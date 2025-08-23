Justin Timberlake is ebben szenved – Tényleg ilyen gyakori a Lyme-kór?

A Lyme-kór tünetei bizony a sztárokat sem kímélik. A kullancsok által terjesztett bakteriális fertőzés, időben felismerve jól kezelhető, ellenkező esetben viszont komoly szövődményeket okozhat. Sajnos a tünetei más betegségekkel könnyen összetéveszthetők, így a diagnózis felállítása kihívást jelenthet – írja a Fanny magazin.

Lyme-kór: Justin Timberlake is ebben szenved

Fotó: magicinfoto / Shutterstock

Mi az a Lyme-kór és mennyire gyakori?

Lyme-kór, amelyben Justin Timberlake is szenved, a Borrelia burgdorferi baktérium által okozott fertőzés, melyet főként kullancsok terjesztenek. Az USA-ban évente körülbelül 476 000 esetet diagnosztizálnak, hazánkban pedig évi 1000–1500 új esetet fedeznek fel, de a valós szám ennél jóval magasabb lehet a rejtett, nem azonosított esetek miatt. Ez a leggyakoribb kullancs által terjesztett fertőzés, amely főként tavasztól őszig fordul elő. Sajnos a közhiedelemmel ellentétben, ezek a lények nemcsak az erdőkben élnek, hanem városi parkokban, kertekben, kutyafuttatókban is ott lapulnak – különösen a Dunántúlon, az Északi-középhegységben, a Balaton-felvidéken és a Duna-Tisza közén.

Lyme-kór, amit a kullancsok terjesztenek

Fotó: Aleksandrkozak / Shutterstock

Legyünk tisztában a Lyme-kór tüneteivel

Korai tünetként gyakran jelenik meg a bőrpír. Ez egy kör alakú, vöröses vagy pirosodó folt, a kullancscsípés helyén jelenik meg, és jellegzetesen növekszik a széle felé, kokárda formát öltve. Jelentkezhet láz, fejfájás, izom- és ízületi fájdalom. Előfordulhat arcideg-bénulás, krónikus ízületi gyulladás, idegrendszeri vagy szív-eredetű panaszok.

– A kullancs és más vérszívó rovarok okozta csípések alkalmával nem csak egy féle, hanem akár több kórokozó is bejuthat a véráramba, és némi fáziskéséssel igen tarka tünetekkel jelentkező betegséget idézhetnek elő. Ugyanakkor az is előfordulhat, hogy a krónikussá vált Borreliosis legyengíti az immunrendszert, és emiatt könnyebben betegítenek meg bennünket más kórokozók is, illetve azok bent ragadhatnak a szervezetünkben vagy a már ott szunnyadók új erőre kapnak és aktiválódnak. A jelenleg népszerű vizsgálati módszerekkel csak az épp zajló friss és a már lecsengett Borrelia-fertőzést lehetett kimutatni, de ezeket is elég nagy bizonytalansággal és sokszor hetekkel a fertőződés időpontját követően. Ennek oka, hogy a mért ellenanyagok keletkezéséhez időre, 4-8 hétre van szükség. Így sok esetben már csak akkor sikerül kimutatni egy fertőzést, amikor az addig kezeletlenül maradt kórokozók jelentősen elszaporodtak, illetve a mélyebb szövetekben, idegrendszerben is megbújtak – mondja dr. Balaicza Erika belgyógyász főorvos.