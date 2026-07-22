Kiara Lord cukinak gondolja Zacher Gábort: meglepő vallomást tett

Kiara Lord korábban a tőle megszokott stílusban, azaz kendőzetlen őszinteséggel vallott Hajdú Péternek a múltjáról. Olyan titkok derültek ki, amiket korábban még soha nem hallottak az emberek. „Egy időben rászoktam, és utána annyira kimaxoltam, hogy a szervezetem már nem reagált rá sehogy, szóval így tök felesleges volt használni” – mondta akkor a felnőttfilmes. Most azonban nem az ő múltjáról mesélt részleteket, hanem Zacher Gáborról beszélt Lakatos Leventének.
Bár a Nagy Ő korábbi szereplőjének még nem volt szerencséje találkoznia a sürgősségi orvossal, de egy kedves embernek gondolja.
Ő olyan cuki és a tacskói is aranyosak. Szerintem ő tényleg egy szuper ember. Egy olyan inspiráló személy, akit nagyon szeretek hallgatni, szóval én minden Zacher Gábor videót meghallgatok
— jegyezte meg a felnőttfilmes.
Vajon hogy reagálna Kiara, ha Zacher Gábor keltené fel a kórházban? Szerencsére ezt is megválaszolta. „Ha ő ébresztene fel, akkor biztos lennék benne, hogy jó helyen vagyok. Szóval Zacher Gábor, köszönjük, hogy van nekünk” – tette hozzá.
Azonban ezek mellett a drog is szóba került, amiről Kiara el tudta mondani saját tapasztalatát is.
A hallucinogén szerektől távol tartottam magam, de szívtam füvet is, illetve voltak ijesztő pillanataim. Emlékszem, egyszer befutottam a moszkvai utcán lévő mekibe és elbújtam a wc-ben, mert azt hittem, hogy jönnek értem a rendőrök. Szerencsére velem olyan nem volt, hogy összekuporodva halandzsáztam volna vagy csak nem emlékszek rá. De az a jó, mert ha valamire nem emlékszel, akkor az nem fáj
— jelentette ki Kiara.
A felnőttfilmes már jó ideje felhagyott a drogokkal és egyik napról a másikra sikerült letennie ezeket a szereket. Azóta pedig sem hallucinogén, sem semmilyen más szerekkel nem él, csupán a történetei maradnak meg, amikről pedig gyakran szokott mesélni.
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