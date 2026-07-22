Döbbenetes fotó jött a Marsról, ez a kutatókat is összezavarta

Fémesnek tűnő hullámokról készített felvételt az Európai Űrügynökség Mars Express űrszondája. A felvétel a vörös bolygó Noachis Terra nevű területét mutatja be.

Lenyűgöző felvétel készült a Marson

Fotó: Pexels

Mit is találtak a Marson?

A Marsnak ezen a részén számos kráter található az űrkőzetek becsapódása miatt. Itt húzódik a több kilométer mély Kaiser-kráter is, melynek fenekén sötét hullámok vannak és mivel fénylenek is, fémes hatást keltenek. Valójában azonban homokdűnékről van szó, még ha az ősi, szél formálta táj szinte földönkívüli látványt is nyújt.

Mars’ “Metallic” Dunes Are a Stunning Optical Illusion



New images from the European Space Agency’s Mars Express orbiter show bizarre landscapes in Kaiser Crater that look like waves of frozen metal. However, these shimmering formations are actually dark sand dunes covered with… pic.twitter.com/r6rjjlagW1 — Science Joy (@InsideOurBodies) July 19, 2026

A dűnék több mint 100 méterrel is kiemelkedhetnek a környező felszínből. Egyesek magányosan állnak, mások több kilométer hosszú összefüggő dűnemezőket alkotnak. Csillogó megjelenésüket nem fém okozza, hanem a déli lejtőiken lerakódott világos színű zúzmara. A Mars ezen részén a szelek főként nyugatról fújnak, és ezek alakítják a jellegzetes hullámszerű gerinceket. A homok finom szemcséjű, bazaltos összetételű, vagyis olyan vulkanikus eredetű ásványokban gazdag, mint a piroxén és az olivin. Mivel a homok folyamatos mozgásban van, a dűnék alakja lassan, de állandóan változik.

A felvételeket a Mars Express egyik tudományos műszere, a High Resolution Stereo Camera (HRSC) készítette. Az űrszondát 2003-ban indították útnak, és azóta több mint két évtizede vizsgálja a bolygó felszínét. Ez idő alatt példátlan részletességű, színes és háromdimenziós térképeket készített a bolygóról, amelyek alapvetően bővítették a Mars geológiájáról és fejlődéséről alkotott tudományos ismereteinket - írja az esa.int.