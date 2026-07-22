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A hatóságok szíve is összeszorult, két holttestet találtak a tóban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors holttest
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 22. 21:00
horgászSzlovákia
A tragédia körülményeit vizsgálják, két férfi az áldozat. A horgászok holttestének kiemeléséhez búvárokat is bevetettek.
Bors
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Egy 46 éves férfi holttestére bukkantak hétfőn Szlovákiában, Liszkófalu községben (Rózsahegyi járásban). Társát sokáig keresték, végül őt is már csak holtan találták meg – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Mária Pohanková Zahatlanová, a Zsolnai Kerületi Tűzoltó- és Mentőszolgálat szóvivője, valamint Zuzana Šefčíková, a Zsolnai Kerületi Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Két horgász holttestére bukkantak
Két horgász holttestére bukkantak
Fotó: Matej / Pexels

Két horgász holttestét találták meg

A TV JOJ információi szerint hétfő délután a horgászszervezet ellenőrei találtak rá az elhagyatott holmikra a vízparton. Ők azonnal értesítették a rendőrséget. A hírek szerint két férfi horgászott a tónál, akiket előző nap kora este egy ismerősük vitt ki a vízhez. A bejelentést követően azonnal elkezdték keresni a két horgászt, egyiküket pedig meg is találták a vízben.

A 46 éves férfi holtteste mintegy három méterre a parttól, körülbelül két méter mélyen volt a vízfelszín alatt. 

A sűrű növényzet és a jelentős távolság miatt a mentést nem lehetett a partról végrehajtani, ezért a tűzoltóság egyik tagja árvízvédelmi ruhát öltött. Miután megközelítette a vízbe fulladt személyt, egy mentőkampóval a felszínre emelte. Ezután a holttestet hurokkal rögzítették, majd kötél segítségével a partra húzták. A holttestet ezt követően átadták a rendőrségnek

 – pontosította Pohanková Zahatlanová. A holttestet átvizsgáló orvos megállapította, hogy a férfi halálát fulladás okozta, az idegenkezűséget kizárta - írja a Paraméter.

A másik eltűnt férfi felkutatásába a Zsolnai Kerületi Rendőr-főkapitányság Készenléti Rendőri Egységének búvárját is bevonták. Az 53 éves horgász holttestét végül a búvárok lokalizálták egy drón segítségével a tóban.

Egyelőre nem tisztázott, hogy a két férfi milyen körülmények között vesztette életét, ugyanakkor a helyi hírek szerint a tónál általános belépési tilalom van érvényben, az egyik horgásznak viszont engedélye volt rá, hogy a területen lehessen.

 

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