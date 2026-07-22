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Kiara Lord cukinak gondolja Zacher Gábort: meglepő vallomást tett

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors drog
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 22. 18:00
Kiara Lordzacher gábor
A korábbi felnőttfilmes tartalomgyártónak a múltban volt köze a kábítószerekhez. Kiara Lord Lakatos Leventének mesélte el, hogy mit gondol Magyarország egyik legismertebb orvosáról.
Kulcsár Krisztián
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Kiara Lord korábban a tőle megszokott stílusban, azaz kendőzetlen őszinteséggel vallott Hajdú Péternek a múltjáról. Olyan titkok derültek ki, amiket korábban még soha nem hallottak az emberek. Egy időben rászoktam, és utána annyira kimaxoltam, hogy a szervezetem már nem reagált rá sehogy, szóval így tök felesleges volt használni – mondta akkor a felnőttfilmes. Most azonban nem az ő múltjáról mesélt részleteket, hanem Zacher Gáborról beszélt Lakatos Leventének.

Kiara Lord Lakatos Leventének beszélt Zacher Gáborról.
Kiara Lord drogokkal való küzdelméről szívesen szokott beszélni, mivel szerinte fontos, hogy mások is hallják ezeket a történeteket (Fotó: Máté Krisztián)

Kiara Lord nem szerénykedett Zacher Gáborral sem

Bár a Nagy Ő korábbi szereplőjének még nem volt szerencséje találkoznia a sürgősségi orvossal, de egy kedves embernek gondolja.

Ő olyan cuki és a tacskói is aranyosak. Szerintem ő tényleg egy szuper ember. Egy olyan inspiráló személy, akit nagyon szeretek hallgatni, szóval én minden Zacher Gábor videót meghallgatok

— jegyezte meg a felnőttfilmes.

Vajon hogy reagálna Kiara, ha Zacher Gábor keltené fel a kórházban? Szerencsére ezt is megválaszolta. Ha ő ébresztene fel, akkor biztos lennék benne, hogy jó helyen vagyok. Szóval Zacher Gábor, köszönjük, hogy van nekünk” – tette hozzá.

Azonban ezek mellett a drog is szóba került, amiről Kiara el tudta mondani saját tapasztalatát is.

Kiara Lord nem tagadja, hogy régen meggyűlt a baja a drogokkal.
Kiara Lord Zacher Gáborral szívesen találkozna, de nem a kórházban (Fotó: TV2)

Kiara Lord eddig nem hallott történetet osztott meg saját magáról

A hallucinogén szerektől távol tartottam magam, de szívtam füvet is, illetve voltak ijesztő pillanataim. Emlékszem, egyszer befutottam a moszkvai utcán lévő mekibe és elbújtam a wc-ben, mert azt hittem, hogy jönnek értem a rendőrök. Szerencsére velem olyan nem volt, hogy összekuporodva halandzsáztam volna vagy csak nem emlékszek rá. De az a jó, mert ha valamire nem emlékszel, akkor az nem fáj

— jelentette ki Kiara.

A felnőttfilmes már jó ideje felhagyott a drogokkal és egyik napról a másikra sikerült letennie ezeket a szereket. Azóta pedig sem hallucinogén, sem semmilyen más szerekkel nem él, csupán a történetei maradnak meg, amikről pedig gyakran szokott mesélni.

A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás.
Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.

Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.

 

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