyfeleink gyorsabban, egyszerűbben és egyre inkább digitális módon juthatnak finanszírozáshoz.
- mondta Soós Csaba, az MBH Bank lakossági üzletfejlesztési ügyvezető igazgatója.
Az MBH Bank a jövőben is kiemelt figyelmet fordít lakossági hitelezési szolgáltatásainak fejlesztésére és a digitális ügyfélélmény további erősítésére. Célja, hogy olyan korszerű finanszírozási megoldásokat kínáljon, amelyek
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