A hatóságok szíve is összeszorult, két holttestet találtak a tóban

Egy 46 éves férfi holttestére bukkantak hétfőn Szlovákiában, Liszkófalu községben (Rózsahegyi járásban). Társát sokáig keresték, végül őt is már csak holtan találták meg – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Mária Pohanková Zahatlanová, a Zsolnai Kerületi Tűzoltó- és Mentőszolgálat szóvivője, valamint Zuzana Šefčíková, a Zsolnai Kerületi Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Két horgász holttestére bukkantak

Fotó: Matej / Pexels

Két horgász holttestét találták meg

A TV JOJ információi szerint hétfő délután a horgászszervezet ellenőrei találtak rá az elhagyatott holmikra a vízparton. Ők azonnal értesítették a rendőrséget. A hírek szerint két férfi horgászott a tónál, akiket előző nap kora este egy ismerősük vitt ki a vízhez. A bejelentést követően azonnal elkezdték keresni a két horgászt, egyiküket pedig meg is találták a vízben.

A 46 éves férfi holtteste mintegy három méterre a parttól, körülbelül két méter mélyen volt a vízfelszín alatt.

A sűrű növényzet és a jelentős távolság miatt a mentést nem lehetett a partról végrehajtani, ezért a tűzoltóság egyik tagja árvízvédelmi ruhát öltött. Miután megközelítette a vízbe fulladt személyt, egy mentőkampóval a felszínre emelte. Ezután a holttestet hurokkal rögzítették, majd kötél segítségével a partra húzták. A holttestet ezt követően átadták a rendőrségnek

– pontosította Pohanková Zahatlanová. A holttestet átvizsgáló orvos megállapította, hogy a férfi halálát fulladás okozta, az idegenkezűséget kizárta - írja a Paraméter.

A másik eltűnt férfi felkutatásába a Zsolnai Kerületi Rendőr-főkapitányság Készenléti Rendőri Egységének búvárját is bevonták. Az 53 éves horgász holttestét végül a búvárok lokalizálták egy drón segítségével a tóban.

Egyelőre nem tisztázott, hogy a két férfi milyen körülmények között vesztette életét, ugyanakkor a helyi hírek szerint a tónál általános belépési tilalom van érvényben, az egyik horgásznak viszont engedélye volt rá, hogy a területen lehessen.