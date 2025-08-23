Justin Timberlake is ebben szenved – Tényleg ilyen gyakori a Lyme-kór?

A Lyme-kór tünetei bizony a sztárokat sem kímélik. A kullancsok által terjesztett bakteriális fertőzés, időben felismerve jól kezelhető, ellenkező esetben viszont komoly szövődményeket okozhat. Sajnos a tünetei más betegségekkel könnyen összetéveszthetők, így a diagnózis felállítása kihívást jelenthet – írja a Fanny magazin.
Lyme-kór, amelyben Justin Timberlake is szenved, a Borrelia burgdorferi baktérium által okozott fertőzés, melyet főként kullancsok terjesztenek. Az USA-ban évente körülbelül 476 000 esetet diagnosztizálnak, hazánkban pedig évi 1000–1500 új esetet fedeznek fel, de a valós szám ennél jóval magasabb lehet a rejtett, nem azonosított esetek miatt. Ez a leggyakoribb kullancs által terjesztett fertőzés, amely főként tavasztól őszig fordul elő. Sajnos a közhiedelemmel ellentétben, ezek a lények nemcsak az erdőkben élnek, hanem városi parkokban, kertekben, kutyafuttatókban is ott lapulnak – különösen a Dunántúlon, az Északi-középhegységben, a Balaton-felvidéken és a Duna-Tisza közén.
Korai tünetként gyakran jelenik meg a bőrpír. Ez egy kör alakú, vöröses vagy pirosodó folt, a kullancscsípés helyén jelenik meg, és jellegzetesen növekszik a széle felé, kokárda formát öltve. Jelentkezhet láz, fejfájás, izom- és ízületi fájdalom. Előfordulhat arcideg-bénulás, krónikus ízületi gyulladás, idegrendszeri vagy szív-eredetű panaszok.
– A kullancs és más vérszívó rovarok okozta csípések alkalmával nem csak egy féle, hanem akár több kórokozó is bejuthat a véráramba, és némi fáziskéséssel igen tarka tünetekkel jelentkező betegséget idézhetnek elő. Ugyanakkor az is előfordulhat, hogy a krónikussá vált Borreliosis legyengíti az immunrendszert, és emiatt könnyebben betegítenek meg bennünket más kórokozók is, illetve azok bent ragadhatnak a szervezetünkben vagy a már ott szunnyadók új erőre kapnak és aktiválódnak. A jelenleg népszerű vizsgálati módszerekkel csak az épp zajló friss és a már lecsengett Borrelia-fertőzést lehetett kimutatni, de ezeket is elég nagy bizonytalansággal és sokszor hetekkel a fertőződés időpontját követően. Ennek oka, hogy a mért ellenanyagok keletkezéséhez időre, 4-8 hétre van szükség. Így sok esetben már csak akkor sikerül kimutatni egy fertőzést, amikor az addig kezeletlenül maradt kórokozók jelentősen elszaporodtak, illetve a mélyebb szövetekben, idegrendszerben is megbújtak – mondja dr. Balaicza Erika belgyógyász főorvos.
A gyógyítás hosszabb antibiotikumokkal történő kezelést igényel. Minél előbb felismerik a betegséget, annál gyorsabban lehet kigyógyulni belőle. Sajnos azonban kialakulhatnak szövődmények, mint a szívizomgyulladás, neurológiai betegségek, ízületi fájdalmak, amelyek akár évekig panaszokat okozhatnak. Emellett jelentkezhet memóriazavar, krónikus fáradtság vagy gyakori hangulatingadozások.
– Ha egy szabadtéri program után kullancsot találunk magunkban, minél előbb távolítsuk el, anélkül, hogy nyomkodnánk, olajjal masszíroznánk, tekergetnénk, gyufával piszkálnánk, így ugyanis nagyon hamar befecskendezi a nyállal a kórokozókat is. Használjunk kullancseltávolító csipeszt. Ezt a gyógyszertárban beszerezhetjük, érdemes túrázásra is magunkkal vinni. Miután kiszedtük a kullancsot, fertőtlenítsük le a csípés helyét, és figyeljük pár hétig, nem lesz-e piros folt ott vagy más helyen. Ha a csípést követően bőrtünetek nélkül is jelentkezne fejfájás, influenzaszerű panaszok, szemgyulladás, izom-és ízületi fájdalom, és esetleg a kullancs is fertőzött volt, azonnal végeztessünk a véréből speciális teszteket. Mivel a szerológia vizsgálat sajnos néha 3-6 héttel a fertőződést követően lesz csak pozitív, ezért érdemesebb lehet Elispot tesztet végeztetni. Ez már 10 nap múlva is nagyobb biztonsággal igazolhatja a fertőzöttséget. Ha a teszt pozitív lett és tünetek jelentkeznek, feltétlen 4 hetes antibiotikus kúrára és immunerősítésre van szükség. Ha elmarad a korai kezelés, nemcsak több tünet, panasz jelentkezik, hanem hosszabb vagy több kezelés kell majd, hogy végleg megszabaduljunk a Borreliától. A 2-3 hetes antibiotikus kúrák azért nem elegendőek, mert a baktérium 3 hetes ciklusokban szaporodik, nagyon szeret elbújni az oxigénhiányos és rossz vérkeringésű szövetekben, ínakban, mély kötőszövetekben, ahova a vérrel nehezebben és kevesebb gyógyszer jut el – hangsúlyozza a doktornő.
Megelőzésképpen, ha szabadtéri programra megyünk, mindig fújjuk be magunkat kullancsriasztóval, viseljünk hosszú, laza nadrágot és inget.
– Kerüljük a bokros, magas fűvel borított, árnyékos területeket túrázás közben. Miután hazaértünk, alaposan vizsgáljuk át az egész testünket, beleértve a hajas fejbőrt is. Fontos azonban tudnunk, hogy nem minden kullancs fertőzött, és nem minden csípés okoz betegséget – viszont minél tovább van bennünk, annál nagyobb az esély a fertőzésre – javasolja a főorvos.
Ha sikeresen kikezelnek minket a Lyme-kórból, az nem jelent védettséget életünk hátralévő részére. Bármikor újra megfertőződhetünk.
– A kullancsot sosem szabad kidobni! Patikában vásárolhatunk kullancsot vizsgáló tesztet, ami a kullancs Borreliával való fertőzöttségét nagy eséllyel igazolja. Bevihetjük vizsgálatra a Nemzeti Népegészségügyi Központba (NNK), illetve több magánlabor is vállal kullancs tesztelést Lyme-kór és más fertőzések kimutatására – mondja dr. Balaicza Erika.
Előfordulás hírességek körében
Justin Timberlake mellett olyan hírességek is nyíltan beszéltek a Lyme-ról, mint Justin Bieber, Avril Lavigne, Bella Hadid és édesanyja Yolanda, Ben Stiller, Shania Twain, és Amy Schumer és Shania Twain. Néhányan közülük hosszú éveken át rejtve szenvedtek, míg másokat korán diagnosztizáltak – de mindannyian nyilvánosság elé álltak, és kampányoltak a tudatosság növelése érdekében. Avril Lavigne például hónapokig ágyhoz kötött volt, mire diagnosztizálták, aztán létrehozta saját alapítványát. Bella Hadid több mint tizenöt évig titkolta a kimerültségét és fájdalmát, mielőtt nyilvánosságra hozta állapotát. Yolanda Hadid és lánya együtt küzdöttek a fertőzéssel. Timberlake most újabb hullámot indított el azzal, hogy rajongói előtt beszélt a betegségéről. Ez jól mutatja, hogy a Lyme-kór nem válogat – híres vagy sem, bárkit megfertőzhet.
Ha szeretnéd tudni, hogyan kell biztonságosan eltávolítani a kullancsot, nézd meg a videót!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.