Kullancs, ami repül? Vigyázz, támad a kullancslégy

A kullancslégy komoly ellenfél, ugyanis pici termete ellenére nehéz vele elbánni. Ráadásul még betegségeket is terjeszthet, ezért jó, ha már messziről felismerjük! Nem húzza az időt, amint kikel, máris áldozat után kutat, keres valakit, akinek a szőrébe, bőrébe vagy tollazatába belekapaszkodhat, és már falatozik is a véréből.

A kullancsok alattomos vérszívók Fotó: rbkomar / Shutterstock

Így néz ki a kullancslégy

A kullancslégynek több fajtája van, a leggyakoribb a szarvas kullancslégy (Lipoptena cervi), amely főként erdőkben, vadak lakta területeken él. Mérete 2 és 9 milliméter között változhat, alkata miatt pedig tetűlegyeknek is szokták nevezni, mivel lapos teste és erőteljes lábai vannak.

Nem csak ronda, gonosz is

Mondhatnánk, hogy a zord külső érző szívet takar, de sajnos nem így van. A kullancslégy ugyanis végtelenül szemtelen, erőszakos és kitartó. Rendkívül kemény és erős páncélja van, így nem lehet egyszerűen csak lecsapni, mint a legyet, még összenyomni is nehéz, és akkor is általában csak a szárnyait dobja le, majd tovább mászik. Ráadásul vastag és erős karmaival egészen addig ránk tud kapaszkodni, amíg meg nem csíp minket. A laza ruházat sem véd meg tőle, mivel boldogan bebújik alá, de a fülünk és a fejbőrünk is rendkívül vonzó számára. Elszánt lény, hiába próbáljuk elhessegetni, nem tágít, kitartóan követ minket. Ha ez még nem lenne elég ahhoz, hogy rettegjünk tőle, akkor jó, ha tudjuk, hogy csípésük erős viszketéssel jár, a duzzanat nem múlik el egyhamar, és gyakran vált ki allergiás reakciót, amitől még hosszabb a gyógyulás. Mindemellett különböző kórokozókat, köztük mikrobiális élősködőket, baktériumokat is terjeszt, például a Lyme-kórt okozó Borrelia fajokat is. A rovarirtó szerek javarészt hatástalanok ellene.

Hogyan védekezhetünk ellene?

Zárt öltözet: erdőjáráskor viseljünk világos színeket, hogy könnyebben észrevegyük magunkon a rovarokat, valamint lehetőleg hosszú ujjú felsőt és hosszú nadrágot vegyünk fel, utóbbit pedig tűrjük be a zokniba.

Hordjunk fejfedőt: a kullancslégy gyakran a hajba kapaszkodik, ezért sapka vagy kalap viselése erősen ajánlott.

Rovarriasztó szerek: mivel a legtöbb rovarirtó hatástalan ellene, keressünk kifejezetten olyan terméket, amely egyaránt távol tartja a kullancsokat és legyeket is.

Ha már nem tudunk elfutni előle: várjuk meg, amíg leszáll, fogjuk meg papírzsebkendővel, és nyomjuk össze tiszta erőből.

